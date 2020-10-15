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Красный переименуют в "цвет менструации"? У психиатров теперь будет больше работы - социолог

15 октября 2020, 00:00  •  101 • В мире
Социолог Дмитрий Соин прокомментировал появление нового оттенка красного - "цвета менструации". Он с иронией заметил, что теперь у психиатров на Западе будет больше работы. По его мнению, данный тренд - это уже что-то "на грани или даже за гранью".
В видеосюжете программы "Взгляд Царьграда" корреспонденты канала оценили новые модные тренды, которые, в частности, пытается сформировать неделя высокой моды в Милане.
В рамках показа мужской коллекции осень - зима 2020 был представлен неожиданный лук для представителей сильного пола. Мужчинам предлагают надевать платье поверх брюк. Можно и вовсе не носить брюки - по версии мировых модельеров, достаточно юбки и топа.
Между тем Институт цвета "Пантон" заявил о появлении нового оттенка красного - его прозвали "цветом менструации". Тем самым члены организации хотят поддержать людей (именно людей, а не только женщин), сталкивающихся с менструацией.
Вот представьте хоть на минуту: приходите в магазин, например, за цветными карандашами, и на упаковке огромными буквами - теперь есть и цвет "менструация", - подчёркивается в видеосюжете.
Между тем именно компания "Пантон" задаёт модный курс всем мировым производителям обуви, косметики, одежды, мебели - то есть почти всего, что нас окружает.
Эту ситуацию прокомментировал социолог Дмитрий Соин. По его мнению, данный тренд - это уже что-то "на грани или даже за гранью".
Когда получаешь информацию о том, что принимается решение о переименовании красного цвета в "цвет менструации", начинаешь осознавать, что одним из наиболее перспективных видов бизнеса на Западе в ближайшее время будет открытие психиатрических клиник, - иронично заметил специалист.

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