Кравчук намекнул на отказ от Донбасса: "Я только год назад узнал"

Первый украинский президент и глава киевской делегации на Минских переговорах по Донбассу Леонид Кравчук намекнул на отказ от этого региона. "Я только год назад узнал", - поделился он с журналистами.

Оказалось, что год назад Кравчук узнал о высказываниях украинского писателя Олеся Гончара, который предлагал отдать Донбасс Российской Империи, называя этот регион "раковой опухолью", "ибо метастазы задушат всю Украину".

"Что даёт Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология!" - писал Гончар, добавляя, что лучше украинцев будет меньше, но они "будут нацией" в "европейской цивилизованной семье".

Очевидно, вдохновившись словами Гончара, Кравчук поделился его мыслями с журналистами, на что получил прямой вопрос: "Вы считаете, Донбасс надо отрезать?". Прямо ответить Кравчук не смог, однако восхитился цитатами Гончара.

"Я только год назад узнал", - сказал он, добавив, что если бы он раньше знал об этих словах, то, возможно строил бы другую политику.