Красносельский: Санду не хочет, но договариваться придётся

В Кишинёве возлагают надежды на украинскую помощь в блокаде Приднестровья

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский посетил с рабочим визитом Москву, где встречался не только с российскими политиками, но и с журналистами, отвечая на их вопросы об отношениях с Кишинёвом и о будущем российской миротворческой миссии в регионе.

Президент ПМР пояснил – не приднестровцы являются сепаратистами, а Молдова. После того, как в Кишинёве были приняты два документа – Декларация о суверенитете и Декларация о независимости – Молдова де-юре отказалась от Приднестровья сама. Ведь этими государственными документами было объявлено образование Молдавской ССР незаконным. А образовалась Молдавская ССР путём присоединения к Приднестровью Бессарабии.

«Фактически в главном документе о своей государственности Молдова от нас отказалась. Не мы были сепаратистами, сепаратизм проявил тогдашний Кишинёв. Проголосовав за этот документ, они поставили точку в истории единого государственного образования под названием МССР»,

– объяснил Красносельский в интервью МИА «Россия сегодня».

Что касается отношений с Молдавией, то они всегда были непростыми, и до того, как президентом стала Майя Санду. С июня 2019 года резко сократилось количество встреч рабочих групп, а Кишинёв перестал выполнять свои обязательства по соглашениям, подписанным ранее. По мнению президента, это связано с затянувшимся политическим кризисом в соседней стране, а в прошлом году ситуацию усугубила пандемия.

«Мы встретили 2021 год тем, что в переговорном процессе наступила большая пауза. Майя Санду как избранный президент получила то, что получила, ей придётся разбираться во всём этом рано или поздно, всё равно придётся договариваться, как бы против она ни была»,

– отметил Красносельский в интервью «Парламентской газете».

Он напомнил, что любимой темой Майи Санду является тема вывода российских миротворцев с территории Приднестровья, на эту тему вообще любят поговорить в Кишинёве, особенно с «западными партнёрами». Однако на сегодняшний день всё это лишь разговоры, ни о каком выводе российских миротворцев не может быть и речи – благодаря их присутствию в регионе сохраняется мир, они являются гарантами «мирного сосуществования двух государств – Молдовы и Приднестровья», подчеркнул глава Приднестровья, добавив, что «молдавский реваншизм и национализм никуда не делся».

По мнению президента, в последнее время проблем у Тирасполя прибавилось – после того, как Молдавия и Украина решили скоординировать свои усилия и задушить Приднестровье, устроив блокаду украинско-приднестровских границ и банковских счетов. Хотя Украина в то же время является гарантом-посредником наряду с Россией и ОБСЕ в переговорах Тирасполя и Кишинёва. Санду же никогда не скрывала, что возлагает огромную надежду на помощь со стороны Киева если не в попытке вернуть Тирасполь в Молдавию, то хотя бы осложнить жизнь гражданам Приднестровья.

Тем не менее, в Приднестровье не теряют надежду на присутствие здравого смысла в Кишинёве, констатировал Красносельский.