Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
Взрыв в Бейруте показал, чем отличаются Россия, Ближний Восток от США
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посов...
Главная / Политика

"Красная линия пройдена": эксперт допустил начало войны в Белоруссии

06 августа 2020, 12:30  •  53 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Минск впустил третью сторону в конфликт с Москвой
Задержав россиян, президент Белоруссии Александр Лукашенко перешел все границы и спровоцировал столкновение интересов разных стран. На это указал российский военкор Семен Пегов. Включение третьей силы в конфликт Москвы и Минска может привести к мировой войне.
Никогда еще отношения России и Белоруссии не доходили до такого предела. Задержанные Минском люди – это буквально золотой политический фонд, использование которого может повлиять на дальнейшую судьбу Белоруссии, России, Украины и других стран. В ситуации много красных линий, и Лукашенко уже все перешел, отметил Пегов в эфире ютуб-канала "Маятник Фуко".
"Эти люди, в моем представлении, могут быть причиной развязывания третьей мировой войны", – заявил эксперт.
В конце июля правоохранители Белоруссии задержали 33 россиян, обвинив их в организации массовых беспорядков в Республике. Некоторых из них заподозрили в участии в боевых действиях в Донбассе, поэтому Киев потребовал выдать их. Официально Минск ответил, что будет работать в рамках имеющихся договоренностей с Москвой и Киевом. Однако в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко заявил, что уже дал согласие на экстрадицию "преступников" по запросу Украины.
Тем временем к Минску тайно стягивают войска. Ранее в Белоруссии была объявлена мобилизация резервистов.
В воскресенье, 9 августа 2020 года, в Белоруссии должны состояться очередные выборы президента. Представителей иностранных комиссий наблюдать не пригласили, как пояснили в Минске, из соображений безопасности.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях для Белоруссии
06 августа 2020, 07:55
"Гордон - отвратительный": Лукашенко обменялся сенсациями с "главным журналистом Украины"
06 августа 2020, 00:35
Киев раскрыл план по особому статусу Донбасса
06 августа 2020, 00:35
"Случайность или теракт, уже не важно": Военкор оценил протесты, охватившие Бейрут после взрыва
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
06 августа 2020, 06:05
Симоньян на новый выпад Армении ответила тремя буквами
06 августа 2020, 04:15
На улицы выйдут десятки тысяч людей: Обнародован план белорусского Майдана
06 августа 2020, 00:35
"Дальше хоть трава не расти": Медведев предупредил о печальных последствиях...
06 августа 2020, 02:25
Бунт в США: Американские генералы пошли против Трампа после скандального заявления
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
03 августа 2020, 12:05
"Десант Вагнера" готовил майдан? Билеты задержанных в Белоруссии "сдали" их миссию
01 августа 2020, 00:55
Дмитрий Мезенцев: Наши консулы уже встречаются с задержанными в Минске россиянами. За ребят заступилась родная страна
04 августа 2020, 11:00
"Торг не с Зеленским": Лукашенко передаст задержанных россиян США
04 августа 2020, 23:50
"У нас все ходы записаны": Симоньян "потопила" Пашиняна снимком в Telegram
31 июля 2020, 00:05
Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия
01 августа 2020, 00:30
И что это было? МИД Белоруссии направил России ноту, требуя пояснений
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.