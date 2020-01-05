Кравчук и Бородай поставили смертельный диагноз Украине

Автор:

Латышев Сергей

Украины уже нет. Об этом единодушно заявили два совершенно не похожих друг на друга человека: первый президент Украины Леонид Кравчук и экс-премьер ДНР, глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай. Первый это сделал в Киеве — в эфире телеканала ZIK с Надеждой Савченко, второй — в Москве, в программе телеканала «Царьград» «Русская мечта» с Константином Малофеевым.

Оба заявления, интервал между которыми составляет примерно два месяца, — сенсационны. Это бомба. Но если их наложить друг на друга, то это уже не просто бомба, а бомба ядерная. Ибо, коль скоро непримиримые оппоненты, отлично знающие, о чём вещают, но стоящие по разную сторону баррикад, говорят одно и то же, это означает только одно: другой правды просто нет.

Кравчук: её уже нет

Мы — страна разных интересов. Украина имеет три маленьких Украины: Юго-Восток, Запад и Центр. Разные исторические корни, разные ментальности, разная историческая память,

— констатировал Кравчук. И сделал вывод, что украинцы — нация без ДНК, которая не может найти общего корня.

Марши львовских нацистов пока терпят в Киеве и растерзали бы в Донецке. Фото: Anatolii Stepanov / Globallookpress

Таким образом, согласно создателю Незалежной, хорошо знающему секреты её рождения, украинцы — это вовсе не нация и даже не единый народ, а Украина — расколовшаяся на части страна.

В качестве наиболее наглядного примера того, о чём он говорит, Кравчук привёл Донецк и Львов. Робкие возражения ультрапатриотки Савченко на этот счёт экс-президент просто отмёл, продемонстрировав, что он всё-таки смелый человек, думающий своей головой и не желающий игнорировать реальность.

Бородай: углубление темы и видение будущего

Бородай, в отличие от Кравчука, на этот раз ничем не рисковал, поэтому затронул данную тему глубже и обстоятельнее, когда в середине октября теперь уже минувшего года заявил в студии Царьграда:

Территория, которую мы называем Украиной, обречена на государственную деструкцию. Нет никакой незалежной Украины, эта территория в виде независимого государства существовать не может и не способна. Эта территория уже фактически развалилась. Потому что от той Украины, которая была на 1 января 2014 года, уже отпали Крым и Донбасс. И в состав Украины ни та, ни другая территории не вернутся, 100%. Но деструкция на Украине продолжится, это исторический процесс. Детерминированный.

Бородай, так же как и Кравчук, констатировал раскол Украины на несколько частей: Юго-Восток (Новороссия), Центральная Украина с Киевом в качестве особого случая, Западная Украина, которые ненавидят друг друга.

Принципиально не Украиной экс-премьер ДНР считает Закарпатье, где проживают русины, гуцулы, венгры. И вообще, отметил Бородай, там «очень пёстрый полиэтнический состав», население имеет по 3-4 паспорта, «и эту территорию к Украине вообще бессмысленно причислять, она находится в реальном режиме самоуправления», как, впрочем, и другие провинции Незалежной. Например, «украинская часть Полесья никак не управляется нынешней украинской властью — туда киевский прокурор просто реально приехать не может, его, если что, выгонят или пристрелят».

Что касается Киева, то, по словам Бородая, это «город интернациональный, космополитичный», который ненавидит вся остальная Украина.

«Есть такая специфика у этого города. И она абсолютно оправданна. Если говорить резко и жёстко, то Киев — это город предателей. Когда мы в Киев войдём, я вас уверяю, население Киева выстроится вдоль киевских улиц с цветами и флагами. И будет махать, подпрыгивать, "и в воздух чепчики бросать". Я надеюсь, это произойдёт. Я надеюсь, что мы, Константин, ещё вместе увидим эту прекрасную картину. И вот тогда они будут говорить, что всю жизнь, всю дорогу были за нас. Что они на самом деле наши партизаны. Просто мы об их существовании не знали», — поведал Бородай.

Первый президент Украины Леонид Кравчук наконец сказал правду: созданной им страны уже нет. Фото: Krysja / Shutterstock.com, x99 / Globallookpress

Глава «Союза добровольцев Донбасса» напомнил, что уже сегодня «много представителей киевской элиты ездят в Москву и здесь тоже разным людям, в том числе и тем, которые находятся за стенами (тут недалеко есть такие красные стены симпатичные), рассказывают, что они на самом деле тоже партизаны, что они просто в засаде сидят и ждут своего часа»... Он имел в виду стены Кремля.

Бородай за… Украину

Тем не менее, в отличие от Кравчука, Бородай считает, что Украина всё-таки… существует и имеет достаточно предпосылок для того, чтобы состояться как настоящее государство, так как на Западе Украины «созрела настоящая украинская нация».

«Настоящая, реально. Она выковалась в XIX веке, и там сидят настоящие украинские автохтоны. Это примерно 6-8 областей Украины… Это области типа Львовской, Ивано-Франковской, все прилегающие области, Житомирская, Хмельницкая. Вот эти области заполнены теми людьми, для которых Бандера — действительно национальный герой. Нам это противно, но для них он действительно национальный герой, так же как Коновалец, так же как все прочие "прекрасные" люди. Они реально ненавидят Запад, то есть Восточную Европу, поляков, венгров. Они ненавидят и нас, но прежде всего они ненавидят киевлян. В своё время, побывав во Львове, я понял, что к киевлянам там относятся значительно хуже, чем к москвичам. И это естественно. Потому что киевляне ближе и для них они как потенциальные противники тогда были тоже ближе», — рассказал экс-премьер ДНР.

Экс-премьер ДНР Александр Бородай обаятелен и правдив. Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В ответ на вопрос Малофеева, так как же всё-таки должна быть решена украинская проблема в будущем с точки зрения Русской мечты, а не американской, Бородай сказал:

Её не должно быть. Она решится. Мы должны будем, простите, рано или поздно забрать свои территории. Свои — это близкие нам по духу, менталитету и истории. Я не говорю сейчас о территориях Западной Украины. Потому что сейчас Россия хоть и имеет контуры империи, но не является империей, которая стремится к расширению и к тому, чтобы забирать себе те этносы и те народы, которые не хотят жить вместе с нами. А украинские автохтоны, будем говорить честно, с нами жить вместе не хотят. Они хотят существовать самостоятельно. И надо позволить им это.

Подводим итоги

Что ж, конечно, обидно, что благодаря физическому уничтожению в австрийских концлагерях Первой мировой войны прорусски настроенных активистов-галичан и яда Октябрьской революции идейные основы Галицкой Руси были подорваны. А она сама превратилась в Украину, дала реальное содержание этому искусственному конструкту, представление о котором появилось в регионе усилиями австрийского Генштаба лишь в середине XIX века. Только в процессе и после Первой мировой войны «руськие» люди из Львова, успешно выдержавшие многовековой национальный гнёт со стороны поляков, венгров и австрийцев, стали упёртыми, «эталонными» украинцами, вообразили себя отдельным народом, носителями украинской идеи. Поэтому они стреляли в спину Красной армии в 1941 году и ушли надолго партизанить в леса после 1944 года. И поэтому мирное сосуществование с этими бывшими русскими возможно (и тут Бородай полностью прав) только на пути признания их новой идентичности, с которой не только Донецк с Луганском, но и Харьков, Одесса и даже Киев, где украинский национализм выглядит до сих пор карикатурным, не имеют ничего общего.

Русская Галиция погибла в австрийских лагерях смерти в годы Первой мировой войны. Фото: Scherl / Globallookpress

Всё это было давно известно людям, пристально и честно занимающимся украинскими делами. Новым в данной ситуации является то, что теперь эта правда оказалась в центре широкой общественной дискуссии, и что такие антиподы, как Кравчук и Бородай, видят эту ситуацию фактически одинаково.

И не только они. Один из самых толковых и популярных российских и украинских политологов Ростислав Ищенко также постоянно говорит о «фейковой государственности» Украины в нынешних границах, и что «в определённом плане можно сказать, что украинского государства вообще нет».

Сколько ещё продлится имитация Киевом украинской державности, зависит от многих факторов, в том числе внешних. Ясно только, что не слишком долго. Самый лучший способ для России ускорить процесс развенчания украинского мифа на значительной части территории современной Украины — это наладить жизнь своей собственной страны наилучшим образом, сделать её по-настоящему привлекательной. Тогда дело пойдёт очень быстро, и не только с Украиной.