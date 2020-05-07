Красные против белых: попытки проецировать конфликт на сегодняшний день • 12 • Аналитика

Примерно сто лет назад в нашей стране отгремела гражданская война, унесшая миллионы жизней граждан, оказавшихся на развалинах Российской империи. Некоторые из них погибли с оружием в руках, будучи участниками конфликта на одной из сторон. Другие просто стали случайными жертвами этой бойни, оказавшись не в то время не в том месте.







За белых или за красных?

Уже давно нет в живых очевидцев тех событий, а сама Гражданская война ушла в далекое прошлое, в историю.



Но когда в наше время проводятся опросы на тему «Если бы вы жили во время Гражданской войны, вы бы пошли за красных или за белых», дискуссия неизменно становится жаркой. Страсти кипят так, что спорщики того и гляди возьмутся за шашки и маузеры. Одни с пеной у рта отстаивают позиции красных, другие выступают за белых.



Собственно, для таких событий сто лет – не срок. Вот, к примеру, в США Гражданская война закончилась на полвека раньше, чем у нас, но полного примирения так до сих пор и не наступило.



Прежде чем нам вступить или не вступить в спор между белыми и красными XXI века, давайте определимся с бесспорными моментами.



Тут не о чем спорить

Без сомнения, Гражданская война сама по себе пользы России не принесла. Я имею в виду не причины этой войны и не дальнейшие достижения новой власти, не проблемы, которые она, возможно, решила, а именно события самой войны. Погибло множество наших граждан, промышленность и сельское хозяйство оказались разрушенными, образование практически перестало существовать, а сама страна оказалась отброшена в развитии далеко назад.



Следующий бесспорный момент. В Гражданской войне победили красные. И если не считать отдельных мемуаров эмигрантов или сочинений современных авторов, все, что нам известно об этом периоде, мы знаем из произведений сторонников «красной» идеи.



Более того, все дальнейшие достижения и победы нашей страны базируются на победе красных в Гражданской войне. Другими словами, сегодня Россия такая, какая она есть, благодаря тому, что победили красные, а не белые. А что было бы в случае победы белых, мы не знаем и никогда не узнаем.



А красные победили из-за своей сплоченности и стройной идеологии. А самое главное – за ними шел народ. Получил ли народ после победы красных то, на что рассчитывал или нет, это уже совершенно другой вопрос.





Еще один момент, о котором часто забывают. Многие из участников Гражданской войны взяли в руки оружие не по своей воле, а были мобилизованы той властью, которая в данный момент действовала на определенной территории. Никого не интересовали их взгляды, их просто вооружали, а затем отправляли убивать и умирать.



Все против всех

Почему-то Гражданскую войну в России, на мой взгляд, обозначают слишком схематично – как борьбу красных против белых. Причем к белым относят всех, кто был противником красных. А ведь в реальности сторон в этой войне было не две и даже не три. Причем эти стороны вчера были союзниками, а завтра уже становились противниками. Если вчера махновцы плечом плечу с красными отрядами очищали Крым от белых, а уже завтра эти же красноармейцы приступали к уничтожению отрядов Махно.



Взять даже одно из самых известных произведений о Гражданской войне – роман Булгакова «Белая гвардия». Там среди множества описываемых драматических событий борьба между белыми и красными упоминается вскользь.



Кстати, наиболее точно была отражена суть Гражданской войны в романе Шолохова «Тихий Дон». И это признали как красные победители, так и белая эмиграция. У Шолохова там вообще нет разделения на «плохих и хороших»



Идем дальше. Если внимательно рассмотреть, чем занималась Красная армия в годы Гражданской войны, особенно в ее последние годы, то окажется, что львиную долю усилий ей приходилось прилагать для борьбы с бандитизмом. Причем зачастую под этой маркой проходило подавление крестьянских выступлений, которые к белому движению не имели ни малейшего отношения. Да и подавление большевиками мятежа кронштадтских моряков тоже совсем не вписывается в картинку «красные против белых».



Я даже не беру национальные движения или интервенцию, чтобы окончательно не запутать вопрос.



Идеи и их воплощение

Есть еще один момент. Многие почему-то забывают, что между лозунгами и реальной политикой существует огромная разница, иногда даже пропасть.



Белые провозглашали «Единую и неделимую Россию». На самом деле, у них даже не было единой идеологии, о каком еще единстве можно говорить. Среди них были кто угодно – от махровых монархистов до республиканцев и даже эсеров-бомбистов. Непонятно, как они вообще уживались друг с другом. Так что вполне можно сказать, что «белая идея» - это миф.





Красных анализировать проще, ведь они победили в этой борьбе. Поэтому есть возможность сравнить провозглашенные ими лозунги с реальными действиями.



Принято было считать, особенно в Советское время, что в Гражданской войне сошлись рабочие и крестьяне против помещиков и капиталистов. В этом утверждении «белые нитки» видно даже невооруженным глазом. Прежде всего, где можно было взять в стране столько помещиков и капиталистов, чтобы сколотить из них целые армии. Исходя из этого, несложно догадаться, что в белых армиях наверняка было немало таких же крестьян и рабочих, которые служили и в Красной армии.



С красными тоже не все просто. Взять хотя бы руководство Советской России. Сколько среди высших руководителей было крестьян и рабочих? По большей части красным движением руководили так называемые разночинцы, профессиональные революционеры, дворяне и т.д. А к концу войны в Красной армии служило столько бывших белогвардейцев, что появилась поговорка:



Красная армия – как редиска. Снаружи красная, а внутри белая.

А можно еще взять знаменитый лозунг большевиков «Власть – Советам! Земля – крестьянам! Мир –народам!» и разобрать его «по полочкам». Сразу же после революции большевики вместо передачи власти Советам зачистили их от представителей всех других революционных партий и движений, сделав «карманными». Обещанную землю крестьяне так и не получили в собственность. После нескольких лет войны долгожданный мир пришел в первой половине 1918 года почти ко всем участникам Первой мировой войны. Россия же в этот год получила более страшную и кровопролитную войну, чем та, из которой она только что вышла. Получается, что ни одно из трех обещаний не выполнили.



На белых не останавливаюсь более подробно лишь потому, что они проиграли и не смогли себя проявить, получив власть. В этом случае, скорее всего, все было бы еще хуже. Учитывая, насколько «разношерстным» было белое движение, вряд ли стоило надеяться на окончание Гражданской войны в случае прихода белых к власти. Дальше, наверняка, начался бы вооруженный конфликт среди победителей, который в итоге загнал бы Россию куда-нибудь в каменный век.



И оно нам надо?

Сегодня кто-то отстаивает белую идею, кто-то красную. И это странно, ведь и та, и другая уже отжили свое. Это какая-то хроническая болезнь. Нам почему-то нравится забрасывать гнилыми помидорами одну часть своей истории и идеализировать другую. Хотя, мне кажется, исторический процесс – он непрерывный и взаимосвязанный. Вот бы нам, как китайцам, которые на базе учения Конфуция и под мудрым руководством Коммунистической партии создали мощнейшую рыночную экономику, не испытывая при этом никакого дискомфорта от внутренних противоречий. Зеленский продолжает убивать население Донбасса



Когда произошел распад СССР, или нашему народу хватило мудрости, или просто звезды так сошлись, но острые политические противоречия, к счастью, не стали причиной вооруженных столкновений. Не случилось тогда ни революции, ни гражданской войны.

Нам тогда только этого не хватало.



А что касается Гражданской войны в России, которая произошла в начале XX века, то не стоит пытаться проецировать конфликт красных и белых на сегодняшний день. Мне кажется, что и красную, и белую идеи давно пора считать частью нашей истории, относиться к ней с уважением, внимательно изучать события Гражданской войны, чтобы они больше не повторились.



Если же говорить о российской национальной идее, то она нам, конечно, нужна. Но такая идея, на мой взгляд, не должна быть ни «красной», ни «белой». Она должна объединять народ России и делать страну сильнее, а не разобщать ее население. Примерно сто лет назад в нашей стране отгремела гражданская война, унесшая миллионы жизней граждан, оказавшихся на развалинах Российской империи. Некоторые из них погибли с оружием в руках, будучи участниками конфликта на одной из сторон. Другие просто стали случайными жертвами этой бойни, оказавшись не в то время не в том месте.Уже давно нет в живых очевидцев тех событий, а сама Гражданская война ушла в далекое прошлое, в историю.Но когда в наше время проводятся опросы на тему «Если бы вы жили во время Гражданской войны, вы бы пошли за красных или за белых», дискуссия неизменно становится жаркой. Страсти кипят так, что спорщики того и гляди возьмутся за шашки и маузеры. Одни с пеной у рта отстаивают позиции красных, другие выступают за белых.Собственно, для таких событий сто лет – не срок. Вот, к примеру, в США Гражданская война закончилась на полвека раньше, чем у нас, но полного примирения так до сих пор и не наступило.Прежде чем нам вступить или не вступить в спор между белыми и красными XXI века, давайте определимся с бесспорными моментами.Без сомнения, Гражданская война сама по себе пользы России не принесла. Я имею в виду не причины этой войны и не дальнейшие достижения новой власти, не проблемы, которые она, возможно, решила, а именно события самой войны. Погибло множество наших граждан, промышленность и сельское хозяйство оказались разрушенными, образование практически перестало существовать, а сама страна оказалась отброшена в развитии далеко назад.Следующий бесспорный момент. В Гражданской войне победили красные. И если не считать отдельных мемуаров эмигрантов или сочинений современных авторов, все, что нам известно об этом периоде, мы знаем из произведений сторонников «красной» идеи.Более того, все дальнейшие достижения и победы нашей страны базируются на победе красных в Гражданской войне. Другими словами, сегодня Россия такая, какая она есть, благодаря тому, что победили красные, а не белые. А что было бы в случае победы белых, мы не знаем и никогда не узнаем.А красные победили из-за своей сплоченности и стройной идеологии. А самое главное – за ними шел народ. Получил ли народ после победы красных то, на что рассчитывал или нет, это уже совершенно другой вопрос.Еще один момент, о котором часто забывают. Многие из участников Гражданской войны взяли в руки оружие не по своей воле, а были мобилизованы той властью, которая в данный момент действовала на определенной территории. Никого не интересовали их взгляды, их просто вооружали, а затем отправляли убивать и умирать.Почему-то Гражданскую войну в России, на мой взгляд, обозначают слишком схематично – как борьбу красных против белых. Причем к белым относят всех, кто был противником красных. А ведь в реальности сторон в этой войне было не две и даже не три. Причем эти стороны вчера были союзниками, а завтра уже становились противниками. Если вчера махновцы плечом плечу с красными отрядами очищали Крым от белых, а уже завтра эти же красноармейцы приступали к уничтожению отрядов Махно.Взять даже одно из самых известных произведений о Гражданской войне – роман Булгакова «Белая гвардия». Там среди множества описываемых драматических событий борьба между белыми и красными упоминается вскользь.Кстати, наиболее точно была отражена суть Гражданской войны в романе Шолохова «Тихий Дон». И это признали как красные победители, так и белая эмиграция. У Шолохова там вообще нет разделения на «плохих и хороших»Идем дальше. Если внимательно рассмотреть, чем занималась Красная армия в годы Гражданской войны, особенно в ее последние годы, то окажется, что львиную долю усилий ей приходилось прилагать для борьбы с бандитизмом. Причем зачастую под этой маркой проходило подавление крестьянских выступлений, которые к белому движению не имели ни малейшего отношения. Да и подавление большевиками мятежа кронштадтских моряков тоже совсем не вписывается в картинку «красные против белых».Я даже не беру национальные движения или интервенцию, чтобы окончательно не запутать вопрос.Есть еще один момент. Многие почему-то забывают, что между лозунгами и реальной политикой существует огромная разница, иногда даже пропасть.Белые провозглашали «Единую и неделимую Россию». На самом деле, у них даже не было единой идеологии, о каком еще единстве можно говорить. Среди них были кто угодно – от махровых монархистов до республиканцев и даже эсеров-бомбистов. Непонятно, как они вообще уживались друг с другом. Так что вполне можно сказать, что «белая идея» - это миф.Красных анализировать проще, ведь они победили в этой борьбе. Поэтому есть возможность сравнить провозглашенные ими лозунги с реальными действиями.Принято было считать, особенно в Советское время, что в Гражданской войне сошлись рабочие и крестьяне против помещиков и капиталистов. В этом утверждении «белые нитки» видно даже невооруженным глазом. Прежде всего, где можно было взять в стране столько помещиков и капиталистов, чтобы сколотить из них целые армии. Исходя из этого, несложно догадаться, что в белых армиях наверняка было немало таких же крестьян и рабочих, которые служили и в Красной армии.С красными тоже не все просто. Взять хотя бы руководство Советской России. Сколько среди высших руководителей было крестьян и рабочих? По большей части красным движением руководили так называемые разночинцы, профессиональные революционеры, дворяне и т.д. А к концу войны в Красной армии служило столько бывших белогвардейцев, что появилась поговорка:А можно еще взять знаменитый лозунг большевиков «Власть – Советам! Земля – крестьянам! Мир –народам!» и разобрать его «по полочкам». Сразу же после революции большевики вместо передачи власти Советам зачистили их от представителей всех других революционных партий и движений, сделав «карманными». Обещанную землю крестьяне так и не получили в собственность. После нескольких лет войны долгожданный мир пришел в первой половине 1918 года почти ко всем участникам Первой мировой войны. Россия же в этот год получила более страшную и кровопролитную войну, чем та, из которой она только что вышла. Получается, что ни одно из трех обещаний не выполнили.На белых не останавливаюсь более подробно лишь потому, что они проиграли и не смогли себя проявить, получив власть. В этом случае, скорее всего, все было бы еще хуже. Учитывая, насколько «разношерстным» было белое движение, вряд ли стоило надеяться на окончание Гражданской войны в случае прихода белых к власти. Дальше, наверняка, начался бы вооруженный конфликт среди победителей, который в итоге загнал бы Россию куда-нибудь в каменный век.Сегодня кто-то отстаивает белую идею, кто-то красную. И это странно, ведь и та, и другая уже отжили свое. Это какая-то хроническая болезнь. Нам почему-то нравится забрасывать гнилыми помидорами одну часть своей истории и идеализировать другую. Хотя, мне кажется, исторический процесс – он непрерывный и взаимосвязанный. Вот бы нам, как китайцам, которые на базе учения Конфуция и под мудрым руководством Коммунистической партии создали мощнейшую рыночную экономику, не испытывая при этом никакого дискомфорта от внутренних противоречий.Когда произошел распад СССР, или нашему народу хватило мудрости, или просто звезды так сошлись, но острые политические противоречия, к счастью, не стали причиной вооруженных столкновений. Не случилось тогда ни революции, ни гражданской войны.Нам тогда только этого не хватало.А что касается Гражданской войны в России, которая произошла в начале XX века, то не стоит пытаться проецировать конфликт красных и белых на сегодняшний день. Мне кажется, что и красную, и белую идеи давно пора считать частью нашей истории, относиться к ней с уважением, внимательно изучать события Гражданской войны, чтобы они больше не повторились.Если же говорить о российской национальной идее, то она нам, конечно, нужна. Но такая идея, на мой взгляд, не должна быть ни «красной», ни «белой». Она должна объединять народ России и делать страну сильнее, а не разобщать ее население. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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