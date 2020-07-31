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Кравчук дал интервью "пропагандистке Скабеевой": "Вот и кончилась карьера"
31 июля 2020, 22:40 • 57 • Политика
Леонид Кравчук дал интервью "пропагандистке Скабеевой" - так украинские СМИ оценили участие нового главы делегации Украины в ТКГ в программе телеведущей на российском ТВ. "Вот и кончилась карьера", - пошутила между тем сама журналистка.
Внимание украинских СМИ привлекло участие нового главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросу разрешения конфликта в Донбассе Леонида Кравчука в программе "60 минут" на "России 1".
Как отметил один из каналов, первый президент страны оказался в центре скандала почти сразу после вступления в должность, дав интервью "пропагандистке" Ольге Скабеевой.
Отмечается, что в ходе передачи Кравчук обсудил своего предшественника на новом посту Леонида Кучму, поспорил с российской журналисткой о том, кто же затеял вооружённый конфликт и кому принадлежат ДНР и ЛНР, а также пригласил телеведущую в Киев.
На эти сообщения из украинской прессы вскоре отреагировала сама Ольга Скабеева. Она иронично прокомментировала их в Telegram.
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