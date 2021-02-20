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Кравчук напророчил России разгром из-за гонки вооружений
20 февраля 2021, 11:15 • 98 • Политика
Экс-президент Украины призвал РФ отказаться "от своих так называемых, "cил"
Россию ожидает полное поражение, если она не прекратит гонку вооружений. Об этом заявил бывший глава Незалежной, а ныне глава делегации этой страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
Свою речь по данному вопросу он начал с сообщения об усилиях "международного сообщества и Украины в том числе" помешать планам России. Ее остановят, принудят давлением разнообразныхми санкциями, заверил экс-президент незалежной.
Затем первый лидер Соборной напомнил "исторический опыт". По его словам, гонка вооружений СССР привела к распаду этого государства.
Та же судьба ждет и РФ, добавил Кравчук в интервью RTVI. Такой гонки вооружений она "не выдержит".
В заключение Леонид Макарович выразил надежду на то, что Россия откажется "от своих так называемых, "cил". И вместо этого будет "участвовать в мировом процессе не оружием, не силой, а демократией и достижениями", ведь у нее очень много забот.
Ранее Кравчук весьма своеобразно оправдался за разговор с главой ДНР в эфире российского телевидения. Экс-президент Украины сказал, что на российском телевидении "делают некоторые манипуляции", на одну из таких хитростей поймали и его.
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