Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Парад ВМФ России удивил: Иностранцы не поверили ни Путину, ни своим глазам
Зарубежные СМИ и их читатели о параде ВМФ России
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Д...
Угрозу всей цивилизации нашли у берегов Антарктиды: Учёные бьют тревогу
Главная / Политика

Крашенинников раскрыл отсутствующие полномочия Госсовета

29 июля 2020, 14:05  •  63 • Политика
Государственный совет не будет иметь полномочий по внесению законопроектов в Госдуму, делать это можно будет через президента России. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в среду, 29 июля.
«Нет, сам вносить законопроекты он не может. Формирование Госсовета — это компетенция президента, поэтому вносить законопроекты можно только через него», — сказал Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по выработке инициатив для реализации новых положений Конституции России.
В интервью ТАСС 13 июля Крашенинников заявил, что Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти, но его деятельность не должна пересекаться с Советом Федерации или правительством.
Согласно вступившим в силу новым положениям Конституции России, Госсовет формируется президентом, который также занимает пост председателя. При этом статус этого органа будет определяться федеральным законом. Среди основных функций Госсовета — обсуждение особо значимых вопросов российским лидером и руководителями субъектов.
Как отмечали «Известия» 14 июля со ссылкой на членов рабочей группы по Конституции и экспертов, Госсовет станет основной площадкой для диалога президента с регионами. На его заседаниях будут обсуждать вопросы государственного значения, а также подводить промежуточные итоги работы на местах.
Для определения его нового статуса примут отдельный федеральный закон. Некоторые политологи считают, что для усиления Госсовета к его уже существующей консультативной функции могут прибавиться исполнительные полномочия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
29 июля 2020, 01:05
Россию показательно заставили жить по законам США
29 июля 2020, 06:05
Шахназаров матом ответил на политическую провокацию: "Я не сторонник крайних мер, но…"
29 июля 2020, 01:05
Генеральный прокурор "взорвал" США: "Российское вмешательство - фальшивка"
29 июля 2020, 10:05
"А у меня вопрос": Майор ВСУ отправил Зеленского на три буквы
29 июля 2020, 03:05
В Кремле прокомментировали новость о перенесенном Лукашенко коронавирусе
29 июля 2020, 10:05
"Поезд смерти": Армия России получит ракетный комплекс, невидимый для спутников США - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июля 2020, 22:05
ВСУ поставили жёсткий ультиматум: "Если хоть один гадёныш выстрелит"
26 июля 2020, 06:05
Нейтралитет России стал неожиданностью для армян и азербайджанцев
28 июля 2020, 00:05
"Приезжий сотрудник ФСБ" разоблачён: В Хабаровске раскрыли, кто спас Дегтярёва
24 июля 2020, 03:05
"Очень серьёзно": Две ошибки, совершённые на Дальнем Востоке, могут привести к бунту​
24 июля 2020, 03:05
Ни для кого не тайна: Иностранный профессор озвучил неприглядное прошлое Ходорковского
25 июля 2020, 11:05
О беспрецедентном постановлении Конституционного суда Германии
25 июля 2020, 22:05
"Вышел весь Хабаровск"? Мифы "народного" митинга разоблачили в прямом эфире
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.