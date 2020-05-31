Кравчук назвал Януковича «самым несчастным президентом»

Первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Виктора Януковича самым несчастным из всех украинских президентов. Себя же Кравчук, наоборот, считает самым счастливым.«Он по-своему, наверное, счастливый в своей личной жизни, но в политической жизни он несчастный… Он мог бы быть ещё лучше премьер-министром. Янукович. Если бы над ним был контроль постоянный. Его отпускать нельзя было. Он слишком понимал широко, всеобъемлюще, бесконтрольно свои полномочия. А премьера можно было бы остановить. Верховная Рада, сам президент и так далее. А президента — уже трудно.Поэтому избираться президентом ему не надо было. Не знаю сколько, но он бы какую-то пользу Украине принёс. И до такого плачевного состояния… Он бы был в Украине. Да, с него могли бы что-то спрашивать, анализировать, но убегать бы ему не пришлось… Несчастный… Наверное, нет самого несчастного. Думаю, что наиболее несчастный в данном случае Янукович», — заявил Кравчук в интервью супруге Дмитрия Гордона, журналистке Алесе Бацман.Самого себя Кравчук называет «счастливым президентом», хотя и пережившим сложный период после избрания Леонида Кучмы.«Мне кажется, я счастливый президент. Во-первых, все попытки опорочить меня… Я же ходил в прокуратуру, в следственные органы при Леониде Даниловиче [Кучме], меня пытались обвинить… Я не знаю, я не хочу об этом говорить. Это очень сложный период был. Меня вызывали — я ходил. Пытались найти хатынку в Канаде, где-то ещё что-то — чего только ни хотели… Всё это исчезло, как с белых яблонь дым. И сейчас я очень свободно себя чувствую. Я могу говорить свободно о себе, о семье, о других президентах, о своих коллегах, не оскорбляя их», — рассказал он.