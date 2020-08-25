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Кравчук назвал единственное условие для снятия водной блокады Крыма. Но тут же оговорился

25 августа 2020, 14:00  •  95 • Политика
Экс-президент Украины Леонид Кравчук считает возможным снять водную блокаду Крыма. Но при единственном условии: если речь идёт о гуманитарной катастрофе. Но и тут сделал оговорку по получателям воды.
Ранее в Крыму властям пришлось ограничить подачу воды. Тем временем Киев водную блокаду не снимает. Впрочем, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио" допустил её снятие, но в одном-единственном случае.
Как считает украинский политик, на полуостров вновь может начаться поставка воды с территории Незалежной, но лишь в случае гуманитарной катастрофы.
"Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду", - пояснил в радиоэфире Кравчук.
Впрочем, щедрость Киева в этом случае будет тоже ограниченной. Экс-президент, допустив возможность снятия водной блокады Крыма, тут же сделал оговорку по её получателям. В частности, Кравчук уверен в том, что его земляки "никогда в жизни" не пойдут на поставку воды военным базам, а также промышленным предприятиям.

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