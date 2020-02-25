Крашенинников опроверг планы о поправках в преамбулу Конституции

Поправки в преамбулу Конституции России вносить не планируется, сообщил 25 февраля сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«На данный момент мы преамбулу не трогаем, считаем, что пока можем без этого совершенно спокойно обойтись», — приводит его слова ТАСС.

Законопроект о поправках в Конституцию президент России Владимир Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».

21 февраля Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России сообщила, что в течение двух недель до дня голосования волонтеры, которые до этого пройдут курс обучения, будут информировать граждан о сути предлагаемых поправок в Конституцию и процедуре общероссийского голосования. С этой целью будут организованы несколько тысяч информационных площадок в парках, торговых центрах, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах. Председатель ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что необходимо создать все условия для того, чтобы легитимность и достоверность голосования ни у кого не вызвала сомнений.