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Кратко лично, расширенно на «двадцатке»: Определился формат переговоров Путина и Трампа

02 ноября 2018, 20:24  •  107 • Политика
Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков разъяснил, что формат переговоров в Париже с главой Белого дома Дональдом Трампом предполагает только краткую двустороннюю встречу.
Стало окончательно понятно, в каком формате проведут переговоры в Париже президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин. Их личная двусторонняя встреча будет краткой, но расширенный диалог состоится в рамках «двадцатки».
О формате переговоров сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Напомним, что сами переговоры пройдут в Париже 11 ноября, где главы государств соберутся на мероприятиях по случаю столетней годовщины окончания Первой мировой войны.
Ушаков сообщил, что личная встреча в Париже двух президентов будет краткой.
«На «двадцатке» продолжительная и обстоятельная, а в Париже короткая, непродолжительная», - сказал Ушаков. По его словам, встреча в Буэнос-Айресе еще согласовывается.
«Примерное время встречи трудно сказать, даже невозможно пока», - сказал Ушаков, его слова приводит РИА Новости.

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