Крашенинников раскрыл отсутствующие полномочия Госсовета

Государственный совет не будет иметь полномочий по внесению законопроектов в Госдуму, делать это можно будет через президента России. Об этом заявил ТАСС председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в среду, 29 июля.

«Нет, сам вносить законопроекты он не может. Формирование Госсовета — это компетенция президента, поэтому вносить законопроекты можно только через него», — сказал Крашенинников, являющийся сопредседателем рабочей группы по выработке инициатив для реализации новых положений Конституции России.

В интервью ТАСС 13 июля Крашенинников заявил, что Госсовет как новый конституционный орган должен будет обеспечить работу единой системы публичной власти, но его деятельность не должна пересекаться с Советом Федерации или правительством.

Согласно вступившим в силу новым положениям Конституции России, Госсовет формируется президентом, который также занимает пост председателя. При этом статус этого органа будет определяться федеральным законом. Среди основных функций Госсовета — обсуждение особо значимых вопросов российским лидером и руководителями субъектов.

Как отмечали «Известия» 14 июля со ссылкой на членов рабочей группы по Конституции и экспертов, Госсовет станет основной площадкой для диалога президента с регионами. На его заседаниях будут обсуждать вопросы государственного значения, а также подводить промежуточные итоги работы на местах.

Для определения его нового статуса примут отдельный федеральный закон. Некоторые политологи считают, что для усиления Госсовета к его уже существующей консультативной функции могут прибавиться исполнительные полномочия.