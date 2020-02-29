Красная линия Анкары: к чему может привести эскалация конфликта в сирийском Идлибе

Как сообщили в Минобороны РФ, турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских войск, поскольку Центр по примирению воюющих сторон не получал информации о нахождении солдат ВС Турции вблизи позиций боевиков. По мнению экспертов, текущие действия Турции в Сирии дестабилизируют обстановку в регионе, возвращают ситуацию к военным действиям, а также могут привести к новому миграционному кризису в Европе. Однако взвешенная позиция Москвы и других региональных акторов, а также нежелание НАТО вмешиваться в сирийский конфликт дают надежду на снижение градуса эскалации, считают аналитики.

Действия Турции в Идлибе дестабилизируют обстановку в Сирии, возвращают ситуацию с вооружённым конфликтом в республике назад, к фазе активных боевых действий, и создают предпосылки к новому миграционному кризису, считают эксперты.

Напомним, ранее, 27 февраля, вооружённые формирования террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* попытались провести наступательную операцию по широкому фронту на позиции правительственных войск Сирии в Идлибе. Об этом говорится в заявлении Минобороны России.

Во время обстрела подразделений боевиков в районе населённого пункта Бехун сирийскими войсками под огонь попали турецкие военнослужащие, которые находились «в боевых порядках террористических формирований», сообщает Минобороны. Хотя, «согласно переданным турецкой стороной российскому Центру по примирению враждующих сторон (ЦПВС) координатам, никаких подразделений турецких вооружённых сил в районе населённого пункта Бехун не было и не должно было находиться», — говорится в заявлении оборонного ведомства России.

После получения сведений о пострадавших турецких военнослужащих Россия приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками. Также Минобороны РФ указало, что авиация ВКС России в районе Бехуна не применялась.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя инцидент в Идлибе, подчеркнул, что сирийская армия имеет право отвечать на враждебные действия со стороны боевиков террористических организаций.

«В ответ на постоянные нарушения режима прекращения огня изнутри этой идлибской зоны сирийская армия, конечно же, имеет полное право отвечать, подавлять террористов, и мы здесь не можем запрещать сирийской армии выполнять требования, которые записаны в резолюции Совета Безопасности ООН о беспощадной бескомпромиссной борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — сказал Лавров.

Он добавил, что турецкая сторона информирует российский ЦПВС о том, где на каждый момент времени находятся военные Турции в этой идлибской зоне деэскалации.

«Эти координаты, естественно, передаются сирийским вооружённым силам, чтобы, отвечая на террористические вылазки, они в полной мере обеспечивали безопасность турецких военнослужащих», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что «координаты, которые были переданы вчера, не содержали упоминания тех мест, где в итоге погибли турецкие военные, которые оказались в рядах террористических формирований».

По мнению политолога Александра Асафова, эскалация ситуации в Идлибе откатывает ситуацию с вооружённым конфликтом в Сирии назад к фазе активных боевых действий.

«Если до этого трек к мирной жизни был очевиден, то подобные шаги возвращают ситуацию к военным действиям. Эрдоган реализует свои политические цели, но в самом Идлибе из-за этого ситуация уже зашла слишком далеко, мы видим прямые столкновения. Можно уже говорить о начале если не войны, то как минимум активной фазы конфликта между Дамаском и Анкарой», — пояснил Асафов в разговоре с RT.

Словесная поддержка НАТО

По данным турецкого информагентства Anadolu, в результате инцидента в Бехуне погибли не менее 33 солдат ВС Турции. Сразу после инцидента глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонные переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщили турецкие журналисты, не акцентируя внимания на деталях разговора.

Турецкие военнослужащие

AFP

© Delil SOULEIMAN

В пятницу по просьбе турецкой стороны в Брюсселе состоялось экстренное заседание Североатлантического совета на уровне послов. Представители альянса выразили соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе и заявили, что готовы продолжать оказывать Анкаре свою поддержку.

Генсек НАТО поблагодарил Анкару за предоставленную информацию по ситуации в сирийском Идлибе, вновь призвал Москву и Дамаск к немедленной деэскалации и заверил Турцию в том, что она является «ценным союзником НАТО». Однако по итогам заседания ни о каких новых конкретных мерах помощи Турции объявлено не было.

«НАТО уже оказывает Турции значительную поддержку, используя широкий набор мер. Альянс продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны, что способствует защите воздушного пространства Турции от ракетных атак с территории Сирии», — заявил Столтенберг.

Миграционная «политика давления»

Вместе с тем в западных СМИ появилась информация о том, что Анкара приняла решение больше не сдерживать поток сирийских беженцев в Европу. Об этом заявило агентство Reuters со ссылкой на источник в турецком правительстве.

Сообщается, что решение было принято на экстренном совещании под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как утверждает агентство, присутствовавший на встрече высокопоставленный функционер правительства сообщил Reuters, что в ожидании нового потока беженцев в связи с обострением обстановки в Идлибе турецкая полиция, береговая охрана и пограничная служба получили указания не сдерживать сирийских мигрантов на наземных и морских пограничных пунктах.

Со схожим заявлением выступил и официальный представитель правящей турецкой Партии справедливости и развития Омер Челик.

«Миграционная политика Турции остаётся неизменной, но мы больше не можем сдерживать поток беженцев из Сирии», — приводит его слова Anadolu.

«Эрдоган в своём достаточно известном эксцентричном стиле часто занимается политикой шантажа. И его действия по пропуску беженцев в Европу — это прямой сигнал Европе, что беженцы будут идти, как и раньше, если Европа не поддержит Турцию в этой конфронтации. Эрдоган надеется, что, если его поддержат другие крупные акторы, ему удастся настоять на своём», — считает Александр Асафов.

Аналогичной точки зрения придерживается и начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов. По его словам, контроль над потоком беженцев в Европу является мощным рычагом давления на руководство ЕС и НАТО в сирийском вопросе.

Сирийские беженцы

AFP

© KHALIL MAZRAAWI

«Эрдогану это выгодно, поскольку его отношения с ЕС на низком уровне, некогда обещанное вступление в Евросоюз уже не светит. Поэтому таким образом угрожать Европе и использовать ситуацию с выгодой для себя вполне вписывается в логику действий Анкары», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Эрдогану придётся договариваться

В беседе с RT Иван Коновалов подчеркнул, что действия Турции в сирийском Идлибе серьёзно дестабилизируют обстановку в регионе. Однако, по его мнению, ситуация работает против Эрдогана.

«Он находится в ситуации цугцванга, когда любой ход является негативным для него, заранее проигрышным, что бы он ни сделал. Он поставлен перед фактом, что да, какое-то время можно ещё поиграть в войну, а потом рано или поздно придётся договариваться», — полагает эксперт.

При этом Коновалов подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта предотвращается только благодаря взвешенным шагам Москвы.

«Надо отметить, что Россия придерживается всех своих договорённостей и оставляет Турции пространство для манёвра, но бесконечно это продолжаться не может. Сейчас ситуация находится на красной линии», — считает военный эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Асафов. По его словам, нынешняя ситуация не добавит ни стабильности международным отношениям, ни безопасности самой Европе.

«Но, учитывая позицию Москвы и других важнейших региональных акторов, всё-таки можно рассчитывать на снижение градуса эскалации в ближайшее время», — отметил эксперт.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.