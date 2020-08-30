Кравчук намерен нанести официальный визит в Донбасс. Вопреки позиции Зеленского

Замруководителя делегации Украины в контактной группе по разрешению конфликта в Донбассе Витольд Фокин рассказал местной газете "Страна" о планах посетить неподконтрольные Киеву территории с официальным визитом.

Он подчеркнул, что данная инициатива была позитивна встречена главой миссии, первым президентом Незалежной Леонидом Кравчуком. Более того, он изъявил желание отправиться в Донбасс вместе со своим заместителем.

Однако для этого им потребуются чёткие гарантии безопасности со стороны властей ДНР и ЛНР, подчеркнул Фокин. Он, кроме того, заметил, что с лидером страны Владимиром Зеленским эта возможная поездка пока не обсуждалась.

Его мнение мне неизвестно, - признался замглавы делегации.

Напомним, в офисе украинского президента до этого не раз подчёркивали, что переговоров с руководством Донецкой и Луганской народных республик никогда не было и что такие встречи не планируются.