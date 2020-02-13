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Крашенинников заявил, что срок подачи поправок в Конституцию могут продлить до 1 марта
13 февраля 2020, 23:24 • 64 • Политика
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что срок подачи поправок в Конституцию РФ будет продлен ориентировочно до 1 марта. Такое мнение он выразил в четверг в эфире Первого канала.
"Мы где-то до 1 марта будем продлевать срок подачи поправок", - сказал он.
Всероссийское голосование по изменениям в Конституции может быть проведено в апреле, считает Крашенинников.
"Ну, я думаю, что у нас даты нет, но вероятность [голосования в апреле], конечно, сохраняется", - сказал он.
Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.
При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Затем Совет Госдумы принял решение продлить срок подачи поправок к президентскому законопроекту до 14 февраля.
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