Кравчук «чувствует», что Путин устал от Украины

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Минской ТКГ Леонид Кравчук считает, что лидер России Владимир Путин устал и желает закончить войну в Донбассе. Об этом он Кравчук рассказал в интервью «Сегодня».По его мнению, глава Кремля и его окружение «желают завершить войну и установить мир на Донбассе», Более того, по его словам, российские матери, как и украинские, «плачут горькими слезами» от потерь своих детей на юго-востоке Украины.«Я это чувствую. Я не могу гарантировать того, что я понял все до мелочей и заглянул, прошу прощения, в душу каждого из них. Но я думаю, что России уже также надоела война, ведь матери России, как и Украины, плачут такими же горькими слезами потому, что их сыновья гибнут на Донбассе. У этой войны не должно быть продолжения, ее нужно заканчивать миром», – сказал Кравчук.Также он заявил, что украинское правительство готово подписать документ о новом комплексе мероприятий по безопасности в Донбассе, если он будет конкретным и послужит миру, несмотря на то, что пока этого документа нет. По словам Кравчука, с замруководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который направил коллегам по «нормандской четверке» письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров, он лично не знаком, хотя и слышал, что «человек он конкретный».«В его письме было сложное предложение, но мне оно понравилось, что, мол, он не хочет быть на свадьбе танцором. Он не хочет делать вид, что что-то делается, а оно не делается», – отметил глава украинской делегации ТКГ.В то же время Кравчук выразил надежду на то, что в документе прибавится конкретики, а служить он будет общему делу – миру на Донбассе, вместо того, чтобы «ставить кого-то в неудобное положение и не будет написан таким образом, что любые шаги делаются за счет другой стороны».«А это будет движение навстречу друг другу. Мы готовы рассмотреть такой документ и подписать его», – заявил Леонид Кравчук.Украинский президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что несмотря на протесты в Белоруссии, следующее заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулирования ситуации на Донбассе (ТКГ) состоится 18 августа, хотя Кравчук предположил, что место встречи может быть перенесено в более безопасную страну, например, в Швецию.