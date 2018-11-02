Кратко лично, расширенно на «двадцатке»: Определился формат переговоров Путина и Трампа

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков разъяснил, что формат переговоров в Париже с главой Белого дома Дональдом Трампом предполагает только краткую двустороннюю встречу.

Стало окончательно понятно, в каком формате проведут переговоры в Париже президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Их личная двусторонняя встреча будет краткой, но расширенный диалог состоится в рамках «двадцатки».

О формате переговоров сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Напомним, что сами переговоры пройдут в Париже 11 ноября, где главы государств соберутся на мероприятиях по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны.

Ушаков сообщил, что личная встреча в Париже двух президентов будет краткой.

«На «двадцатке» продолжительная и обстоятельная, а в Париже короткая, непродолжительная», - сказал Ушаков. По его словам, встреча в Буэнос-Айресе еще согласовывается.

«Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока», - сказал Ушаков, его слова приводит РИА Новости.