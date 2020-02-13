Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Украине заявили об угрозе затопления двух шахт
Молдавская оппозиция угрожает майданом
Песков оценил данные об ухудшении отношения россиян к Украине
"Здесь одни руины": Жители сёл на границе Казахстана и Киргизии заявил...
Главная / Политика

Крашенинников заявил, что срок подачи поправок в Конституцию могут продлить до 1 марта

13 февраля 2020, 23:24  •  64 • Политика

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что срок подачи поправок в Конституцию РФ будет продлен ориентировочно до 1 марта. Такое мнение он выразил в четверг в эфире Первого канала.

"Мы где-то до 1 марта будем продлевать срок подачи поправок", - сказал он.

Всероссийское голосование по изменениям в Конституции может быть проведено в апреле, считает Крашенинников.

"Ну, я думаю, что у нас даты нет, но вероятность [голосования в апреле], конечно, сохраняется", - сказал он.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

При принятии законопроекта в первом чтении депутаты установили 15-дневный срок предоставления поправок ко второму чтению. Затем Совет Госдумы принял решение продлить срок подачи поправок к президентскому законопроекту до 14 февраля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
13 февраля 2020, 22:09
Бремя пришло: как правительство решит вопрос доступности ипотеки
13 февраля 2020, 18:54
Оперативные поправки в бюджет Пенсионного фонда: Мишустин сделал выводы на совещании с кабмином
13 февраля 2020, 15:39
Эксперт предложила давать скидку на оплату ЖКХ за авансовые платежи
13 февраля 2020, 16:54
Путин отметил важность сверки "каждой буквы и запятой" в поправках в Конституцию
13 февраля 2020, 02:39
"Действует в своих интересах": Русский генерал упрекнул Эрдогана в несогласованности
13 февраля 2020, 12:24
Не провоцируйте - не ударим: Политолог дал простой совет Эстонии о том, как избежать гнева России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 февраля 2020, 16:39
«Если я увижу русского, я засуну палку ему в…»
11 февраля 2020, 01:54
"688 дней я провела в аду": Пленница СБУ рассказала о пытках и изнасилованиях в застенках секретной тюрьмы
11 февраля 2020, 05:09
Почему Лукашенко проиграл Путину. "Звериное чутьё" и ставка на США не помогли
11 февраля 2020, 08:24
"Храбрится! А Путина увидит - и... всё": О "зверином чутье" Лукашенко, "воплях и слезах" в Сочи рассказал Суздальцев
08 февраля 2020, 03:54
«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»
08 февраля 2020, 12:09
Американцы собрались беспощадно бомбить русских в Идлибе
08 февраля 2020, 18:39
"Вы меня разозлили по поводу этой еврейщины": Россия должна сказать своё слово, пока Израиль не начал убивать - Баранец
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.