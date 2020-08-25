Кравчук назвал единственное условие для снятия водной блокады Крыма. Но тут же оговорился

Ранее в Крыму властям пришлось ограничить подачу воды. Тем временем Киев водную блокаду не снимает. Впрочем, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью "Украинскому радио" допустил её снятие, но в одном-единственном случае.

Как считает украинский политик, на полуостров вновь может начаться поставка воды с территории Незалежной, но лишь в случае гуманитарной катастрофы.

"Если какая-то гуманитарная катастрофа случится, которая связана с водой, то людям можем дать воду", - пояснил в радиоэфире Кравчук.

Впрочем, щедрость Киева в этом случае будет тоже ограниченной. Экс-президент, допустив возможность снятия водной блокады Крыма, тут же сделал оговорку по её получателям. В частности, Кравчук уверен в том, что его земляки "никогда в жизни" не пойдут на поставку воды военным базам, а также промышленным предприятиям.