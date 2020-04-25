Кравчук назвал Порошенко главным виновником разрухи на Украине

Киев, 25 апреля. Экс-президент Украины Леонид Кравчук назвал ответственным за разруху на Украине бывшего главу государства Петра Порошенко.

Кравчук напомнил о нескольких факторах, которые, по его мнению, доказывают политическую несостоятельность Порошенко. Он отметил, что бывший глава государства уже целый год резко критикует решения действующего президента Украины Владимира Зеленского. В частности, Порошенко постоянно обвиняет оппонента в невыполнении предвыборных обещаний.

«Партия Порошенко («Европейская солидарность». — Прим. ФАН) и сам он весь этот год систематически, последовательно делают все, чтобы подчеркнуть, что президент Зеленский не выполняет своих обещаний», — отметил Кравчук.

В то же время он напомнил, что в большинстве бед Украины виновен сам Порошенко. Экс-президент несет ответственность за развязывание гражданской войны в Донбассе. При нем в стране возникла масштабная система коррупции, и окончательно обнищало население. Также благодаря действиям Порошенко Украина оказалась под внешним управлением, считает Кравчук.

«Так вот, теперь он как ни в чем не бывало клеймит Зеленского. Сам и наворотил этих проблем, которые теперь должен решать Зеленский», — отметил Кравчук.

В заключение он указал на то, что Порошенко не следует приписывать другим людям свои «заслуги» и обвинять их во всех смертных грехах. Кравчук посоветовал запомнить, что в политике есть такие понятия, как мораль, честь и совесть, подчеркнул Кравчук.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев заявил, что рейтинг Порошенко начал расти после начала его сотрудничества с правящей партией «Слуга народа». Эксперт предупредил, что рост популярности бывшего лидера Украины может привести к реваншу национал-радикалов.