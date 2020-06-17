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Крах в России предсказал "гений политической интриги" из Киева: "Мечтания элиты…"

17 июня 2020, 17:00  •  31 • Политика
Леонид Кравчук дал очередное интервью о реалиях... России. Первый президент Украины, которого политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом назвал "гением политической интриги", заявил об отставке российского президента и, соответственно, крахе современной России. Впрочем, Марков считает, что Кравчук лишь озвучил "мечтания элит..."
В блиц-интервью украинскому изданию OBOZREVATEL первый президент Украины Леонид Кравчук спрогнозировал отстранение президента России Владимира Путина от власти. Во время беседы журналисты поинтересовались у политика, считает ли он, что обстановка с COVID-19 в России, а также ситуация со строительством "Северного потока - 2" могут привести к отстранению российского лидера от власти.
Кравчук, как и всегда, ответил максимально расплывчато. Мол, если факторы сойдутся, то, безусловно, Путин или не переизберётся, или сам уйдёт. Словом, получилось громкое слово "отставка", однако по факту Кравчук сберёг себя в этом интервью идеально - в стиле "хайли лайкли".
Как отметил в беседе с Царьградом политолог Сергей Марков, сегодня он вынужден оценивать заявления Кравчука как неадекватные:
"Первый президент Украины, с одной стороны, гений политической интриги. Поскольку смог стать президентом независимой и отчасти русофобской Украины, и ещё в те времена, когда Украина была по большому счёту частью России. А он, кстати, был руководителем идеологического отдела, секретарём по идеологии. Но, с другой стороны, возраст берёт свое. Поэтому, с одной стороны, есть мудрость патриарха, а с другой, насколько я понимаю... выпивает. И, в общем, у него поэтому иногда бывают какие-то очень серьёзные фактологические ошибки. Он уже не всегда контролирует то, что говорит. Он поэтому, с одной стороны, может говорить абсолютно гениальные вещи, а с другой стороны, может допускать банальные фактологические ошибки", - подчеркнул эксперт.
В какой-то мере Кравчук допустил "трансляцию мечтаний элиты", добавил Марков.
"Это трансляция мечтаний той части элиты украинской, которая сделала выбор в 2014 году в пользу дьявола и стала служить оккупационному режиму иностранных спецслужб, которые и захватили власть на Украине. Они всё время мечтают. И когда спецслужбы США захватили власть на Украине, то они их всех заставили участвовать вот в этой политической гибридной войне против России. И они все, конечно, мечтают, что их с этой военно-политической службы освободят американцы и дадут возможность пожить спокойно. Поэтому они эти мечты свои связывают с тем, что Путин уйдёт, вот тогда задание американского командования будет выполнено, и тогда-то они смогут пожить, тогда-то у них прекратится гражданская война, разруха, разгул криминала и неофашизма. Вот и всё. Это просто мечты заключённого, оказавшегося в камере, о том, что темницы рухнут, значит, и когда-то там настолько всё изменится, что эти двери темницы распахнут, и американские хозяева скажут: гуляйте, хлопцы!" - подчеркнул политолог.

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