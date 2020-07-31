Кравчук дал интервью "пропагандистке Скабеевой": "Вот и кончилась карьера"

Внимание украинских СМИ привлекло участие нового главы делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по вопросу разрешения конфликта в Донбассе Леонида Кравчука в программе "60 минут" на "России 1".

Как отметил один из каналов, первый президент страны оказался в центре скандала почти сразу после вступления в должность, дав интервью "пропагандистке" Ольге Скабеевой.

Отмечается, что в ходе передачи Кравчук обсудил своего предшественника на новом посту Леонида Кучму, поспорил с российской журналисткой о том, кто же затеял вооружённый конфликт и кому принадлежат ДНР и ЛНР, а также пригласил телеведущую в Киев.

На эти сообщения из украинской прессы вскоре отреагировала сама Ольга Скабеева. Она иронично прокомментировала их в Telegram.