Красная карточка правительству Зеленского: Министр образования Украины не владеет украинским языком

Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад попала в неудобную ситуацию из-за плохого знания украинского языка. Ситуацию РИА ФАН прокомментировал экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Новосад опубликовала заявление в Facebook, в котором поблагодарила главу государства Владимира Зеленского и членов кабмина за оказанное доверие. Она также поделилась своими планами на будущее.

Проблема заключается в том, что в тексте было большое количество ошибок, что для министра образования является недопустимым. Некоторые читатели предположили, что Новосад не владеет в совершенстве украинским языком, но только его учит.

Комментируя ситуацию, Олейник посоветовал министру покинуть пост немедленно. В противном случае сферу образования на Украине ждёт проблемное будущее.

Он также напомнил, что министр заняла пост, не имея полного высшего образования (она является бакалавром, не магистром).

"Говорю откровенно - это красная карточка. Если на Украине будет такое образование - конец государству. Как правило, после такого подают в отставку. Но, думаю, не в этом случае", - пояснил он.