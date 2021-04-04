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Кравчук назвал Белоруссию «холуем России»

04 апреля 2021, 03:40  •  24 • Украина

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук считает, что Украина – это враг России, а Белоруссия – холуй. Об этом он заявил 2 апреля в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина»

«Как сказал [писатель Александр] Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия. И это очевидно», — сказал Кравчук.

Он также отметил, что Украине не стоит драматизировать по поводу обсуждаемой в СМИ близкой войне.
«Но мы каждую минуту должны укреплять свою оборону, укреплять единство общества, перестать спорить там, где есть общенациональный интерес, — а это достижение мира и преодоление коронавируса», — сказал он.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак выступил в Верховной Раде с докладом, в котором сообщил, что Россия якобы наращивает свое военное присутствие в Донбассе и у границ с Украиной. Позже эту информацию подтвердила украинская разведка.

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