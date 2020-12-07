Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым откуда не ждали. Украину снова лишают земель, и Россию обвинить не получитс...
Могли ли турки вскрыть русские С-400? Военный эксперт ответил однозначно: "...
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обрат...
"Не стоит этого делать ни вдесятером, ни даже ротой": Зачем украинцы п...
Главная / Политика

"Красивая схема": Лукашенко объявил о перераспределении полномочий после Нового года

07 декабря 2020, 14:20  •  67 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Объем ответственности также перераспределят
Основные принципы функционирования Республики Беларусь раз в пять лет определяет Всебелорусское народное собрание. В этот раз будет также. По итогам собрания часть организаций и структур получит больше властных полномочий. Но и спрос с них станет больше. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске в понедельник, 7 декабря.
"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим. Добавим, кому мало. Но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия",
– предупредил президент.
Он пояснил, что законы в Белоруссии устанавливаются принятым во всех демократических странах путем: правительство вносит предложение, парламент его обсуждает и в случае одобрения передает на подпись президенту. А уже он подписывает или отклоняет закон в зависимости от того, насколько соблюдены установленные всенародным съездом принципы.
"Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема",
– подчеркнул Лукашенко.
Очередное, уже шестое по счету Всебелорусское народное собрание должно пройти в Минске в январе-феврале 2021 года. Ранее Лукашенко допустил, что именно на этом собрании может быть решен о реформе Конституции страны и досрочных президентских выборах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
07 декабря 2020, 10:40
Соловьёв напомнил коронный анекдот Никиты Михалкова: "Как эти русские узнали..."
07 декабря 2020, 08:50
Более сотни задержаний в Белоруссии: Запутать силовиков не получилось
07 декабря 2020, 10:40
Сговор украинских властей с Россией "раскрыли" в прямом эфире
07 декабря 2020, 03:20
Русские дипломаты ответили на попытку США заселить Курилы японцами: "Знайте "красные линии"
07 декабря 2020, 03:20
"Это самый короткий путь": Санду хочет "зачистить" правительство от людей Додона
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 декабря 2020, 05:10
Сатановский о захвате Донбасса: "Пёс шелудивый" задумал войну и падение русских на колени
01 декабря 2020, 00:40
"Гнать русских - это как выдернуть чеку из гранаты": Санду пообещали "красный от крови" Днестр
04 декабря 2020, 22:10
Ветеран "Альфы" назвал причину инцидента на границе Украины и России
03 декабря 2020, 14:05
Запад будет помогать народным республикам напрямую, минуя Украину
05 декабря 2020, 14:40
Сатановский о новом статусе Чубайса: "Всё-таки Путин гений"
04 декабря 2020, 16:40
До срока «ультиматума» Зеленского Путину осталось 5 дней: на Украине ведут обратный отсчёт
04 декабря 2020, 10:15
Лукашенко нашли единственно возможного преемника
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.