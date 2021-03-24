Крах СССР уроком не стал: США упрекнули в "стратегическом переборе" с Россией и Китаем

Между Пекином и Москвой наблюдается очень высокий уровень стратегического доверия на фоне того как становятся всё более напряжёнными отношения России и Китая с США.

Китайские эксперты проанализировали намерение США начать новую холодную войну одновременно с Китаем и Россией. Это произошло после интенсивных переговоров МИД Китая с Госдепартаментом на Аляске, а также после решения России отозвать посла в США.

Администрация Байдена подталкивает две крупные ядерные державы навстречу друг другу, полагают эксперты в материале Global Times. США могут столкнуться со "стратегическим перебором" в случае продолжения одновременной конфронтации с Москвой и Пекином, пишет Inosmi.

Между Пекином и Москвой наблюдается очень высокий уровень стратегического доверия на фоне того как становятся всё более напряжёнными отношения России и Китая с США. МИД Китая пригласил главу МИД России Сергея Лаврова посетить Китай для переговоров. Издание отмечает, что одновременно ожидается визит главы Госдепартамента Энтони Блинкена в Брюссель и встречи с главами МИД стран НАТО и ЕС.

Аналитики в Китае полагают, что угроза новой холодной войны США и ЕС против России с Китаем маловероятна в условиях глобализации, а соперничество великих держав неизбежно. США в отношениях концентрируется на конфронтации, а Россия и Китай нацелены на сотрудничество, пояснил Global Times профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.

"Мы надеемся, что США понимают, насколько это будет опасно, если они будут продолжать свою ошибочную политику", - сказал Ли.

США совершают ту же ошибку, что и СССР в годы холодной войны, отказываясь относиться к Китаю как к равному, полагает Ян Цзинь, работающий экспертом в Институте российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук. СССР в итоге распался, а сейчас Россия и Китай выступают как равные партнёры.