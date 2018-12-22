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Кравчук назвал сроки вступления Украины в ЕС

22 декабря 2018, 09:54  •  186 • Украина
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью RT рассказал, когда страна сможет вступить в Евросоюз.
 
Reuters
 

«Я думаю, чтобы стать членом Европейского союза, надо до 10 лет», — сказал он.

При этом Кравчук также отметил, что об успехах европейской интеграции пока говорить рано.

«Есть перспектива, то есть открыта дорога. А для того, чтобы эту дорогу пройти, мы должны провести реформы, преодолеть коррупцию, наладить технологические и инвестиционные условия для инвестиций и так далее. Много пройдёт времени. Но дорога открыта, это очень важно», — добавил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что намерен подготовить страну к членству в Европейском союзе и НАТО в ближайшие 5 лет.

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