Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее ...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому з...
Главная / Политика

Кравчук назвал причину водной блокады Крыма

26 марта 2021, 14:20  •  155 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оставшимся без воды жителям нужно винить только Россию, убежден политик
Украинские власти могут рассмотреть вопрос о возобновлении подачи воды в Крым. Однако для этого полуостров должен столкнуться с гуманитарной катастрофой, заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Первый президент Украины добавил, что вина в произошедшем лежит исключительно на России. Вопрос о возобновлении поставок ни в коем случае нельзя рассматривать отдельно от гуманитарной катастрофы, считает политик.
По словам Кравчука, Украина не собирается возобновлять подачу воды на полуостров в настоящее время, так как Киев не предусматривает подобных мер "в плане дай воду, потому что этого хочет Россия". Незалежная вернет воду Крыму лишь в случае гуманитарной катастрофы.
Именно Москва ответственна за водный дефицит в Крыму, добавил Кравчук. Речь идет о контрмерах против государства, которое "оккупировало территорию".
Политика российских властей и стала причиной последовавшей водной блокады крымчан, заявил представитель Незалежной. Однако даже при возникновении гуманитарной катастрофы подача воды не будет сиюминутным решением: сначала все стороны обсудят проблему.
"Обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться", – заявил Кравчук в интервью телеканалу "Дом".
Недавно политэксперт Александр Форманчук оценил заявление Кравчука о "водном коридоре" по территории Украины, с помощью которого Москва якобы попытается возобновить водоснабжение полуострова. По словам эксперта, престарелый политик уже давно потерял связь с реальностью и перестал отдавать себе отчет в сделанных заявлениях.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



155
Источник
Похожие новости
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемнику Турчинова
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел важный вопрос
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – "посылка" в 350 тонн из США
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем не сказал
26 марта 2021, 07:00
Макрон заявил о возникшей в пандемию войне: "Виновата" традиционно Россия
26 марта 2021, 12:30
Газпром поставил окончательную точку в спорах о финале "Северного потока - 2"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 марта 2021, 07:00
"Всё о войне?": Пушков сделал серьёзное предупреждение зарвавшемуся преемни...
26 марта 2021, 05:10
Муженко рассказал, что помешало ему перебить всех «вежливых людей»
26 марта 2021, 08:50
Так началась или закончилась? Зеленский объявил Россию военным противником. Назрел ва...
26 марта 2021, 05:10
Политолог выделил три цели "игры" Вашингтона и Киева: Доказательство – &quo...
26 марта 2021, 00:35
США показали "голого короля". Джо Байден испугался Путина и ничего о нем н...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 марта 2021, 01:50
«Обзор»: МИД Литвы возмущён ответными санкциями Китая – а нас за что?
24 марта 2021, 00:00
"Шо цэ такэ?": Известная актриса разоблачила в прямом эфире сенсации "медийных клоунов"
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
21 марта 2021, 18:50
"Не останавливайтесь, Владимир Владимирович!": Путину дали подсказку о новом пополнении России
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
22 марта 2021, 13:10
Трампу хватило четырёх слов о Байдене - зал потонул в диком хохоте
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.