Красный переименуют в "цвет менструации"? У психиатров теперь будет больше работы - социолог

В видеосюжете программы "Взгляд Царьграда" корреспонденты канала оценили новые модные тренды, которые, в частности, пытается сформировать неделя высокой моды в Милане.

В рамках показа мужской коллекции осень - зима 2020 был представлен неожиданный лук для представителей сильного пола. Мужчинам предлагают надевать платье поверх брюк. Можно и вовсе не носить брюки - по версии мировых модельеров, достаточно юбки и топа.

Между тем Институт цвета "Пантон" заявил о появлении нового оттенка красного - его прозвали "цветом менструации". Тем самым члены организации хотят поддержать людей (именно людей, а не только женщин), сталкивающихся с менструацией.

Вот представьте хоть на минуту: приходите в магазин, например, за цветными карандашами, и на упаковке огромными буквами - теперь есть и цвет "менструация", - подчёркивается в видеосюжете.

Между тем именно компания "Пантон" задаёт модный курс всем мировым производителям обуви, косметики, одежды, мебели - то есть почти всего, что нас окружает.

Эту ситуацию прокомментировал социолог Дмитрий Соин. По его мнению, данный тренд - это уже что-то "на грани или даже за гранью".