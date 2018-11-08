Красные от стыда: КПРФ «слила» все, что могла

Автор:

Афанасьев Андрей

Празднование 101-й годовщины октябрьского переворота в Санкт-Петербурге превратилось из триумфального мероприятия коммунистов в их позор и унижение.

Ранее власти Северной столицы не согласовали проведение шествия с митингом возле крейсера «Аврора». СМИ сообщают, что КПРФ слишком поздно направила заявку на проведение мероприятия на площади Ленина, которая уже была занята для нужд молодежного мероприятия. Коммунистам предложили другие пять мест для проведения митинга, однако они отказались от предложения властей города, чтобы использовать отказ для создания образа «оппозиционной партии», аналогичной стратегии придерживается и Алексей Навальный.

В результате мероприятие у «Авроры» было решено провести со стыдливой формулировкой «встреча с депутатами». Около сотни человек постояли у крейсера, чей холостой выстрел ознаменовал начало октябрьского переворота, а после возложения цветов к барельефу «Авроры» коммунисты отправились в сквер, который расположен на противоположной улице, где устроили небольшой фейерверк. Собственно, этот фейерверк можно назвать прощальным залпом.