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"Красивая схема": Лукашенко объявил о перераспределении полномочий после Нового года
07 декабря 2020, 14:20 • 67 • Политика
Объем ответственности также перераспределят
Основные принципы функционирования Республики Беларусь раз в пять лет определяет Всебелорусское народное собрание. В этот раз будет также. По итогам собрания часть организаций и структур получит больше властных полномочий. Но и спрос с них станет больше. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске в понедельник, 7 декабря.
"Все настаивают на том, что нужно перераспределение полномочий. Я всегда добавлял: полномочия мы перераспределим. Добавим, кому мало. Но и ответственность перейдет на тех, кто получит эти дополнительные полномочия",
– предупредил президент.
Он пояснил, что законы в Белоруссии устанавливаются принятым во всех демократических странах путем: правительство вносит предложение, парламент его обсуждает и в случае одобрения передает на подпись президенту. А уже он подписывает или отклоняет закон в зависимости от того, насколько соблюдены установленные всенародным съездом принципы.
"Абсолютно прозрачная, красивая, демократичная схема",
– подчеркнул Лукашенко.
Очередное, уже шестое по счету Всебелорусское народное собрание должно пройти в Минске в январе-феврале 2021 года. Ранее Лукашенко допустил, что именно на этом собрании может быть решен о реформе Конституции страны и досрочных президентских выборах.
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