Кравчук назвал сроки вступления Украины в ЕС

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT рассказал, когда страна сможет вступить в Евросоюз.

«Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет», — сказал он.

При этом Кравчук также отметил, что об успехах европейской интеграции пока говорить рано.

«Есть перспектива, то есть открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдёт времени. Но дорога открыта, это очень важно», — добавил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие 5 лет.