|
"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии
06 августа 2020, 12:30 • 53 • Политика
Минск впустил третью сторону в конфликт с Москвой
Задержав россиян, президент Белоруссии Александр Лукашенко перешел все границы и спровоцировал столкновение интересов разных стран. На это указал российский военкор Семен Пегов. Включение третьей силы в конфликт Москвы и Минска может привести к мировой войне.
Никогда еще отношения России и Белоруссии не доходили до такого предела. Задержанные Минском люди – это буквально золотой политический фонд, использование которого может повлиять на дальнейшую судьбу Белоруссии, России, Украины и других стран. В ситуации много красных линий, и Лукашенко уже все перешел, отметил Пегов в эфире ютуб-канала "Маятник Фуко".
"Эти люди, в моем представлении, могут быть причиной развязывания третьей мировой войны", – заявил эксперт.
В конце июля правоохранители Белоруссии задержали 33 россиян, обвинив их в организации массовых беспорядков в Республике. Некоторых из них заподозрили в участии в боевых действиях в Донбассе, поэтому Киев потребовал выдать их. Официально Минск ответил, что будет работать в рамках имеющихся договоренностей с Москвой и Киевом. Однако в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко заявил, что уже дал согласие на экстрадицию "преступников" по запросу Украины.
Тем временем к Минску тайно стягивают войска. Ранее в Белоруссии была объявлена мобилизация резервистов.
В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Белоруссии должны состояться очередные выборы президента. Представителей иностранных комиссий наблюдать не пригласили, как пояснили в Минске, из соображений безопасности.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 августа 2020, 03:30
|
03 августа 2020, 12:05
|
01 августа 2020, 00:55
|
04 августа 2020, 11:00
|
04 августа 2020, 23:50
|
31 июля 2020, 00:05
|
01 августа 2020, 00:30