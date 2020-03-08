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Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

08 марта 2020, 05:35  •  60 • Политика
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников не считает нужным вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом. Об этом он заявил 6 марта «РИА Новости».
«А почему надо запрещать? Если чиновник декларирует свою недвижимость, почему надо запрещать, а если он не декларирует — то это другой вопрос», — отметил депутат.
По его мнению, у многих чиновников есть доставшаяся по наследству задекларированная недвижимость на территории СНГ. Однако из-за возможного запрета «бизнесмены средней руки» в регионах боятся идти в местные парламенты.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам чиновников и парламентариев пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
В свою очередь, член Совета Федерации и сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в Основной закон государства Андрей Клишас отметил, что планов вносить в Конституцию запрет для чиновников владеть недвижимостью за рубежом никогда не было.
Внести изменения в Конституцию предложил президент России Владимир Путин 15 января в ходе послания Федеральному собранию. В тот же день он подписал указ о создании рабочей группы, в которую вошли 75 человек из разных сфер, а на следующий день провел с членами группы первую встречу.
2 марта глава российского государства внес в Госдуму три поправки к законопроекту об изменении Основного закона страны.
Рассмотрение документа во втором чтении должно состояться 10 марта, а в третьем — 11 марта, если днем ранее законопроект будет одобрен. Голосование по законопроекту состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

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