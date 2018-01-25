Красное двуличие: Противники "Смерти Сталина" до хрипоты защищали "Матильду"

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Драпеко и Бортко добились запрета порочащего Сталина фильма, хотя до этого стояли грудью за глумление над Николаем II.

Министерство культуры отобрало прокатное удостоверение у так называемой комедии под названием "Смерть Сталина", в которой происходит откровенное издевательство над историей и реальными историческими личностями. Поводом стало недовольство широкой общественности тем, что фильм глумится и марает грязью русскую историю.

Главной движущей силой сопротивления кинокартине были депутат Государственной Думы Елена Драпеко и российский кинорежиссёр Владимир Бортко. Однако эти же самые люди всего год назад активно защищали "Матильду", не менее отвратительный фильм, порочащий честь и достоинство Императора Николая II и его семьи.

Когда велись разговоры о том, что "Матильда" является издевательством над русской историей, Драпеко и Бортко кричали о том, что художник "так видит", и вообще, одна часть аудитории не может диктовать другой, что смотреть. Но когда в точности такая же ситуация коснулась их самих, то они вдруг заговорили о неприемлемости искажения истории. Если это не двойные стандарты и двуличие, то что?

Аналитик общества "Двуглавый орёл" Яков Ушаков считает, что за подобную подлость следует сотню раз заставить Драпеко и Бортко посмотреть "Смерть Сталина", чтобы они на себе почувствовали ту боль, которую испытали православные верующие люди от проката фильма "Матильда".

"Драпеко и Бортко должны посмотреть "Смерть Сталина" раз эдак сто: за мерзкое красное поганое двуличие", - отметил он.