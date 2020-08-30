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Кравчук намерен нанести официальный визит в Донбасс. Вопреки позиции Зеленского
30 августа 2020, 23:15 • 61 • Политика
Глава делегации Украины в контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе Леонид Кравчук намерен нанести официальный визит на неподконтрольные Киеву территории. Соответствующее заявление прозвучало вопреки позиции Владимира Зеленского. Напомним, в офисе президента Незалежной до этого не раз подчёркивали, что переговоров с руководством ДНР и ЛНР никогда не было и что такие встречи не планируются.
Замруководителя делегации Украины в контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе Витольд Фокин рассказал местной газете "Страна" о планах посетить неподконтрольные Киеву территории с официальным визитом.
Он подчеркнул, что данная инициатива была позитивна встречена главой миссии, первым президентом Незалежной Леонидом Кравчуком. Более того, он изъявил желание отправиться в Донбасс вместе со своим заместителем.
Однако для этого им потребуются чёткие гарантии безопасности со стороны властей ДНР и ЛНР, подчеркнул Фокин. Он, кроме того, заметил, что с лидером страны Владимиром Зеленским эта возможная поездка пока не обсуждалась.
Напомним, в офисе украинского президента до этого не раз подчёркивали, что переговоров с руководством Донецкой и Луганской народных республик никогда не было и что такие встречи не планируются.
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