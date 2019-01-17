Красная дорожка и лимузин "Кортеж": Встреча Путина и Вучича в аэропорту Сербии попала на видео

Президент Сербии Александр Вучич встретил главу России Владимира Путина прямо у трапа самолета, прошел вместе с ним по красной ковровой дорожке и проехался на лимузине "Кортеж".

Президент Сербии Александр Вучич встретил главу России Владимира Путина в аэропорту Белграда. Оттуда они вместе уехали на президентском лимузине "Аурус", ранее известном как проект "Кортеж".

На видео со встречи видно, как главы государств идут вместе по красной ковровой дорожке от трапа самолета до лимузина. Первым внутрь заходит Вучич, а Путин обходит машину и садится в неё с другой стороны.

Напомним, что в четверг, 17 января, президент России прибыл с ответным визитом в Сербию. Чуть ранее в Россию прилетал глава Сербии. В Белграде для Путина уже подготовили весьма пышную встречу. Также есть сведения, что российскому лидеру приготовили особый подарок - щенка шарпланинской овчарки.