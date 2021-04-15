Кравчук неловко оправдался за желание расстреливать людей с флагом России: "Так думают миллионы"

Первый президент Украины Леонид Кравчук выдал неловкое оправдание своему желанию расстреливать людей с флагом России в руках. В интервью телеканалу он заявил, что "немного преувеличил", но о сказанном не пожалел, добавив, что не он один такое сказал и "так думают, возможно, миллионы".

Ранее, напомним, в интервью Дмитрию Гордону экс-президент Украины, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук на провокационный вопрос о том, соберётся ли тот стрелять, если "кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома" с флагами России, ответил утвердительно.

А теперь экс-президенту пришлось оправдываться за желание расстреливать людей с триколором в руках. Получилось не очень убедительно и довольно неловко.

В интервью телеканалу "Украина 24" Кравчук пошёл на попятную и заявил, что "немного преувеличил". Прикрылся тем, что у него уже "возраст уже не стрелковый".

При этом никаких сожалений о провокационном высказывании экс-президент не высказал, а напротив, заявил, что, мол, "не он один так сказал", и вообще, по его предположению, "так думают, возможно, миллионы".