|
Кравчук назвал сроки вступления Украины в ЕС
22 декабря 2018, 09:54 • 186 • Украина
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT рассказал, когда страна сможет вступить в Евросоюз.
Reuters
«Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет», — сказал он.
При этом Кравчук также отметил, что об успехах европейской интеграции пока говорить рано.
«Есть перспектива, то есть открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдёт времени. Но дорога открыта, это очень важно», — добавил он.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие 5 лет.
Подпишитесь на нас
186
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Загрузка...
|
15 декабря 2018, 15:24
|
18 декабря 2018, 01:54
|
15 декабря 2018, 21:54
|
17 декабря 2018, 16:09
|
19 декабря 2018, 03:54
|
17 декабря 2018, 04:56
|
17 декабря 2018, 01:40