Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
«Какой дурак придумал?»: Зеленский тайно ездил на передовую
Спустя год та же история: В Москве снова голодают работники хлебокомбината
Владимир Путин: Это памятник человеку огромного масштаба
Главная / В России

"Краса ВДВ" написала рапорт об увольнении, влюбившись в мужчину, имя которого скрывает

29 октября 2019, 17:54  •  329 • В России

25-летняя теперь уже бывшая военнослужащая из Новороссийска Евгения Закусило продолжает покорять подиумы российских конкурсов красоты. Но теперь уже исключительно на гражданке.

Теперь летать с парашютом Женя будет только по собственному желанию. Фото: Instagram

- Я покинула ряды Российской Армии, потому что вышла замуж и хочу быть ближе к супругу. Он не военный, инженер. Поэтому совмещать семью и военную профессию у меня не получится, - рассказывает девушка «КП» - Кубань».

Кстати, Женя успела не только поменять род занятий и семейное положение. Она завоевала 2-ое место на региональном этапе конкурса «Мисс туризм России 2020». И тем самым получила возможность снова заявить о себе на всероссийском уровне. Правда, представлять она будет не родной Краснодарский край, а Крым.

- Да, мне интересно все новое. В Керчь за титулом «Мисс туризм» я поехала заодно с подругой, - говорит Женя. - Это еще один опыт.

За мужем Женя едет в другой регион. Фото: Instagram

Прямо сегодня, 29 октября, Женя собирает чемоданы, чтобы отправиться с мужем в Москву.

- Я не скажу, чем он занимается. Счастье любит тишину, - скромно отвечает Евгения. - Добавлю только, что заканчиваю училище гражданской авиации в Ульяновске и собираюсь работать в авиакомпании.

Нет, на этот раз в небо девушка отправится только по-любви. Летчиком или стюардессой становится Женя не собирается. В семье псковских десантников - родителей девушки — такой выбор жизненного пути одобрили.

- Родители поддержали мой выбор и не сопротивлялись по поводу решения покинуть военную службу, - продолжает красавица.

Родители-десантники одобрили выбор Евгении. Фото: Instagram

Напомним, в 2018 году младший сержант Закусило неожиданно для себя стала королевой, завоевав победу на конкурсе «Краса ВДВ». Это первый в истории России конкурс красоты среди бойцов воздушно-десантных войск. Членов жюри Евгения покорила и выполнила боевое задание, поставленное отцами-командирами. Звание лучшей ушло 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Победа в этом конкурсе обеспечила Жене путевку в финал конкурса «Краса России». Здесь, правда, берцы младшему сержанту не понадобились.

Тогда гран-при девушка не завоевала, но организаторы вручили ей звание «Краса России по версии дирекции конкурса».

"Краса ВДВ" из Новороссийска рассказала о своей будничной жизни.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



329
Источник
Похожие новости
29 октября 2019, 19:24
Садовые сборы: в России вступили в силу налоговые льготы для дачников
28 октября 2019, 20:39
«Со мной обращались, как с террористами»: Мария Бутина рассказала о заключении в американской тюрьме
29 октября 2019, 17:54
Захар Прилепин создал движение "За правду"
29 октября 2019, 17:54
Владимир Путин: Это памятник человеку огромного масштаба
29 октября 2019, 12:54
«Потерянная» судимость: из-за невнимательности чиновников у приёмной матери забрали восемь детей-инвалидов
28 октября 2019, 20:39
Раскрывающийся потенциал: с начала года Крым посетили 6,87 млн туристов
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2019, 03:09
Конструктив и запасные варианты: как прошёл четвёртый раунд переговоров по транзиту р...
29 октября 2019, 09:54
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
29 октября 2019, 06:39
В минутной готовности. На русских страшно нападать
29 октября 2019, 00:09
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке ...
29 октября 2019, 00:09
Как убить Зеленского: Националисты обсудили способы расправы над президентом Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского
24 октября 2019, 06:24
На чём будем делать "Сарматы" и Су-57? Станки могут и отключить!
24 октября 2019, 06:24
Фашисты и их пособники. Белгородская область
25 октября 2019, 01:39
«Повторяют штампы»: в России ответили на намерение Киева провести переговоры о «возвращении» Крыма
26 октября 2019, 00:39
Дания подписалась под строительством конкурента морского участка Baltic Pipe
28 октября 2019, 02:54
Евгений Примаков: После отставки к деду приехал глава ФСБ Путин с генералами
26 октября 2019, 00:24
«Создать хаос в системе ПВО противника»: какими возможностями будет обладать новый российский беспилотный комплекс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.