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Красносельский: «Ни один молдавский политик не покаялся за содеянное Молдавией в Приднестровье»

05 марта 2020, 15:35  •  69 • Украина
В Тирасполе ждут правовой оценки преступлений Кишинёва
3 марта в Тирасполе прошёл ещё один траурный митинг – вспоминали первых погибших гвардейцев Приднестровья.
Накануне, 2 марта, в Республике отмечали 28-ю годовщину начала гражданской войны.
«Только мы сами сохраним и память, и родной язык, а самое главное, память о своих боевых товарищах. Я хочу подчеркнуть тот советский интернационализм: среди тех, кто погиб во время этой войны, были русские, украинцы, молдаване, белорусы, болгары, греки, евреи, немцы – все, кто жил на нашей земле»,
– сказал первый президент ПМР Игорь Смирнов.
Вспоминая прошлое, проводили параллели с днём сегодняшним.
А президент Приднестровья Вадим Красносельский в своём выступлении прокомментировал события, произошедшие днём ранее в Кишинёве.
«Мы все вчера наблюдали за событиями в Кишинёве, когда бывшие участники боевых действий со стороны Молдавии вышли на площадь с реваншистскими лозунгами и требованиями. Что у них поменялось? Да ничего: обида, агрессия и желание опять убивать»,
– отметил президент ПМР.
Глава республики сказал, что за все прошедшие годы «ни один молдавский политик не покаялся за содеянное Молдавией в Приднестровье». А молдавские ветераны до сих пор считают себя героями.
«А нужны ли нам, приднестровцам, их извинения? Я думаю, нет, нам не нужны извинения. Нам нужна правовая оценка преступлений Молдовы против приднестровского народа за убийства мирных людей, за совершение терактов на территории Приднестровья»,
– уверен Вадим Красносельский.
Также он предупредил тех приднестровцев, у которых есть иллюзии насчёт «светлого будущего» в составе Молдовы.
«Я иногда поражаюсь тому, что кто-то из приднестровских граждан надеется на то, что при совместном сожительстве с Молдавией всё будет хорошо и великолепно. А я могу перечислить то, что произойдёт здесь. Это запрет говорить на русском языке, запрет русских и других школ кроме румынских. Это, в конечном итоге, запрет говорить и на молдавском языке. Это уничтожение государственности и всех, кто связан с защитой Приднестровья. Это нам готовят молдавские политики. Надо быть трезвым, снять розовые очки с глаз и понимать, что будет»,
– подвёл итог глава Приднестровья.
Президент подчеркнул, что Республика будет отстаивать свою независимость, как и 28 лет назад. Что касается Молдавии, то её политики пытаются уничтожить свою молдавскую идентичность, подменив её румынской, и готовы пожертвовать даже своим государством, присоединившись к Румынии, отметил Красносельский.
Соб. корр. ФСК
На фото. Митинг в Тирасполе 3 марта 2020 года, источник – Информагентство «Новости Приднестровья»

Фонд Стратегической Культуры

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