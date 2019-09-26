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Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского пособием для обучения

26 сентября 2019, 11:54  •  266 • Украина
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
 
РИА Новости
 

«Я думаю, что этот разговор — это учебник для обучения. Не только президентов Украины и США, но и для нас с вами. В целом же, учитывая всю ситуацию, которая была на момент этого разговора, президент Украины выглядел неплохо», — сказал Кравчук «Громадське».

По его словам, необходимо учитывать, что США — первая в мире страна по потенциалу, по влиянию на мировые процессы. Он отметил, что «вес страны имеет силу и давит на президента Украины».

Кравчук отметил, что, судя по стенограмме, «президент Украины выслушал внимательно, не перебивая, те вопросы, которые поставил президент Трамп».

Ранее Белый дом опубликовал расшифровку телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, который состоялся в июле.

Позднее Трамп встретился с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. По словам американского лидера, их встреча была фантастической.

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