Кравчук назвал Белоруссию «холуем России»

, — сказал Кравчук.Он также отметил, что Украине не стоит драматизировать по поводу обсуждаемой в СМИ близкой войне.«Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес, — а это достижение мира и преодоление коронавируса», — сказал он.Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступил в Верховной Раде с докладом, в котором сообщил, что Россия якобы наращивает свое военное присутствие в Донбассе и у границ с Украиной. Позже эту информацию подтвердила украинская разведка.