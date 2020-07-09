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Красов объяснил, чем для Киева опасен разрыв меморандума с РФ о борьбе с терроризмом

09 июля 2020, 00:00  •  38 • Украина
Россия не будет уговаривать Украину продлевать действие меморандума о сотрудничестве в борьбе с терроризмом, но со стороны Киева это недальновидный шаг. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Андрей Красов.
Свой отказ расторгнуть соглашение с Россией правительство Украины обосновало тем, что это решение «позволит создать дополнительные правовые и политические основания для защиты национальных интересов Украины в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и повышения авторитета Украины». Отмечается, что инициатором стала Служба безопасности страны. При этом Киев сообщал о таких намерениях еще раньше.
Как полагает первый зампред Госдумы по обороне Андрей Красов, это не очень правильно со стороны Украины, потому что терроризм является настоящей «чумой» XXI века.
«Об этом можно судить даже по тем событиям, которые разворачивались на Ближнем Востоке. Такая террористическая организация, как ИГИЛ1 (запрещено в России), провозгласила квазигосударсто чуть ли не от Португалии до Пакистана. Это зло, с которым необходимо бороться. Россия этим успешно занимается вместе с коллегами из Сирийской Арабской Республики, Турции и Ирана. Отказ Украины от взаимодействия с Россией в борьбе с терроризмом — не очень-то дальновидный шаг», — пояснил Красов в беседе с ФАН.
Плюс к тому, в Киеве утверждают, что Россия представляет какие-то угрозы для Украины. Однако парламентарий напоминает, что Российская Федерация — это «мирное государство», что даже прописано в Конституции страны.
«Мы не собираемся ни на кого нападать. Не так должны развиваться отношения между соседями. Тем более террористические группировки воюют не только против каких-то государств, национальностей или религий, они убивают людей различного вероисповедания и национальности. Это зло и чума XXI века. Только совместными усилиями его можно победить», — объяснил собеседник ФАН.
Ни одна страна в мире не застрахована от террористических актов. При этом российские спецслужбы имеют громадный опыт по противодействию терроризму и террористическим организациям.
«Неплохо бы украинской стороне его использовать. Если они отказываются, обвиняя нас в каких-либо угрозах, то это недальновидно. Мы насильно никого уговаривать остаться в соглашении не будем», — подчеркнул он.
Украинские власти, к слову, сами ведут террористическую деятельность против Донецкой и Луганской народных республик, утверждает депутат.
«По сути происходящие события в Донбассе показывают, что там объявлен террор против русскоязычного населения. Получается, что в XXI веке на территории Украины льется кровь стариков, женщин и детей», — добавил он
Напомним, меморандум о сотрудничестве по борьбе с терроризмом между РФ и Украиной был подписан в июле 2012 года в Ялте. Соглашение автоматически пролонгируется каждый год, если «ни одна из сторон не уведомит не менее чем за 90 дней до окончания очередного годичного периода в письменной форме другую сторону о своем намерении прекратить его действие».
Ранее Украина по указу президента страны Владимира Зеленского вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств — участников Содружества Независимых Государств (СНГ).
1 Организация запрещена на территории РФ.
Автор: Денис Рассказов

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