«Красивая жизнь длилась годами»: в сеть попало новое видео о жизни Цеповяза в амурской колонии

В Амурской исправительной колонии у осуждённого члена банды «цапков» Вячеслава Цеповяза был участок с пасекой, огородом и беседкой. Очередное видео, которое демонстрирует условия содержания Цеповяза в исправительном учреждении, попало в сеть 13 февраля. В этот же день представители УФСИН по Амурской области официально сообщили, что Цеповяза перевели в другую колонию. Также в службе уточнили, что видеоматериалы были сняты в 2015 году.

В сеть попало очередное видео, демонстрирующее, в каких условиях содержался в исправительной колонии в Амурской области член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз. Двухминутный ролик под названием «Нечеловеческие условия содержания Цапка-крабоеда из Кущёвской: Преступление и наказание» опубликовал Сергей Перин.

Самого Цеповяза в кадре не видно, однако, как утверждает Перин, именно он комментирует съёмку, которую ведёт другой человек — некий Ваня. На видео якобы показаны «угодья» заключённого, обустроенные прямо на территории исправительной колонии: большой участок с отдельной калиткой, пасека и огород.

«Здесь у нас мёд качают. Стол, хранятся ульи, навесик, умывальничек собственного сооружения. Хорошо (сними. — RT) ульи, чтобы видно было», — говорит мужчина на видео.

После этого голос за кадром становится встревоженным.

«Смотри, там вышка, вышка, смотри, не нарваться! Прям ближе подходи, главное, на вышку не нарваться... Ваня, смотри, вышка, Вань, не увлекайся».

Очевидно, речь идёт о смотровой вышке — герои видео явно не хотят, чтобы их заметили.

Затем экскурсия по участку продолжается — некий Ваня снимает ульи, грядки, а также расположенные на участке постройки. В одной из них оборудовали отдельный душ.

В предыдущей серии

В середине января Сергей Перин опубликовал первую часть видео о жизни Цеповяза в ИК №3 Амурской области. Оба видео, судя по всему, сняты в один и тот же день. Действующие лица не меняются: это всё тот же комментатор (предположительно, Цеповяз) и оператор Ваня.

Первое видео было посвящено преимущественно пасеке, личной спальне заключённого, обустроенной на территории пасеки, а также беседке со столом и стульями, где, по словам Цеповяза, он пьёт чай и играет в нарды.

При этом, показывая спальню, мужчина называет её «вагончиком, в котором спит начальник пасеки». Ещё до публикации видео бывшая супруга осуждённого члена ОПГ Наталья Стришняя рассказывала, что Вячеслав Цеповяз получил работу на местной пасеке и часто просил её прислать денег на пчёл и ульи.

Как сообщает РИА Новости, в пресс-службе регионального УФСИН отметили, что видео было сделано в тот же период, что и фотографии, которые получили широкий резонанс в сети.

Напомним, скандал, связанный с условиями содержания Вячеслава Цеповяза в исправительной колонии, разгорелся осенью 2018 года. Тогда в СМИ попали фотографии, на которых заключённый сидит за столом, заставленном деликатесами: крабами, икрой, шашлыками. На снимках также видно, что Цеповяз свободно пользуется мобильным телефоном. Во ФСИН подтвердили подлинность изображений, добавив, что фото были сделаны в 2015 году.

Снимки предоставила бывшая жена заключённого Наталья Стришняя. Она призналась, что на протяжении всего срока Цеповяза она пересылала ему до трёх миллионов рублей в год. По словам женщины, эти деньги шли в том числе на продукты питания и платных врачей.

Против сотрудников исправительного учреждения было заведено уголовное дело, в колонии организовали внутреннее расследование. В середине января было возбуждено ещё одно уголовное дело, поскольку в ходе проверки прокуратура выявила нарушения.

13 февраля пресс-служба УФСИН по Амурской области сообщила, что Вячеслава Цеповяза перевели из колонии в Амурской области. При этом представители ведомства отказались уточнить его нынешнее местоположение, передаёт РИА Новости.

Наказать за сладкую жизнь

Сергей Перин, опубликовавший видео о жизни Вячеслава Цеповяза в амурской колонии, подчёркивает, что он хочет добиться справедливого наказания для лиц, создавших в колонии комфортные условия для осуждённого члена ОПГ.

«Надеюсь, что размещаемые материалы позволят представителям правоохранительных органов сделать окончательные выводы о масштабах ситуации, а также установить, что красивая жизнь длилась годами», — отметил Перин.

Вячеслав Цеповяз — один из подельников главаря банды Сергея Цапка, которая орудовала в станице Кущёвской Краснодарского края в 1990—2000-х годах. В 2010 году «цапки» по приказу лидера напали на семью и гостей фермера Сервера Аметова и убили 12 человек, в том числе четверых детей.

В 2013 году члены банды были приговорены к различным срокам тюремного заключения. Сергей Цапок был приговорён к пожизненному заключению, но скончался в СИЗО летом 2014 года, ещё до рассмотрения жалобы на решение суда. Вячеслав Цеповяз получил 20 лет лишения свободы, позже ему сократили срок до 19 лет и 10 месяцев.