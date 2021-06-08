Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокирован...
Военные США по ошибке уничтожили свадьбу. Пора России ставить вопрос ребром
Судьба предателей: Что стало с учёными, которых "купили" США
Загородить России выход к Чёрному морю
Главная / Политика

Кравчук намекнул на отказ от Донбасса: "Я только год назад узнал"

08 июня 2021, 11:20  •  250 • Политика
Первый украинский президент и глава киевской делегации на Минских переговорах по Донбассу Леонид Кравчук намекнул на отказ от этого региона. "Я только год назад узнал", - поделился он с журналистами.
Оказалось, что год назад Кравчук узнал о высказываниях украинского писателя Олеся Гончара, который предлагал отдать Донбасс Российской Империи, называя этот регион "раковой опухолью", "ибо метастазы задушат всю Украину".
"Что даёт Донбасс нашей духовности, нашей культуре? Колбасный регион и колбасная психология!" - писал Гончар, добавляя, что лучше украинцев будет меньше, но они "будут нацией" в "европейской цивилизованной семье".
Очевидно, вдохновившись словами Гончара, Кравчук поделился его мыслями с журналистами, на что получил прямой вопрос: "Вы считаете, Донбасс надо отрезать?". Прямо ответить Кравчук не смог, однако восхитился цитатами Гончара.
"Я только год назад узнал", - сказал он, добавив, что если бы он раньше знал об этих словах, то, возможно строил бы другую политику.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



250
Источник
Похожие новости
08 июня 2021, 01:15
На что готов Зеленский ради денег Европы: Назван худший сценарий
08 июня 2021, 04:55
Названы три причины, почему Крым обойдётся без воды от Украины
08 июня 2021, 09:30
Киев подделал заявление Байдена, но был пойман США с поличным
08 июня 2021, 01:15
"Так кто кого от России защищает?": Захарова уличила власти Украины в отсутствии логики
08 июня 2021, 04:55
Стало известно, кто возглавит "группу поддержки" Байдена на встрече с Путиным
08 июня 2021, 04:55
Украина боится даже мёртвых русских артистов – эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 июня 2021, 00:15
Путин одной фразой о Сноудене поставил Запад на место - СМИ
03 июня 2021, 02:05
Мария Захарова своим внешним видом потроллила НАТО
06 июня 2021, 06:10
Французы лично убедились в правоте России об Украине и "вернулись шокированными"
03 июня 2021, 08:30
"Северному потоку — 2" объявлена последняя битва
04 июня 2021, 23:00
Президент, который уже победил. Лучшие ответы Владимира Путина на вопросы иностранных журналистов
03 июня 2021, 02:05
"Что это было???" Соловьёв показал выступление Дани Милохина на ПМЭФ
07 июня 2021, 16:05
Украине стоит начать напрягаться. Политолог рассказал о повороте в деле MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.