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Красносельский: Тирасполь всегда готов к диалогу

29 декабря 2020, 01:30  •  44 • Украина
«Мы настаиваем на присутствии миротворцев России, благодаря которым и возможны дальнейшие переговоры»
В Тирасполе прошла ежегодная пресс-конференция главы республики Вадима Красносельского, посвящённая итогам уходящего года. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в формат проведения традиционной встречи президента с журналистами – пресс-конференция прошла с ограниченным числом участников, ими стали главные редактора ведущих СМИ Приднестровья.
Главными темами пресс-конференции были внешняя и внутренняя политика ПМР, государственные программы, социальная политика и, конечно же, борьба с коронавирусом в республике.
Начался разговор с последних событий в соседней Молдове – инаугурации нового президента Майи Санду и перспективах отношений между Кишинёвом и Тирасполем.
Вадим Красносельский подчеркнул: в Молдове на прошедших ноябрьских выборах выбирали не личность, выбирали вектор развития – западный или восточный.
«Я хотел бы обратить внимание: западный вектор развития уже был избран Молдовой – её политической элитой. Это происходило, начиная с 90-х. А вот то, что произошло в ноябре, весьма показательно. Выбор элиты утвердил народ Молдовы. Вот и всё. Здесь гораздо глубже вопрос. И последствия этого выбора, естественно, скоро все почувствуют, я в этом не сомневаюсь»,
– цитирует Красносельского пресс-служба президента Приднестровской Молдавской Республики.
Что касается первых заявлений Санду о требовании вывести с территории Приднестровья российских миротворцев, глава республики уверен – выводы делать пока рано. По его мнению, Майя Санду привыкла говорить от имени оппозиции, и те первые заявления были сделаны избранным, но ещё не вступившим в свои права президентом, а это «разные степени ответственности».
Тирасполь же всегда готов к диалогу с Кишинёвом, хотя диалог этот в последний год практически прекратился.
«При этом мы однозначно настаиваем на присутствии на берегах Днестра миротворцев России. Считаю, что это как раз та база, благодаря которой и возможны дальнейшие переговоры, а не стрельба из автоматов, пушек и иные провокации. Это важно понимать»,
– отметил президент.
Второй важный вопрос, который обсуждался на пресс-конференции – пандемия коронавируса.
Красносельский напомнил, что на начало 2020 года в Республике было 220 мест в инфекционных отделениях, за год их число выросло до 2800. Причём в Приднестровье изначально постановили – всех заразившихся коронавирусом госпитализировать, даже с лёгким течением болезни. И только со 2 декабря это решение было отменено и теперь бессимптомные больные остаются дома, однако они ежедневно находятся на связи с врачами. В настоящее время в ПМР 5,5 тысяч больных, из них в тяжёлом состоянии менее 1% – 48 человек, 1 человек подключён к аппарату ИВЛ, рассказал президент.
Всё это, безусловно, ударило по республиканскому бюджету. Необходимо учесть и тот факт, что тесты на коронавирус в Приднестровье делают бесплатно. Вакцинацию же в Республике планируется провести на добровольной основе.
«Если говорить о локдауне, то его в Приднестровье не будет. Потому что для его эффективности нужно останавливать всё полностью, то есть крупный, средний и малый бизнес, учебные заведения и другие объекты. А возможно ли это в наших условиях? Наверное, нет. Поэтому будем принимать точечные меры»,
– ответил президент на вопрос о перспективах введения жёсткого карантина.
Также много вопросов было задано ещё по одной важной для каждого приднестровца теме – повышение зарплат и пенсий в будущем году. Красносельский подтвердил – повышение это запланировано в бюджете на 2021 год. Несмотря на огромные траты на борьбу с пандемией, в будущем году не будут повышены тарифы на проезд в общественном транспорте, а также не изменится стоимость обучения для студентов Приднестровья, которые оплачивают 10 – 25% от реальной стоимости, остальную часть берёт на себя государство. Пообещал президент и дальнейшую реализацию программы строительства жилья для молодых специалистов, которая была заморожена в 2020 году в связи с пандемией.
«В 2020 году программа была заморожена по понятной причине. В 2021 году мы выделяем порядка 15 миллионов рублей для реализации этой программы и льготного кредитования и рассчитываем по этой программе дать около 200 квартир молодым специалистам, работникам бюджетной сферы. Программа будет продолжена и впредь. И так, я думаю, постепенно мы сможем закрепить молодых специалистов здесь, в республике. Тема доступного жилья будет и дальше продолжена – не только в 2021 году, но и в дальнейшем»,
– констатировал глава республики.
Соб. корр. ФСК
На фото. Пресс-конференция Вадима Красносельского, источник – пресс-служба президента Приднестровья

Фонд Стратегической Культуры

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