Красные, новые, странные: Конкуренты "Единой России" • 134 • Политика Велика Россия, от выборов деваться некуда! 13 сентября 2020 года в стране должно состояться 8970 выборов разного уровня. 3 августа во всех выборных регионах завершился процесс представления необходимых для участия в выборах документов, в том числе подписей избирателей в поддержку новых партий, созданных в этом году. Если бы речь шла о биржевых торгах, аналитики писали бы, что "торги идут разнонаправленно", в том смысле, что на исход борьбы влияют равно сильные противоположные тенденции. С одной стороны, заряд поддержки политики президента, подтверждённый голосованием за поправки в Конституцию, ещё далеко не иссяк. С другой стороны, заряд раздражения, вызванного экономическим кризисом и постоянным снижением уровня жизни, продолжает накапливаться. "Единая Россия" теряет, коммунисты и малые партии стараются подобрать. Автор:

Андрей Перла Патриоты на лаврах Выборы этого года проходят в уникальной политической ситуации. Патриоты только что по результатам всенародного голосования одержали решительную победу. "Русские поправки" вошли в Конституцию, теперь российское государство немыслимо без Бога, памяти предков и заботы о семье. Заодно победу одержали все "лоялистские" политические силы: Владимир Путин получил безусловное одобрение своей политики и мандат на то, чтобы продолжать управлять страной, причём мандат императивный. Президент, по мнению избирателя, должен проводить патриотическую внешнюю политику с одной стороны и политику, направленную на восстановление экономического роста и роста доходов населения, с другой. То есть делать именно то, что он делал с начала 2020 года. В последние кризисные месяцы мы увидели нового Путина – готового отказаться от догм либеральной экономической политики и приступить к "раздаче денег с вертолёта" наиболее нуждающимся слоям населения. Можно иронизировать по поводу того, что "детские" деньги начали зачисляться на карточки гражданам как раз в день всенародного голосования (какая жуткая хитрость тирана!), но нельзя не отметить, что это – самая масштабная разовая инвестиция в потребительские возможности населения за всю историю постсоветской России. Многодетные родители пишут в соцсетях, что "второй месяц ипотека платит себя сама" – то есть у них внезапно есть свободные деньги. Двадцать миллионов семей, получивших дополнительно хотя бы по одному прожиточному минимуму – это очень много. Это не только повод для радости, но и заявка на будущее: теперь, выполняя (по крайней мере в определённой части) программу Белоусова – Глазьева – Малофеева, президент становится гарантом социальной защиты и продолжения роста покупательной способности населения. Если эту политику удастся продолжить, путинское большинство пребудет единым и нерушимым. Если избиратель хотя бы заподозрит, что президент намерен вернуться к "монетаризму", то есть к экономии на "социалке", доверие пошатнётся. Коммунисты готовы побить единороссов Однако патриоты – не единственные победители после всенародного голосования 1 июля. Парадоксальным образом в выигрыше сегодня и те, кто агитировал против поправок. Дело в том, что сама дискуссия вокруг поправок к Конституции привела к жёсткой поляризации российского общества. 20% избирателей, проголосовавших против президента и его политики, – это довольно внушительная сила и сама по себе, и в перспективе скорых выборов. Именно этим объясняется позиция руководства КПРФ, в последний момент выступившего против поправок. Опытный политик, чувствующий конъюнктуру, как мало кто в стране, Зюганов вовремя решил "застолбить" первое место среди политических сил, которые получат голоса недовольных. Явка на выборы в региональные законодательные собрания будет, естественно, существенно ниже, чем на всенародном голосовании (по опыту, ни в одном регионе она не превысит 40%), но вполне возможно, что недовольные найдут больше стимулов прийти и ещё раз проголосовать против "режима", чем лоялисты. "Единая Россия" находится в перигее своей популярности. В нижней точке орбиты. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press Собственно, стимулов голосовать на выборах в региональные парламенты у лоялистов чем дальше, тем меньше. Одно дело поддержать президента. Другое дело (но тоже понятное) поддержать его назначенца в своём регионе – тут аргумент "я от Путина" – важный, но не единственный. Если губернатор плох, тот факт, что его поддерживает президент, может не спасти. И совсем другое дело голосовать за "партию власти", которая, конечно, говорит о себе, что она "партия Путина", только уже совсем неубедительно. Если "Единая Россия" – это спутник "планеты Путин", то сегодня, пожалуй, она находится в перигее своей популярности. В нижней точке орбиты. За неё совсем не 80% (как за поправки на всенародном голосовании) и не 60% (как в последних социологических опросах о доверии президенту), а едва ли 30% в среднем по стране. В этих условиях коммунисты вполне могут замахнуться и на то, чтобы создавать в региональных парламентах первую по величине фракцию или, во всяком случае, получить относительное большинство при голосовании по партийным спискам. В ряде российских регионов их реальные рейтинги уже выросли до максимальных величин, 30-35%. Конечно, по одномандатным округам ожидать победы большого количества коммунистов нет оснований, но, в любом случае, они сейчас – в ожидании самого большого своего успеха в XXI веке. А потерянное партией власти подбирают новые партии Коммунисты на электоральном поле не одни. От "Единой России" сейчас "отваливается" много самых разных электоральных групп, и далеко не все избиратели готовы по этому поводу вставать под красные знамёна. Правда, у других парламентских партий шансов подобрать этих людей не так уж много. У ЛДПР, видимо, возникают большие проблемы в связи с делом хабаровского губернатора Фургала. На какое-то время партийный список этой партии может стать "токсичным", к тому же позиция партии по поводу событий в Хабаровске оказалась недостаточно решительной. Вроде бы и воспользовались ситуацией, вроде бы удержали регион за собой, отправив туда своего губернатора, – но и показали, что боятся конфликта с "властью". "Справедливая Россия", последняя из "большой четвёрки", находится в полуразобранном состоянии. Избиратель и рад бы за неё голосовать, но за кого или за что? Нет ответа на эти вопросы. Зюганов вовремя решил "застолбить" первое место среди политических сил, которые получат голоса недовольных. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Стало быть, суммарно ЛДПР с СР получат в усреднённом российском регионе дай Бог 20% голосов. То есть, грубо говоря, в среднем российском регионе расклад примерно такой: треть голосов коммунистам, треть единороссам, пятую часть жириновцам и мироновцам, а еще ⅕, 20% кому? Ан есть кому. На этих выборах заявят о себе несколько новых и имеющих шансы "раскрутиться" партий, которым необходимы места в законодательных собраниях регионов, чтобы без сбора подписей выдвинуть свои списки в будущую Государственную думу. Кстати сказать, эти партии, помимо всего прочего, нужны Кремлю для того, чтобы расколоть периферийный электорат КПРФ на несколько отрядов, каждый из которых проголосует за какую-то свою партию, критически настроенную по отношению к "режиму". Демократия таким образом восторжествует, а нелояльного компактного большинства в Думе не возникнет. В Совбезе РФ оценили работу основателя «Белых касок» Однако вновь возникшие на электоральном поле партии – это не только и не столько "спойлеры". Это попытка общества дать ответ на вопрос о том, какие ещё предложения могут обсуждаться в публичной политике, кроме привычного "когда мы придём к власти, мы у неё попросим" (ЕР и СР) "отнять и поделить" (КПРФ) и "вынем фигу из кармана раз в четыре года!" (ЛДПР) Российское общество меняется и становится более зрелым, сложным. В нём возникают потребности, которые не укладываются в привычные риторику и практику старых парламентских партий. У ЛДПР возникают большие проблемы в связи с делом хабаровского губернатора Фургала. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Вот, скажем, целый слой людей, которые задействованы в современных отраслях экономики, сравнительно неплохо зарабатывают, платят налоги, не очень зависят от государственной социальной помощи, понимают в государственном управлении сильно лучше, чем привыкли надменные начальники. Ну и за какую партию таким людям голосовать? Вокруг чего объединяться? Попыток создать для них партию было несколько – все неудачные. Старые "демократы" для этих людей оказались неприемлемы, так как самостоятельные люди – совсем не обязательно космополиты. Борис Титов с "партией роста" имел шанс, но сначала слишком сосредоточился на проблемах большого бизнеса, потом ударился в клоунаду со Шнуром. Не угодил. А ведь таких людей – взрослых, самостоятельных, ответственных, образованных в обществе всё больше, и они разные. Среди них есть более патриотичные и ориентированные на вопросы защиты государственного суверенитета, более "левые" и готовые обсуждать социальную политику, более или менее компетентные в разных сложных вопросах… В новом политическом сезоне сделано сразу три попытки ответить на их потребности. На выборы в российских регионах идут "Новые люди", "За правду" и "Партия прямой демократии". "Партия прямой демократии" основана Вячеславом Макаровым, знаменитым тем, что создал суперуспешную компьютерную игру "World of tanks". Фото: АГН "Москва" "Новые люди" во главе с известным бизнесменом Алексеем Нечаевым – самый расплывчатый из этих проектов, за всё хорошее против всего плохого. Что это значит - "раскрепостить творческие силы народа и обустроить нашу страну для жизни" – "нет, всё понятно, но что конкретно?" По-видимому, так и задумано – чем более расплывчаты лозунги, тем больше людей можно под них собрать. "За правду" писателя Захара Прилепина стремится быть более конкретной и опираться на людей, для которых даже Владимир Путин – недостаточный патриот. Среди них есть ветераны боёв в Донбассе и яркие и даже скандальные ораторы. В каком-то смысле можно сказать, что Прилепин пытается быть новым Жириновским – громким популистом и картинным патриотом. Под это вполне можно собрать проходной балл в Думы многих российских регионов. Но, конечно, в реальности это скорее про шоу-бизнес, а не про русский патриотизм. Наконец, "Партия прямой демократии". Она основана Вячеславом Макаровым, знаменитым тем, что создал суперуспешную компьютерную игру "World of tanks". Макаров при других обстоятельствах мог бы раскручиваться как "русский Марк Цукерберг" – его продуктом в интернете пользуются десятки миллионов людей по всему миру. Однако он предпочёл вместе с соратниками предложить российским избирателям очень любопытный проект: не про содержание, а про форму государственного устройства. Технократическая или даже цифровая утопия теоретически может привлечь голоса каждого, кто привык что-то обсуждать в социальных сетях и хотел бы, чтобы его мнение стало для чиновников руководством к действию. Во взрыве в Бейруте обвинили... коррупцию: Премьер Ливана сделал заявление Смысл работы каждой из новых партий на выборах – получить хотя бы одно (для начала) место в законодательном собрании любого российского региона (то есть, для начала, процентов 5 голосов избирателей). Этого достаточно, чтобы в 21-м году пойти на выборы в Государственную думу, не собирая подписей. Интересно, что по какому-то стечению обстоятельств… или в результате очень кулуарной, совершенно неафишируемой "внутриэлитной" договоренности… эти партии, видимо, аккуратно поделили между собой российские регионы. Например, "танчики" сосредоточились, видимо, на выборах в Воронежское областное законодательное собрание. "Новые люди" кажется, рассчитывают на победу в Новосибирске. "За правду" анонсировала свой успех в Нижегородской области. И, как утверждают некоторые источники из кругов, близких к осведомлённым, рассчитывают все они не зря. А несистемные всё проспали Да, а как же люди, больше всех протестовавшие против поправок к Конституции? Где же "несистемная оппозиция"? А она проспала (чтобы не сказать более грубо) свой исторический шанс. Казалось бы, ни новые партии, ни КПРФ не могут претендовать на все 17 миллионов голосов, поданных против поправок, хотя бы потому, что помимо людей, желавших высказать свое законное недовольство, там были и настоящие "либералы". Казалось бы, настоящие противники президента и его политики могли бы попытаться "присвоить меньшинство" состоявшегося референдума. У тех, кто голосовал против поправок, было множество причин, чтобы сделать такой выбор. Но теперь "против" в бюллетене – их общий признак, и по этому признаку их можно было бы попытаться построить в единую колонну. Пятую колонну. Всего-то и нужно было, купив за недорого какой-нибудь партийный бренд (увы, среди полусотни формально существующих партий есть и "предвыборные магазины) пойти на выборы в региональные думы, раскручиваясь перед большими выборами в Государственную думу 2021 года – совершенно так же, как новые партии. Ещё месяц назад мне казалось, что такой сценарий реален и вполне реальна перспектива попытки создания в Государственной думе - 2021 антипутинской и антироссийской фракции. Если бы эта попытка состоялась, важнейший вопрос российской внутренней политики был бы в том, что делать с этой "либеральной" прозападной партией, партией национальной капитуляции, партией "европейских институтов", партией "радужных флагов", если она действительно вылезет на оперативный простор? Но пороху у "демшизы" в очередной раз не хватило. Будет лаять на электорального слона, как та моська – громко, весело, из безопасной безответственной подворотни.





