Красные за иноагентов. Навальный из тюрьмы поможет коммунистам

"Яблоко" и КПРФ вошли в клинч. Их стравливают соратники осуждённого Алексея Навального. Причина – очень хочется получить на выборах голоса несистемной оппозиции. "Наши западные партнёры" в восторге.

Были же времена (на самом деле нет, как пишут в таких случаях в социальных сетях), когда диссиденты, "освободители", "демократы" всех мастей единым фронтом выступали против Государства Российского и во имя заокраинного Запада. Теперь уже не то. Нету среди них никакого консенсуса, а есть, напротив, сплошная конкуренция.

Убеждения или деньги?

Конкуренция, надо сказать, вполне понятна, потому что "оппозиция" в России – это не только и не столько про убеждения, сколько про деньги. Как бы ни был щедр заокеанский спонсор, пряников сладких всегда не хватает на всех, особенно если из числа этих всех некоторые формально имеют право участвовать в выборах, а некоторые другие это право уже утратили.

А выборы – это, между прочим, тоже деньги. Только те, кто не совсем в теме, думают, что выборы для политиков – это расходы. Отнюдь нет, выборы – это очень серьёзные доходы, потому что в России партия, получившая хотя бы 3% голосов, уже получает государственное финансирование. Тем более щедро государство к партии, которая сумела сформировать фракцию в федеральном парламенте.

К чему была вся эта преамбула? Намедни Владимир Милов обрушился с критикой на партию "Яблоко" и призвал за неё не голосовать. Кто такой Владимир Милов? Это видный российский оппозиционер из самых радикальных и "несистемных", бывший заместитель министра энергетики (этот факт биографии много говорит о качестве управления Россией в недалёкие ещё времена). Господин Милов десять лет назад вместе с Борисом Немцовым составлял "доклады" о том, как в России всё ужасно, а в последнее время работает вместе с "заместителем Навального" Леонидом Волковым. Как и Волков, Милов эмигрировал из России.

Кому "Яблоко" на вкус кислое

Что же не нравится ему в "Яблоке"? Ведь говорить о разнице политических позиций между соратниками "берлинского пациента" и поклонниками Григория Явлинского не приходится: те и другие за Запад, против российского суверенитета, те и другие восклицают, что "Крым не наш". Однако повод для разногласий есть, и весьма существенный: "Яблоко" на своём съезде не включило в список своих кандидатов бывшего координатора московского штаба Навального (структурное подразделение ФБК – НКО, включённая в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность штабов и ФБК признана экстремистской и запрещена в РФ) Олега Степанова, а также близкого к этой организации Максима Резника. "Яблоко" приняло такое решение, очевидно, потому, что несмотря на всю свою оппозиционность, всё-таки хочет оставаться в России в легальном политическом поле (чем отличаются от упомянутых выше соратников Навального тот же Лев Шлосберг или Владимир Рыжков, "звёзды" яблочного списка? Да тем, что формально с Навальным связаны не были).

Соратники "заключённого ИК-2", конечно, в одночасье стали яростными противниками "Яблока". Но дело здесь не только в обиде из-за того, что не удалось протащить в список легальной политической партии представителя иностранного агента. И не только в том, что, как заявил РИА ФАН юрист Виталий Серуканов, теперь Милову и компании трудно будет оправдаться за неуспех перед западными спонсорами.

Долг Рашкиным красен

Есть гораздо более серьёзная причина для конфликта в стане "оппозайцев". И электорально более серьёзная, и финансово. Дело в том, что в сложившейся политической ситуации "Яблоко" – не единственная партия в легальном политическом поле, которая пытается собрать голоса "несистемной" оппозиции. И даже не главная. Гораздо больше шансов на это есть у КПРФ. Конечно, в легальности и системности КПРФ никто не сомневается. Однако красные в этот раз решили расширить круг своих избирателей за счет русофобов и прямых противников Государства Российского. Главный инструмент этой странной политики – депутат Госдумы от КПРФ и руководитель московского горкома Валерий Рашкин.

Царьград не раз писал об этом политическом деятеле. В рамках проекта "Народное голосование" председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев направил письмо Геннадию Зюганову с требованием исключить на предвыборном съезде КПРФ из партии выявленных русофобов. Рекомендации Царьграда были выполнены лишь частично: Рашкин в списках партии остался. Тот самый Рашкин, связь которого с Навальным ни у кого не вызывает сомнения и который отметился участием во множестве несанкционированных митингов.

Это неудивительно, ведь Москва считается самым "протестным" городом в стране, где у Навального может быть больше всего сторонников. Это вдвойне неудивительно, если учесть, что проект "Умное голосование" призывает избирателей голосовать за любого сильного соперника "Единой России" – то есть на практике в большинстве случаев именно за представителей КПРФ.

Яростная атака эмигрантов на "Яблоко" – на самом деле довольно тонкий ход в пользу КПРФ и лично товарища Рашкина, а также в пользу несистемной, спонсируемой Западом антироссийской "пятой колонны". Это попытка людей, уличённых в работе на враждебные России страны и силы, воздействовать из-за рубежа на ход избирательной кампании в России. Методами политтехнологии. Есть повод повторить великую фразу: "Люди, будьте бдительны".