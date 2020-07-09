|
Красов объяснил, чем для Киева опасен разрыв меморандума с РФ о борьбе с терроризмом
09 июля 2020, 00:00 • 38 • Украина
Россия не будет уговаривать Украину продлевать действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, но со стороны Киева это недальновидный шаг. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Андрей Красов.
Свой отказ расторгнуть соглашение с Россией правительство Украины обосновало тем, что это решение «позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины». Отмечается, что инициатором стала Служба безопасности страны. При этом Киев сообщал о таких намерениях еще раньше.
Как полагает первый зампред Госдумы по обороне Андрей Красов, это не очень правильно со стороны Украины, потому что терроризм является настоящей «чумой» XXI века.
Плюс к тому, в Киеве утверждают, что Россия представляет какие-то угрозы для Украины. Однако парламентарий напоминает, что Российская Федерация — это «мирное государство», что даже прописано в Конституции страны.
Ни одна страна в мире не застрахована от террористических актов. При этом российские спецслужбы имеют громадный опыт по противодействию терроризму и террористическим организациям.
Украинские власти, к слову, сами ведут террористическую деятельность против Донецкой и Луганской народных республик, утверждает депутат.
Напомним, меморандум о сотрудничестве по борьбе с терроризмом между РФ и Украиной был подписан в июле 2012 года в Ялте. Соглашение автоматически пролонгируется каждый год, если «ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие».
Ранее Украина по указу президента страны Владимира Зеленского вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Денис Рассказов
Подпишитесь на нас
Загрузка...
38
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 03:00
|
02 июля 2020, 01:00
|
02 июля 2020, 11:00
|
02 июля 2020, 03:00
|
01 июля 2020, 23:00
|
02 июля 2020, 03:00
|
03 июля 2020, 02:00