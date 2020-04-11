"Красный вирус": кто и как формирует антикитайскую идеологию • 72 • Аналитика © AFP 2020 / Hector Retamal Первые авиарейсы вылетели из Уханьского аэропорта, в Синьцзяне открылись учебные заведения, 213 китайских автобусов отправлены импортерам из Саудовской Аравии… Суть происходящего сейчас на мировой арене выглядит так: у Китая не просто "худшее позади", Китай прошел через пандемию первым, массированно восстанавливает экономику и наращивает влияние в мире. У США и прочего Запада все наоборот, они пока в стадии спада. Надо что-то делать. Наши читатели уже знакомы с американо-британскими идеями требовать с Китая санкционные штрафы за его успех. Давайте посмотрим, как формировались, откуда пошли подобные инициативы, как выглядят внутренние механизмы нынешнего идеологического хаоса и натиска на Пекин, кто создает антикитайский обвинительный список. Это прежде всего американская тема,она имеет отношение к двум обитающим в США биологическим видам — демократам и республиканцам и к тому, как они относятся к пандемии COVID-19. Для демократов, напомним, главная тема — это то, что президент Дональд Трамп жутким, некомпетентным, невыносимым образом руководит страной в дни тяжелого кризиса. А вот другой лагерь валит все проблемы на Китай. Антикитайские идеи рождаются и циркулируют прежде всего в мутных водах правых СМИ в США — о них ниже. Блоги, не очень массовые ресурсы, форумы, вот это все. И там можно найти что угодно, получив в процессе массу удовольствия. Вот например — кто помнит недавнюю успешную акцию Пекина, попытавшегося заставить всех и каждого не называть тот самый вирус китайским и уханьским, потому что это "расизм". И кого-то из демократов они даже убедили, но правые от этого взвились шлангом. И вот вам их новая идея: вирус уже не просто китайский, а "КПК-вирус", то есть вирус Коммунистической партии Китая, то есть он коммунистический, красный. Наверное, верит в бесклассовое общество и отрицает частную собственность (в отличие от китайского государства, кстати). Идея гуляет по всем мыслимым сайтам, пример — фейсбук-проект , который так и озаглавлен: "Называйте его вирусом КПК". И для многих это словоупотребление уже стало обязательным. Теперь насчет Италии. Тут уже начинаются такие сайты, что на них и ссылку давать неудобно. По их версии, начиная с 2014 года Китай на корню скупил всю Италию, ввез туда тысячи своих рабочих, они занесли в страну вирус и вот сейчас Китай преступным образом участвует там в борьбе с пандемией. Италии конец. А еще, оказывается, Пекин в массовом порядке поставляет всему миру дефективное медицинское оборудование, лекарства и маски, делая на этом громадные деньги и монополизируя медицинские рынки (которые раньше были, добавим, монополизированы совсем другими игроками). Ожидаемо гуляют по ресурсам страшилки, что на самом деле Китай занизил смертность в Ухане раз в десять — нет, в сорок, а кто-то стоял и считал гробы (знакомая история, да?). Или сюжеты о том, что вирус — продукт тайных правительственных исследований. Ясно чьих. Или еще пункт обвинения: Пекин мало того, что заразил всех своим "красным вирусом", но вдобавок сейчас ведет глобальную пропаганду через толпу безымянных и неотлавливаемых интернет-хомяков на платформах, в самом Китае запрещенных. Они продвигают идею, что вирус американский и намеренно был завезен в Ухань. Это, если вы заметили, повторение версии демократов о вмешательстве русских хакеров в американские выборы, только идет уже с противоположного фланга в США. Часть таких мыслей остается вариться на дне идейного котла, часть озвучивается политическими лидерами, включая Трампа. Оставим в стороне сложный вопрос о том, удастся ли этим людям убедить весь мир или часть его в том, что Китай злодей. Это дело будущих месяцев или лет. Но прямо сейчас мы можем диагностировать идеологический катаклизм на правом фланге мировой политики. Этот тот фланг, на котором находятся республиканцы в США и многие другие партии и группировки в самой стране и за рубежом. Актуально Эксперт: Трамп хочет побольнее "ударить" по Китаю 20 марта, 21:45 Когда четыре года назад к власти шел Дональд Трамп, казалось, что существует монополия "глобальных" СМИ, причем распространяется эта монополия чуть не на всю планету, давя национальные ресурсы и идеологии. Называйте эти СМИ и их вдохновителей как угодно — демократы, либералы, глобалисты, "глубинное правительство"… это все они же. Но тут возник бунт другой половины населения (если речь о США), и оказалось, что у таких людей есть россыпь совсем других СМИ, которых раньше никто и не замечал. Казалось, это маргиналы. Ну, один крупный телеканал, несколько изданий консервативных институтов и фондов, сайты городских сумасшедших и раскапывателей заговоров… Но сейчас-то, за четыре трамповских года, мы уже имеем дело с мощной сетью вдохновившихся успехом ресурсов, и от них просто так не отмахнешься. И все было хорошо, пока эта сеть разваливала коррумпированное "глубинное государство", "глобальный проект" и заново формулировала идеологию национальных интересов стран и цивилизаций. Хорошо хотя бы потому, что с такими людьми можно спорить на одном языке, в то время как с глобалистами у нас даже такой язык отсутствует. Собственно, возможными партнерами по диалогу эти консервативные силы остаются и сегодня, но... Но все стало плохо, когда эта же публика превзошла все мыслимые пределы идиотизма по части ненависти к Китаю. Оказывается, что во внешней политике эти правые могут быть ничуть не более вменяемыми, чем их глобалистские оппоненты. И да, сегодня они несут бред о Китае, но завтра на его месте можем быть и мы, и кто угодно. С другой стороны, истории с "красным вирусом" и "захваченной и зараженной Италией" полезны для избавления от излишних иллюзий о том, что вот эти правые — наши люди. Они люди, бесспорно, интересные и приятные для общения, но все-таки не наши. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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