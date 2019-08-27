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Краш-тест: Сравниваем Российский Су-57 и американский F-35

27 августа 2019, 18:39  •  46 • В России

После того, как на МАКСе-2019 Владимир Путин показал Реджепу Эрдогану новейший многоцелевой истребитель Су-57 (а турецкий лидер весьма «въедливо» интересовался его тактико-техническими характеристиками), еще сильнее пошли разговоры о том, что Турция купит российские самолеты вместо американских F-35. Разгорелись и споры о плюсах и минусах С-57 и F-35.

Приведем некоторые мнения.

СКОРОСТЬ ПРОТИВ «НЕВЕДИМКИ»

Главный конструктор Шэньянского НИИ авиастроения (Китай) Ван Юнцин давно изучил обе машины. Вот его мнение: «Обладая передовой аэродинамической конструкцией и способностью управлять вектором тяги, «Сухой» придает большое значение сверхзвуковым крейсерским возможностям и сверхманевренности. А концепция истребителя F-35 направлена на обеспечение атаки до обнаружения своего самолета противником. Но пока американские ракеты будут лететь в направлении Су-57, у него будет немало времени, чтобы уйти от удара. Ему в этом поможет и новый радар, способный отслеживать ракетные пуски с больших расстояний».

Полное название "американца" - Lockheed Martin F-35 Lightning II.Фото: EAST NEWS

«СТЕЛС» УЖЕ НЕ ТОТ

С китайским коллегой согласен и российский авиаэксперт Дмитрий Смирнов. Он обратил внимание, что в США непрерывно изменяется технология «стелс» (скрытности) и уменьшается объем ее применения в новых самолетах. В том числе и в F-35. Ведь за технологию «стелс» приходится платить ухудшением летно-тактических свойств самолета при катастрофическом росте его стоимости. Тот же F-35 тянет на $100-120 миллионов! А российский Су-57 - около $35-40 миллионов.

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 в небе Жуковского, август 2019 г.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДА И РАКЕТЫ ПОДКАЧАЛИ

Изъяны F-35 в сравнении с Су-57 - слабое вооружение, ограниченная дальность, дозвуковая скорость и что хуже всего – в случае обнаружения он был обречен, потому что не может уклониться от атаки. Это дает лучшие тактические возможности для главного американского соперника - Су-57.

Достичь удачного баланса «малозаметность – летные данные – ударное вооружение - разумная цена» в конструкции F-35 американцам не удалось.

Недостаток F-35 также в возможность отклонения вектора тяги только в вертикальной плоскости. А на Cу-57 сопла отклоняются всеракурсно.

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Достичь удачного баланса «малозаметность – летные данные – ударное вооружение - разумная цена» в конструкции F-35 американцам не удалось.Фото: EAST NEWS

ЕДИНСТВЕННЫЙ НЕДОСТАТОК «СУШКИ»

В свою очередь американские эксперты называют основным недостатком Су-57 радиолокационную заметность. Но достоверной информации об отражающей поверхности истребителей 5 поколения (как F-35, так и Су-57) до сих пор нет.

Су-57 совершает посадку на аэродроме в Жуковском, МАКС 2019.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Так что надеяться, что F-35 сможет выиграть воздушный бой у обладающего лучшими летными данными и более дальнобойными ракетами Су-57 только за счет своей малозаметности, мягко говоря, легкомысленно.

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