Красное решение: КПРФ определилась с кандидатами на выборы

В Госдуме VIII созыва КПРФ планирует не просто увеличить свое представительство, а достичь большинства, заявил «Известиям» первый зампред ЦК партии Юрий Афонин. На XVIII съезде коммунисты определились с кандидатами, которые поведут политическую силу в парламент. Федеральный список возглавили лидер партии Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая и экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. В руководстве КПРФ «Известиям» также рассказали и о «максимально широкой тематике», с которой коммунисты будут работать в период кампании. Эксперты, однако, считают, что наличие внутренних противоречий влияет на отток традиционного электората КПРФ, что в итоге может привести к потере статуса «второй партии». В этот же день сопредседателя «Справедливой России — За правду» Захара Прилепина не пустили на съезд, а «Левый фронт» заявил об объединении с коммунистами.

Будет всё

КПРФ согласовала список кандидатов, которые поведут партию на думские выборы, назначенные на 19 сентября 2021 года. Фамилии были утверждены на XVIII съезде, прошедшем 24 июня в Московской области. Известно, что федеральный список возглавит бессменный лидер Геннадий Зюганов. Под вторым номером пойдет летчик-космонавт Светлана Савицкая, а под третьим — экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. В партийный топ-15 вошли первый зам Зюганова Юрий Афонин и глава думского комитета по аграрной политике Владимир Кашин, а также первый зампред Госдумы Иван Мельников и еще один экс-кандидат в президенты — Николай Харитонов. В перечне значатся и действующие депутаты: Дмитрий Новиков, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Вадим Кумин, Казбек Тайсаев и Алексей Куринный.

XXVIII съезд общероссийской партии КПРФ Фото: TASS/URA.RU/Владимир Андреев

В федеральную часть списка попал и глава Орловской области Андрей Клычков. При этом другой «красный губернатор» — глава Хакасии Валентин Коновалов — вошел в состав группы от Хакасии, Красноярского края и Томской области, но список не возглавил, поскольку «не намерен оставлять руководство регионом».

В региональные списки КПРФ вошли многие известные коммунисты. Экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко пойдет по округу № 11 (Якутия, Иркутская и Магаданская области). Глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов включен в группу № 18 (Белгородская и Воронежская области). В группу № 22 (Калининградская и Саратовская области) вошли депутат Госдумы Ольга Алимова и известный в соцсетях партиец Николай Бондаренко. В списке от Новосибирской области числится мэр столицы региона Анатолия Локоть. Зампред ЦК КПРФ Леонид Калашников пойдет на выборы в составе группы № 31 (Оренбургская, Самарская и Ульяновская области).

От Москвы в списки было решено внести Валерия Рашкина (первый секретарь столичного отделения партии, депутат ГД), Сергея Обухова (секретарь ЦК КПРФ, депутат ГД) и Дениса Парфенова (депутат ГД).

Коммунисты уверены, что на осенних выборах им удастся усилить имеющиеся показатели, и ставят перед собой цель достичь большинства в Госдуме VIII созыва, заявил «Известиям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. К слову, в прошлой Думе в коммунистическую фракцию входили 43 депутата.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть (слева), губернатор Хакассии Валентин Коновалов (в центре), губернатор Орловской области Андрей Клычков (справа) на XXVIII съезде общероссийской партии КПРФ Фото: TASS/URA.RU/Владимир Андреев

В руководстве коммунистов «Известиям» также рассказали и о перечне тем, с которыми партия пойдет на выборы.

— В нашей программе на выборах будет все — и пенсионная реформа, и мусорная. Это те цели, которые у нас уже давно. От национализации природных ресурсов до прогрессивной шкалы налогообложения, — рассказал зампред ЦК КПРФ, глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Пускать не велено

В этот же день лидер движения «Левый фронт» Анастасия Удальцова сообщила об объединении с КПРФ перед думскими выборами. В партийном списке также есть представители «Движения за новый социализм», «Трудовой России» и других «реальных народных движений», подтвердил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

К слову, эти заявления эксперты уже называют ритуальными и не считают, что они способны дать какой-то результат.

— Я таких судьбоносных объединений помню множество еще с 1990-х годов, — сказал «Известиям» политолог Алексей Чадаев.

На съезд коммунистов приехал и сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин, собиравшийся предложить подписать меморандум об объединении левой коалиции. Однако в руководстве КПРФ это назвали попыткой политического пиара и не пустили лидера конкурирующей политической силы на мероприятие.

Сам Прилепин в разговоре с «Известиями» отметил, что хотел добиться выступления легальными методами.

— Мне потом Геннадий Андреевич позвонил и сказал, что уже была очередность и он не мог уже решить мой вопрос. Однако он сказал, что ждет меня в гости и готов обсуждать в частном порядке, — добавил он.

Первый заместитель генерального секретаря КПРФ Юрий Афонин на XXVIII съезде общероссийской партии КПРФ Фото: TASS/URA.RU/Владимир Андреев

Эксперты полагают, что «оппозиционность» КПРФ может сыграть для партии негативную роль.

— Есть, во-первых, определенная усталость от КПРФ. Кроме того, партия скатывается к всё более радикальной критике, — отметил политолог Дмитрий Фетисов. — Разнообразить как-то повестку уже не могут, поэтому у избирателей растет раздражение.

Кроме того, заигрывание ряда членов КПРФ с несистемной оппозицией влияет на отток традиционного электората коммунистов, добавил он. Эксперт не исключил, что на предстоящих выборах коммунисты рискуют потерять статус второй партии.

КПРФ стала второй после «Единой России» политической силой, которая обнародовала свой перечень депутатов. 25 июня своих представителей выберут в ЛДПР, а 26-го числа — в «Справедливой России».