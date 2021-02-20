Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Известный донецкий комбат извинился за то, что в своё время пощадил Зеленского
Россия всё же «напала» на ВСУ откуда не ждали
Главная / Политика

Кравчук напророчил России разгром из-за гонки вооружений

20 февраля 2021, 11:15  •  98 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-президент Украины призвал РФ отказаться "от своих так называемых, "cил"
Россию ожидает полное поражение, если она не прекратит гонку вооружений. Об этом заявил бывший глава Незалежной, а ныне глава делегации этой страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Свою речь по данному вопросу он начал с сообщения об усилиях "международного сообщества и Украины в том числе" помешать планам России. Ее остановят, принудят давлением разнообразныхми санкциями, заверил экс-президент незалежной.
Затем первый лидер Соборной напомнил "исторический опыт". По его словам, гонка вооружений СССР привела к распаду этого государства.
Та же судьба ждет и РФ, добавил Кравчук в интервью RTVI. Такой гонки вооружений она "не выдержит".
В заключение Леонид Макарович выразил надежду на то, что Россия откажется "от своих так называемых, "cил". И вместо этого будет "участвовать в мировом процессе не оружием, не силой, а демократией и достижениями", ведь у нее очень много забот.
Ранее Кравчук весьма своеобразно оправдался за разговор с главой ДНР в эфире российского телевидения. Экс-президент Украины сказал, что на российском телевидении "делают некоторые манипуляции", на одну из таких хитростей поймали и его.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



98
Источник
Похожие новости
20 февраля 2021, 00:15
Медведчук решил отомстить Зеленскому за введенные санкции
20 февраля 2021, 00:15
"Это необходимое условие для мира в Европе": Макрон рассказал, как быть с Россией
20 февраля 2021, 00:15
"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ
20 февраля 2021, 00:15
"А потом сказали: "Давайте подождём". Лавров рассказал, кто лишил Россию безвиза с ЕС
20 февраля 2021, 02:05
Украина готовит наступление на Донбасс весной. Вассерман рассказал, кто стоит за Киевом
20 февраля 2021, 09:25
"Похоже, Россия попросту устала…": Немецкий политик обратился к Западу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2021, 02:25
Литва готовится к эвакуации Вильнюса
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
16 февраля 2021, 20:50
Лукашенко наказал Литву за антибелорусские санкции
17 февраля 2021, 23:40
Олег Ляшко: Украина не смогла обмануть Россию
17 февраля 2021, 23:40
Президент Украины – метадоновый наркоман?
14 февраля 2021, 12:00
Путин дал твердое обещание по Донбассу
17 февраля 2021, 21:50
Это русский город? — история со смелым барменом получила логичное продолжение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.