Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Россотрудничество» в Казахстане выбрало не тех партнёров
Время отставок
Главный ресурс планеты заканчивается. Что будет через 30 лет?
Дональд Цезарь
Главная / Политика

Крашенинников: внесение поправок в Конституцию не обнулит президентские сроки

19 февраля 2020, 19:39  •  12 • Политика

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Принятие поправок к Конституции РФ не повлечет за собой обнуление президентских сроков. Об этом в среду заявил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на соответствующий вопрос депутата ЛДПР Сергея Иванова.

"Никакого обнуления не происходит. Соответственно, если человек уже пробыл [на посту президента] два раза, он уже не сможет, наверное, даже стать кандидатом в президенты", - сказал Крашенинников.

Председатель комитета также отметил, что у экс-президента РФ Дмитрия Медведева есть право еще раз баллотироваться на пост главы государства. "У него есть конституционная возможность, как у всех нас тут присутствующих, - обратился он к коллегам. - Только у нас есть право два раза, а у него один".

Крашенинников также считает, что внесение изменений в преамбулу Конституции нецелесообразно, ее "лучше не трогать" в рамках текущего обсуждения поправки к основному закону.

"Мое личное мнение, что ее [преамбулу] лучше не трогать", - сказал он.

"Если мы к какому-то мнению придем, мы это будем на последнем заседании комитета рассматривать. И тогда, если мы к такому мнению придем, будем возвращаться [к этому вопросу]", - добавил депутат.

Основная часть изменений в Конституцию должна вступить в силу вслед за проведением общероссийского голосования и публикацией закона, однако часть норм не будет введена в действие сразу. 

"Основная часть, я думаю, вступит в силу сразу после общероссийского голосования и после того, как президент обнародует данный закон. А другие нормы, которые связаны, допустим, с Госсоветом, мы не можем ввести их сразу", - сказал Крашенинников.

"Потому что у нас есть только Госсовет, который действует по указу президента, он будет продолжать работать, появится новый закон, мы в соответствии с этим законом будем вводить этот орган", - добавил депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



12
Источник
Похожие новости
19 февраля 2020, 18:24
Освобождение от доллара - "мыльный пузырь"? Россия снизила вложения в США, но экономисты всё равно критикуют
19 февраля 2020, 11:54
США используют санкции для защиты своих компаний от конкуренции - МИД России
18 февраля 2020, 19:39
Лавров и Шойгу добрались до Рима. Русские готовы договариваться, а НАТО - отмалчивается
19 февраля 2020, 16:24
Лавров подтвердил, что Россия на переговорах с Турцией не достигла результатов по Идлибу
18 февраля 2020, 20:54
МИД России прокомментировал новые санкции США
19 февраля 2020, 11:54
Весеннее солнце "убьёт" коронавирус: Эксперт предсказал спад инфекции с наступлением тёплой погоды
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 февраля 2020, 03:39
Сергей Станкевич: Козак сделает миротворческую политику России более наступательной, ...
19 февраля 2020, 08:39
"Украине будут вламывать": Военкор предсказал, как закончится военная авант...
19 февраля 2020, 11:54
Провокация в Донбассе началась с "форменной истерики" Зеленского. Готовятся...
19 февраля 2020, 05:24
Россию заставляют платить $50 миллиардов за ЮКОС (Telegram. Обзор)
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" при...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 февраля 2020, 07:54
"Прощайтесь с жизнью": Русских в Турции начали травить - угрозы поступили даже послу
13 февраля 2020, 18:54
На грани 13-й русско-турецкой: Эрдоган рвет с Россией и грозит войной
15 февраля 2020, 22:54
"Можно мне микрофон?": Зеленский попал в неудобную ситуацию в Мюнхене
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
15 февраля 2020, 00:09
«Новатор» против американских противоракет в Румынии и Польше
15 февраля 2020, 22:54
"Россия захочет сама Крым отдать. У меня предчувствие": Зеленский сделал заявления в Мюнхене. Соловьёв парировал вопросом
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.