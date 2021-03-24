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Крах СССР уроком не стал: США упрекнули в "стратегическом переборе" с Россией и Китаем
24 марта 2021, 12:50 • 87 • Политика
Между Пекином и Москвой наблюдается очень высокий уровень стратегического доверия на фоне того как становятся всё более напряжёнными отношения России и Китая с США.
Китайские эксперты проанализировали намерение США начать новую холодную войну одновременно с Китаем и Россией. Это произошло после интенсивных переговоров МИД Китая с Госдепартаментом на Аляске, а также после решения России отозвать посла в США.
Администрация Байдена подталкивает две крупные ядерные державы навстречу друг другу, полагают эксперты в материале Global Times. США могут столкнуться со "стратегическим перебором" в случае продолжения одновременной конфронтации с Москвой и Пекином, пишет Inosmi.
Между Пекином и Москвой наблюдается очень высокий уровень стратегического доверия на фоне того как становятся всё более напряжёнными отношения России и Китая с США. МИД Китая пригласил главу МИД России Сергея Лаврова посетить Китай для переговоров. Издание отмечает, что одновременно ожидается визит главы Госдепартамента Энтони Блинкена в Брюссель и встречи с главами МИД стран НАТО и ЕС.
Аналитики в Китае полагают, что угроза новой холодной войны США и ЕС против России с Китаем маловероятна в условиях глобализации, а соперничество великих держав неизбежно. США в отношениях концентрируется на конфронтации, а Россия и Китай нацелены на сотрудничество, пояснил Global Times профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун.
США совершают ту же ошибку, что и СССР в годы холодной войны, отказываясь относиться к Китаю как к равному, полагает Ян Цзинь, работающий экспертом в Институте российских, восточноевропейских и центральноазиатских исследований при Китайской академии общественных наук. СССР в итоге распался, а сейчас Россия и Китай выступают как равные партнёры.
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