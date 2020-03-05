Красносельский: «Ни один молдавский политик не покаялся за содеянное Молдавией в Приднестровье»

В Тирасполе ждут правовой оценки преступлений Кишинёва

3 марта в Тирасполе прошёл ещё один траурный митинг – вспоминали первых погибших гвардейцев Приднестровья.

Накануне, 2 марта, в Республике отмечали 28-ю годовщину начала гражданской войны.

«Только мы сами сохраним и память, и родной язык, а самое главное, память о своих боевых товарищах. Я хочу подчеркнуть тот советский интернационализм: среди тех, кто погиб во время этой войны, были русские, украинцы, молдаване, белорусы, болгары, греки, евреи, немцы – все, кто жил на нашей земле»,

– сказал первый президент ПМР Игорь Смирнов.

Вспоминая прошлое, проводили параллели с днём сегодняшним.

А президент Приднестровья Вадим Красносельский в своём выступлении прокомментировал события, произошедшие днём ранее в Кишинёве.

«Мы все вчера наблюдали за событиями в Кишинёве, когда бывшие участники боевых действий со стороны Молдавии вышли на площадь с реваншистскими лозунгами и требованиями. Что у них поменялось? Да ничего: обида, агрессия и желание опять убивать»,

– отметил президент ПМР.

Глава республики сказал, что за все прошедшие годы «ни один молдавский политик не покаялся за содеянное Молдавией в Приднестровье». А молдавские ветераны до сих пор считают себя героями.

«А нужны ли нам, приднестровцам, их извинения? Я думаю, нет, нам не нужны извинения. Нам нужна правовая оценка преступлений Молдовы против приднестровского народа за убийства мирных людей, за совершение терактов на территории Приднестровья»,

– уверен Вадим Красносельский.

Также он предупредил тех приднестровцев, у которых есть иллюзии насчёт «светлого будущего» в составе Молдовы.

«Я иногда поражаюсь тому, что кто-то из приднестровских граждан надеется на то, что при совместном сожительстве с Молдавией всё будет хорошо и великолепно. А я могу перечислить то, что произойдёт здесь. Это запрет говорить на русском языке, запрет русских и других школ кроме румынских. Это, в конечном итоге, запрет говорить и на молдавском языке. Это уничтожение государственности и всех, кто связан с защитой Приднестровья. Это нам готовят молдавские политики. Надо быть трезвым, снять розовые очки с глаз и понимать, что будет»,

– подвёл итог глава Приднестровья.

Президент подчеркнул, что Республика будет отстаивать свою независимость, как и 28 лет назад. Что касается Молдавии, то её политики пытаются уничтожить свою молдавскую идентичность, подменив её румынской, и готовы пожертвовать даже своим государством, присоединившись к Румынии, отметил Красносельский.