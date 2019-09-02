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Красная карточка правительству Зеленского: Министр образования Украины не владеет украинским языком

02 сентября 2019, 16:09  •  158 • Политика
Как считает эксперт Владимир Олейник, сформированный при Владимире Зеленском кабмин Украины получил красную карточку. Дело в том, что глава Минобразования не владеет украинским языком.
Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад попала в неудобную ситуацию из-за плохого знания украинского языка. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Новосад опубликовала заявление в Facebook, в котором поблагодарила главу государства Владимира Зеленского и членов кабмина за оказанное доверие. Она также поделилась своими планами на будущее.
Проблема заключается в том, что в тексте было большое количество ошибок, что для министра образования является недопустимым. Некоторые читатели предположили, что Новосад не владеет в совершенстве украинским языком, но только его учит.
Комментируя ситуацию, Олейник посоветовал министру покинуть пост немедленно. В противном случае сферу образования на Украине ждёт проблемное будущее.
Он также напомнил, что министр заняла пост, не имея полного высшего образования (она является бакалавром, не магистром).
"Говорю откровенно - это красная карточка. Если на Украине будет такое образование - конец государству. Как правило, после такого подают в отставку. Но, думаю, не в этом случае", - пояснил он.

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