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Красная дорожка и почётный караул: Пытаясь занять место Великобритании после Brexit, Польша "сыграла" на Макроне
03 февраля 2020, 21:39 • 47 • Политика
Красной дорожкой, почётным караулом и оркестром встретила Польша президента Франции Эммануэля Макрона, который посетил страну с официальным визитом. Стоит отметить, что, согласно заявлениям главы МИД Польши Яцека Чапутовича, его страна намерена занять место Великобритании в ЕС.
В понедельник, 3 февраля, Варшава торжественно встретила президента Франции Эммануэля Макрона. В честь него была расстелена красная дорожка, играл оркестр, а на встрече присутствовал почётный караул.
Это неудивительно, ведь Польша считает, что может занять место Великобритании в Европейском союзе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в беседе с агентством РАР.
По его словам, визит Макрона в Польшу сразу после Brexit "символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании".
Чапутович также выразил уверенность в том, что роль Польши в ЕС будет расти.
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