Крах украинского кризиса: У Байдена сдали нервы, несмотря на идею фикс Зеленского • 445 • Украина

У украинской элиты появилась «национальная идея» - вступление в НАТО любой ценой. Напуганная обострением ситуации на ее границах и неминуемым вторжением России, если Киев осмелится начать войну на Донбассе, Зеленский и компания начали отчаянно стучаться в двери НАТО.



Первым взялся за дело сам Зеленский: в Париже на встрече с Макроном, а потом по видео-мосту с Меркель, он пугал неминуемой агрессией России и уговаривал поддержать его планы по вступлению в военный альянс. На Украине эти идеи развил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Именно он возглавлял в посольстве Украины штаб по работе против Трампа, тогда еще кандидата в президенты США. И вот теперь это верный помощник Демпартии США в интервью телеканалу "Настоящее время" развил идеи Владимира Зеленского. По его словам, «верхушка кремлевская не считают, что Украина может существовать как суверенное, независимое от России государство». При этом он сослался на свой опыт работы на российском направлении. Опыт, правда, сводился к участию в круглых столах по отношениям Украины с Россией в качестве эксперта. И вот теперь этот знаток «русской политической кухни» уверен, что Москва отстанет от Киева только когда она вступит в НАТО. Экс-посол уверен, что танки НАТО на границе с Россией станут лучшим средством сдерживания «агрессии» Кремля. И только тогда нормализуются отношения между Европой и РФ. Другими словами, Чалый пытается обязать войска НАТО сражаться за Украину. А ведь ему, работавшему ранее в Вашингтоне, должно быть хорошо известно, что американцы давно воюют чужими руками. И Украина не станет исключением.



Отметим, Киев активизировал сотрудничество с НАТО сразу после переворота 22 февраля 2014 года. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости». А уже в 2015 году Киев принимает новую военную доктрину, по которой углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. В феврале 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.



НАТО тоже движется навстречу к Украине. В 2018 году Блок признал за Украиной статус страны-аспиранта - кандидата на членство в Альянсе, в 2020 году - Украина получила статус партнера расширенных возможностей. В начале 2021 года на Донбассе Украина провоцирует обострение ситуации. И тут же президент Украины Зеленский начинает названивать западным лидерам с просьбой ускорить прием Украины в НАТО. Так, недавно в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем военного блока Йенсом Столтенбергом, Зеленский заявил, что Альянс - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО «станет настоящим сигналом для РФ».



Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг заявил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет «сильным сигналом для России», и что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО. Страны Балтии давно озвучивают то, что у Вашингтона на уме.



Но зачем принимать Украину в НАТО? В Вашингтоне явно пришли к заключению, как считает бывший посол России Александр Крамаренко, что военные возможности союзников стремятся к нулю. Поэтому для того, чтобы вдохнуть жизнь в дряхлеющий альянс, нужна «свежая кровь» настроенных антироссийски украинских националистов, которые превратили бы Украину в реальное прифронтовое государство образца эпохи холодной войны. Понятно, что ни поляки, ни прибалты на эту роль не годятся. Так что ставки в этой игре либеральных элит Америки куда выше, чем может показаться. По мнению бывшего дипломата, иначе трудно объяснить резкий антироссийский крен в политике Байдена на фоне его же слов о «нормализации» США и ее внешней политики в «мире, ставшем совершенно другим».



Но все пошло «не по плану», когда были объявлены учения российских ВС по всей территории страны, Путин высказался об угрозе украинской государственности и на 21 апреля было назначено представление его ежегодного Послания Федеральному Собранию. Анализ американскими военными сложившейся ситуации, включая, по натовским данным, сосредоточение в Крыму и под Воронежем 82-тысячной группировки войск, говорит о том, что удар России будет сокрушительным и тотальным. А так как НАТО не собиралась воевать за Украину, то в случае военного вторжения РФ в отместку за войну на Донбассе, США и НАТО выступили бы в роли наблюдателей полного разгрома ВСУ. Далее последовали бы глубокие «кризисы идентичности» на Украине, в США и в ЕС. Выявилась бы полная виртуальность блока НАТО. Вот почему у Байдена сдали нервы, и он первым позвонил Путину, чтобы охладить военный пыл Москвы и заняться поиском компромисса. А чтобы спасти свое лицо, были срочно введены новые санкции.

У украинской элиты появилась «национальная идея» - вступление в НАТО любой ценой. Напуганная обострением ситуации на ее границах и неминуемым вторжением России, если Киев осмелится начать войну на Донбассе, Зеленский и компания начали отчаянно стучаться в двери НАТО.Первым взялся за дело сам Зеленский: в Париже на встрече с Макроном, а потом по видео-мосту с Меркель, он пугал неминуемой агрессией России и уговаривал поддержать его планы по вступлению в военный альянс. На Украине эти идеи развил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. Именно он возглавлял в посольстве Украины штаб по работе против Трампа, тогда еще кандидата в президенты США. И вот теперь это верный помощник Демпартии США в интервью телеканалу "Настоящее время" развил идеи Владимира Зеленского. По его словам, «верхушка кремлевская не считают, что Украина может существовать как суверенное, независимое от России государство». При этом он сослался на свой опыт работы на российском направлении. Опыт, правда, сводился к участию в круглых столах по отношениям Украины с Россией в качестве эксперта. И вот теперь этот знаток «русской политической кухни» уверен, что Москва отстанет от Киева только когда она вступит в НАТО. Экс-посол уверен, что танки НАТО на границе с Россией станут лучшим средством сдерживания «агрессии» Кремля. И только тогда нормализуются отношения между Европой и РФ. Другими словами, Чалый пытается обязать войска НАТО сражаться за Украину. А ведь ему, работавшему ранее в Вашингтоне, должно быть хорошо известно, что американцы давно воюют чужими руками. И Украина не станет исключением.Отметим, Киев активизировал сотрудничество с НАТО сразу после переворота 22 февраля 2014 года. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики «внеблоковости». А уже в 2015 году Киев принимает новую военную доктрину, по которой углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. В феврале 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.НАТО тоже движется навстречу к Украине. В 2018 году Блок признал за Украиной статус страны-аспиранта - кандидата на членство в Альянсе, в 2020 году - Украина получила статус партнера расширенных возможностей. В начале 2021 года на Донбассе Украина провоцирует обострение ситуации. И тут же президент Украины Зеленский начинает названивать западным лидерам с просьбой ускорить прием Украины в НАТО. Так, недавно в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем военного блока Йенсом Столтенбергом, Зеленский заявил, что Альянс - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО «станет настоящим сигналом для РФ».Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг заявил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет «сильным сигналом для России», и что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО. Страны Балтии давно озвучивают то, что у Вашингтона на уме.Но зачем принимать Украину в НАТО? В Вашингтоне явно пришли к заключению, как считает бывший посол России Александр Крамаренко, что военные возможности союзников стремятся к нулю. Поэтому для того, чтобы вдохнуть жизнь в дряхлеющий альянс, нужна «свежая кровь» настроенных антироссийски украинских националистов, которые превратили бы Украину в реальное прифронтовое государство образца эпохи холодной войны. Понятно, что ни поляки, ни прибалты на эту роль не годятся. Так что ставки в этой игре либеральных элит Америки куда выше, чем может показаться. По мнению бывшего дипломата, иначе трудно объяснить резкий антироссийский крен в политике Байдена на фоне его же слов о «нормализации» США и ее внешней политики в «мире, ставшем совершенно другим».Но все пошло «не по плану», когда были объявлены учения российских ВС по всей территории страны, Путин высказался об угрозе украинской государственности и на 21 апреля было назначено представление его ежегодного Послания Федеральному Собранию. Анализ американскими военными сложившейся ситуации, включая, по натовским данным, сосредоточение в Крыму и под Воронежем 82-тысячной группировки войск, говорит о том, что удар России будет сокрушительным и тотальным. А так как НАТО не собиралась воевать за Украину, то в случае военного вторжения РФ в отместку за войну на Донбассе, США и НАТО выступили бы в роли наблюдателей полного разгрома ВСУ. Далее последовали бы глубокие «кризисы идентичности» на Украине, в США и в ЕС. Выявилась бы полная виртуальность блока НАТО. Вот почему у Байдена сдали нервы, и он первым позвонил Путину, чтобы охладить военный пыл Москвы и заняться поиском компромисса. А чтобы спасти свое лицо, были срочно введены новые санкции. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...





445 Источник Похожие новости Обезьяна с гранатой на подходе: физик рассказал, как быстро Украина сможет создать ядерную бомбу Украинский военный эксперт заявил о необходимости вторжения в Белгородскую область Украинский офицер рассказал, как ВСУ готовятся к войне с Россией «Украинскую власть перестали уважать и бояться, она утратила доверие граждан и превратилась в посмешище» Накануне выступления Путина СБУ приведена в боевую готовность по всей Украине "Я слёзы не лил, но…": Глава украинского МИД обиделся на Лаврова Новости партнеров