Красная дорожка и почётный караул: Пытаясь занять место Великобритании после Brexit, Польша "сыграла" на Макроне

В понедельник, 3 февраля, Варшава торжественно встретила президента Франции Эммануэля Макрона. В честь него была расстелена красная дорожка, играл оркестр, а на встрече присутствовал почётный караул.

Это неудивительно, ведь Польша считает, что может занять место Великобритании в Европейском союзе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в беседе с агентством РАР.

По его словам, визит Макрона в Польшу сразу после Brexit "символичен в том смысле, что он указывает на Польшу как на государство, которое может занять прежнее место Великобритании".

Чапутович также выразил уверенность в том, что роль Польши в ЕС будет расти.