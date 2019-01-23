«Красная тряпка в политической игре»: как конгресс пытается предотвратить возможный выход США из НАТО

Нижняя палата конгресса США проголосовала за проект закона, который ограничивает право президента вывести страну из НАТО. Инициативу поддержали как демократы, так и однопартийцы Дональда Трампа. Ранее похожий документ был внесён на рассмотрение в сенат. По словам американских законодателей, к этому решению их подтолкнула резкая критика альянса со стороны главы Белого дома. Эксперты считают, что такая активность конгрессменов имеет прежде всего политическую подоплёку. При этом аналитики отмечают, что именно жёсткая риторика президента США стимулирует Североатлантический альянс повышать свою эффективность.

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, ограничивающий полномочия главы Белого дома по вопросу возможного вывода страны из Североатлантического альянса. Инициативу поддержали подавляющее большинство конгрессменов: за неё было подано 357 голосов, против — только 22. Воздержались от голосования 28 республиканцев и 26 чденов конгресса от Демократической партии.

Согласно принятому документу, любые попытки президента США направить какие-либо бюджетные средства на выход из НАТО будут блокироваться.

«Более того, инициатива поддерживает стремление членов НАТО тратить как минимум 2% ВВП на оборону и подразумевает выделение значительных средств на так называемую Европейскую инициативу сдерживания для противодействия российской агрессии», — цитирует ТАСС демократа Джима Панетту.

Reuters

© Joshua Roberts

Как отметил политик, слова которого приводит издание Defense News, «отношения между членами НАТО основаны не только на финансовых операциях». Панетта подчёркивает, что «членство в НАТО — не то же самое, что членство в загородном клубе».

Конгрессмен-демократ Элиот Энгель, проголосовавший за законопроект, назвал раскол НАТО одной из главных целей президента России Владимира Путина.

«Именно поэтому тот факт, что США посылают смешанные сигналы относительно альянса или воспринимают его как бремя, вызывает особую тревогу и беспокойство», — заявил Энгель, выступая с речью перед голосованием.

Несколькими днями ранее похожую инициативу внёс на рассмотрение верхней палаты конгресса сенатор от Демократической партии Тим Кейн при участии коллег-республиканцев. Согласно этой версии законопроекта, глава государства не сможет вывести США из НАТО, не заручившись поддержкой двух третей голосов в сенате или специальным актом конгресса. Также в документе предлагалось обязать президента в письменной форме предупреждать профильные комитеты в обеих палатах конгресса о любых усилиях по приостановке членства США в альянсе.

Стоит отметить, что с аналогичной инициативой Кейн уже выступал в июле прошлого года, после саммита НАТО в Брюсселе. Тогда в числе авторов законопроекта значился ныне покойный сенатор Джон Маккейн, который мотивировал необходимость принятия закона «ненадлежащим обращением» Трампа с ближайшими союзниками США, которое вызвало у него «сомнения в приверженности США Североатлантическому альянсу».

Впрочем, если глава государства действительно примет решение о выводе страны из НАТО, ни конгресс, ни высшие судебные органы не смогут ему помешать. К таким выводам пришла ранее редакция американского издания The Foreign Policy, опросив юристов и экспертов.

Специалисты ссылаются на исторические прецеденты — например, решение Джорджа Буша-младшего выйти Договора об ограничении систем противоракетной обороны в одностороннем порядке также вызвало своё время сопротивление конгресса. Однако повлиять на принятое в Белом доме решение законодатели не смогли, и это далеко не единственный прецедент такого рода.

Эту точку зрения разделяет и доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Иван Цветков. В интервью RT эксперт напомнил, что совсем недавно в США активно обсуждали, может ли Трамп ввести чрезвычайное положение, чтобы построить стену на границе с Мексикой, и все сошлись на том, что он такими полномочиями обладает.

«Очень сомнительно, что Трамп станет прибегать к этому праву. С НАТО похожая ситуация — теоретически Трамп может разорвать договор, но он не пойдёт на это. В противном случае он просто распишется в своей недееспособности, а импичмент станет реальностью», — пояснил эксперт в интервью RT.

В то же время конгресс действительно может принять закон, ограничивающий полномочия президента, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов. Как он пояснил в интервью RT, несмотря на то, что любые международные договоры проходят ратификацию в сенате, для выхода из соглашений президенту одобрение законодателей не требуется.

«Эту лазейку конгрессмены и пытаются перекрыть. Другой вопрос, подпишет ли этот закон глава Белого дома, но у конгресса есть право обойти вето президента, и такие случаи уже были в американской истории», — подчеркнул эксперт.

«Предпочитает действовать напролом»

Ранее издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники сообщало, что на протяжении прошлого года глава Белого дома не один раз заявлял о том, что хочет вывести США из Североатлантического блока. Правда эти реплики звучали только в узком кругу и носили частный характер.

Однако, по мнению источников NYT, Трамп может реализовать свою угрозу, так как союзники США по альянсу до сих пор не довели свои расходы на оборону до рекомендованного НАТО уровня. По сведениям газеты, бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон прилагали ранее все усилия, чтобы не допустить даже упоминания о возможном выходе США из НАТО, так как это «вдохнёт силы в Россию на десятилетия вперёд».

Сейчас опасения, что Трамп всё-таки решится прекратить членство Вашингтона в НАТО, вновь актуализировались, пишет The New York Times.

Дональд Трамп и генсек НАТО Йенс Столтенберг

Reuters

© Paul Hanna

Следует отметить, что Дональд Трамп неоднократно открыто критиковал НАТО. Во время своей предвыборной кампании политик не раз называл альянс «устаревшей» структурой и предлагал расформировать его ради создания новой организации, которая сконцентрировалась бы на борьбе с терроризмом.

Также поводом для критики стало несправедливое, на взгляд Трампа, распределение финансовых трат между участниками альянса. По его мнению, США приходится вкладывать слишком большие средства в НАТО, в то время как союзники по альянсу не спешат наращивать свои оборонные бюджеты.

«Мы стоим перед лицом крупнейших за целое поколение вызовов для нашей безопасности. Сейчас не время ставить под сомнение ценность партнёрства между Европой и Соединёнными Штатами», — говорилось в публикации.

Впрочем, вступив в должность главы государства, Трамп заметно смягчил свою риторику по вопросу НАТО. Уже в апреле 2017 года, выступая на совместной пресс-конференции с генсеком альянса, президент США заявил, что удовлетворён изменениями, которые были внесены в работу НАТО якобы под влиянием его критики.

«Я давно на это жаловался, и они внесли изменения — сейчас они борются с терроризмом, — сказал Трамп. — Я говорил, что она устаревшая. Больше она не устаревшая», — цитирует политика The Washington Post.

Вопрос финансирования военного блока, беспокоивший Трампа, был частично улажен на саммите альянса в июле прошлого года. Тогда американскому лидеру удалось убедить партнёров в необходимости увеличить расходы на оборону.

Так как за последнее время американский лидер много раз говорил, что не собирается выводить США из НАТО, активность конгресса по предупреждению гипотетического вывода страны из альянса может иметь сугубо политическую подоплёку, считают эксперты.

«Выступление конгресса имеет очень понятную причину — демократы пришли к власти в нижней палате, и сейчас будут давить на всё «мозоли» Трампа. И тема его отношения к НАТО является одной из таких «красных тряпок» в политической игре. Это законодательную инициативу следует рассматривать как проявление политической возни между Трампом и конгрессом», — подчеркнул Иван Цветков.

Похожей точки зрения придерживается и Валерий Гарбузов. Эксперт пояснил, что своими действиями Трамп раздражает не только демократов, но и республиканцев — поэтому под законопроектами, направленными против главы Белого дома, стоят подписи членов обеих партий.

«Трамп действует нетипично для американского политика. В США принято искать компромисс, инициативы должны обсуждаться в конгрессе, затем стороны могут пойти на уступки друг другу — это устоявшийся механизм. Но Трамп этот этап просто пропускает и предпочитает действовать напролом, это шокирует и республиканцев, и демократов. Республиканцы тоже ждут с нетерпением, когда Трамп уйдёт с арены и прекратит сотрясать политическое поле», — пояснил Гарбузов в беседе с RT.

По мнению аналитика, конгресс будет предпринимать всё новые шаги, пытаясь блокировать инициатив Трампа, и в этом году отношения между главой Белого дома и представителями законодательной власти, скорее всего, будут ещё более напряжёнными, чем раньше.

«Недовольство союзниками растёт»

При этом аналитики отмечают, что разногласия среди стран-членов Североатлантического альянса не исчерпываются финансовыми вопросами. Существуют противоречия и по военно-политической линии. Так, Турция на протяжении последних лет активно критиковала Вашингтон за поддержку курдского ополчения на территории САР — Анкара причисляет курдские формирования к террористическим организациям и считает их прямой угрозой безопасности.

Американские военнослужащие во время учений НАТО в Латвии

© Ints Kalnins / Reuters

Недовольны действиями США и в Европе. Речь идёт о готовящемся выходе американской стороны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон пообещал приостановить своё участие в соглашении начиная со 2 февраля.

По информации Reuters, ещё в октябре союзники США по НАТО призывали американскую администрацию продолжать переговоры с Россией с целью сохранить ДРСМД.

На этом фоне Евросоюз готовится создать собственную армию — такую инициативу выдвинул ранее президент Франции Эммануэль Макрон, и она нашла поддержку в странах Европы. Возможное появление альтернативного военного союза в Европе Трампу не понравилось. Вместо этого американский президент предложил европейским коллегам вкладывать больше ресурсов в НАТО.

По мнению руководителя сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергея Ермакова, хотя Трамп порой довольно резко, по сути, он выражает общие для США настроения. Если вынести за скобки внутриполитическую борьбу между Трампом и его оппонентами, то больших противоречий по вопросу НАТО внутри США сейчас нет, утверждает эксперт.

«Недовольство союзниками по альянсу давно растёт в США. Американцы уже не готовы нести всё бремя ответственности за безопасность европейского континента. Это очень распространённое мнение», — пояснил Ермаков в интервью RT.

В этом году должен пройти юбилейный саммит НАТО, на котором будут обсуждаться перспективы альянса. Также не исключено, что будет принят ряд важных документов. По мнению Ермакова, может обновиться не только руководство блока, но и его стратегическая концепция, принятая в 2010 году.

«Те проблемы, которые стоят перед НАТО, носят объективный характер, и решить их одномоментно невозможно, — пояснил Ермаков. — При этом вся риторика Трампа направлена вовсе не на разрушение НАТО. Президент стремится не только заставить союзников нарастить расхода траты на оборону, но и поспособствовать тому, чтобы организация вернулась к своим истокам и сдерживала восточного соседа — Россию».

При этом угрозу для дееспособности и эффективности Североатлантического альянса представляют политические противники действующего президента, считают эксперты.

«Альянс отреагировал на угрозы Трампа, и многие участники действительно пошли навстречу его требованиям. Правда, после того, как он покинет Белый дом, всё вернётся в прежнюю колею. НАТО — американский проект, и европейские участники будут всеми силами стараться сократить своё в нём участие», — подытожил Цветков.