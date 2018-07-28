«Красная армия вторглась на Украину»

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст заявил, что в 2014 году на территорию Украину якобы вторглась Красная Армия, что и стало началом военного конфликта в Донбассе, передает ФАН.

Это заявление политик сделал в эфире телеканала RTVI. В ходе дискуссии с российским политологом Евгением Минченко он заявил, что дестабилизация на юго-востоке Украины якобы произошла по вине Москвы.

«В августе 2014 года, если бы Красная армия как целая группа не вступила на Украину, Киев забрал бы всю территорию востока Украины обратно», — сказал экс-дипломат.

В Сети слова экс-посла США на Украине подняли на смех. Некоторые пользователи предположили, что дипломат просто «года попутал». Кто-то высказался более грубо, назвав Хербста «безграмотным идиотом», передает НСН.

Неделей ранее министерство обороны США объявило, что предоставит Киеву $200 млн в фонды сотрудничества в области безопасности для дополнительного обучения, закупки оборудования и других мероприятий по наращиванию обороноспособности сил Украины.

«Выделение средств подтверждает давние отношения между Соединенными Штатами и Украиной в оборонной сфере. Всего США в сфере безопасности оказали Украине помощь более чем на $1 млрд начиная с 2014 года», — говорилось в сообщении Пентагона.

Украина получит оборудование для поддержки текущих программ обучения и оперативных потребностей, включая усиления командно-контрольных систем, ситуационных систем информирования, повышения военной мобильности, системы ночного видения и средства военной медицинской помощи.

В свою очередь, Госдепартамент США заявил, что референдум, как способ урегулирования конфликта в Донбассе, не являлся бы легитимным в глазах американской власти.

«Чтобы было понятно: администрация не рассматривает возможность проведения референдума на востоке Украины — «референдум» не имел бы легитимности. Мы продолжаем поддерживать «Минские соглашения» как инструмент для решения конфликта», — написала в твиттере официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт.

В начале июля президент Украины Петр Порошенко по итогам переговоров с руководством ЕС в Брюсселе заявил, что необходимо разместить миротворцев ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемую Киевом границу России с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, «опечатав» границу с Россией.

В прошлом месяце украинский министр обороны Степан Полторак в ходе выступления на заседании кабинета министров сообщил, что Украина купит у США противоракетные системы Patriot за $4 млрд, чтобы «закрыть» границу с Россией.

Тремя днями ранее начальник пресс-службы вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал, что украинские силовики в ходе боя в Донбассе применили американские автоматизированные системы наземных разведывательно-сигнализационных приборов REMBASS II.

В начале июня сообщалось, что в международный аэропорт Львова прибыли пять американских военных самолетов — воздушных топливозаправщиков КС-135 Stratotanker ВВС США. Они доставили на Украину около 150 человек персонала. Машины обслуживали американские бомбардировщики, участвующие в учениях, которые прошли с 4 по 16 июня.

Как указывало американское военное ведомство, размещение данной техники на Украине является частью стратегии США по защите своих союзников в Европе и улучшения военного взаимодействия между странами — членами НАТО и партнерами альянса.

Тогда же сообщалось, что беспилотник военно-воздушных сил США RQ-4B-30 Global Hawk провел разведку над Донбассом и вдоль побережья Крыма. БПЛА вылетел с базы НАТО Сигонелла, расположенной в Италии.

Курс дрона пролегал над населенными пунктами неподалеку от линии разграничения конфликтующих сторон в Донбассе, а также рядом с побережьем Крыма и Краснодарского края.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что США делают все, чтобы продолжить конфликт на Украине, поскольку они не заинтересованы в его окончании.

По мнению парламентария, война в Донбассе выгодна и самому Киеву, поскольку на ней власти зарабатывают огромные деньги. Так, заметил Мураев, вооружение для украинских силовиков, которые участвуют в конфликте на востоке страны, «поставляется фирмами, близкими к представителям провластной коалиции и к администрации президента».

В мае конгресс США поддержал выделение Украине $250 млн военной помощи. Средства будут предоставлены Киеву в 2019 году, сумма включает затраты на поставки «оборонительных вооружений».