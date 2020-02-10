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«Крах системы»: в Польше не исключили последствий для НАТО в случае развала СНВ-III

10 февраля 2020, 09:24  •  53 • В мире
Польский институт международных отношений (PISM) при правительстве республики в своём бюллетене подчёркивает, что риск краха американо-российской системы контроля над стратегическими вооружениями представляет угрозу для НАТО и Европы. При этом в публикации PISM отмечается, что выдвигаемая США идея о привлечении Китая к участию в новом соглашении по разоружению вряд ли осуществима в ближайшее время. В связи с этим оптимальным сценарием автор польского аналитического документа видит продление СНВ-III. Россия не раз выражала готовность пролонгировать договор, однако так и не получила ответа Соединённых Штатов. Как отмечают эксперты, Вашингтон намеренно ищет оправдание своему желанию наращивать ядерный потенциал.
 
globallookpress.com © Ian Dudley
 

В Польском институте международных отношений (PISM) при правительстве республики подготовили бюллетень о будущем контроля над стратегическими вооружениями ЕС и США на фоне неоднозначной позиции Белого дома по вопросу о продлении СНВ-III (договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).

«Нарастает риск краха американо-российской системы контроля над стратегическими вооружениями, который чреват негативными последствиями в том числе и для НАТО: между участниками альянса усилятся разногласия насчёт будущей политики сдерживания, а в конгрессе США — по вопросу модернизации американских ядерных сил», — отмечается в публикации PISM.

Автор бюллетеня Артур Кацпшик отмечает, что  выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) способствовал росту обеспокоенности среди европейцев.

«Страны НАТО давно поддерживают этот договор, и многие из них призывают продлить его действие. Если за наступившим в 2019 году крахом ДРСМД последует конец СНВ-III, в Европе обострится страх новой гонки вооружений, в которой Россия обвинит США», — подчёркивает Кацпшик.

Напомним, что Штаты 2 августа 2019 года в одностороннем порядке вышли из соглашения, обвинив Россию в его нарушении. Уже через несколько дней после этого американцы испытали запрещённую ранее договором ракету. По мнению Владимира Путина, именно для этой цели Вашингтон и срежиссировал кампанию с обвинениями в адрес Москвы.

Как отмечается в публикации PISM, европейцы опасаются, что в случае развала ещё одного соглашения по разоружению Соединённые Штаты станут уделять меньше внимания безопасности европейских членов НАТО.

«Альянс пострадает и в результате крайне тяжёлых последствий, которыми паралич контроля над стратегическими вооружениями обернётся для американской ядерной политики: затруднение модернизации ядерных сил США из-за внутренних споров или рост расходов на их ядерное вооружение за счёт (сокращения финансирования. — RT) обычных вооружённых сил, необходимых для защиты Европы», — говорится в бюллетене.

Напомним, договор СНВ-III был подписан в 2010 году экс-президентами Соединённых Штатов и РФ Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, вступил в силу 5 февраля 2011-го и рассчитан на десять лет с возможностью продления ещё на пять по взаимному согласию сторон. В соответствии с документом, стороны взяли на себя обязательство в течение семи лет сократить число своих развёрнутых ядерных боеголовок до 1550 единиц, а их развёрнутых носителей (межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и стратегических бомбардировщиков) — до 700.

Если СНВ-III рухнет, то впервые за несколько десятилетий не будет никаких юридически обязывающих ограничений для ядерных арсеналов США и России, подчёркивает аналитик PISM.

В ЕС ранее уже призывали Москву и Вашингтон, которым, по данным Европарламента, принадлежит более 90% мирового ядерного арсенала, возобновить диалог о возможных путях построения новых отношений в сфере контроля над вооружениями. С похожими инициативами выступали генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Российская сторона также неоднократно говорила о необходимости продления договора, который министр обороны РФ Сергей Шойгу называл «последним камнем, оставшимся в системе международной безопасности». 

«На смену тем соглашениям, из которых вышли США, не пришло ничего нового. В результате уровень безопасности стал гораздо ниже и мир стал менее предсказуемым. По нашему мнению, те соглашения, которые сегодня ещё есть, они должны быть сохранены», — добавил он.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в декабре сообщил, что Москва направила Вашингтону предложения касательно продления СНВ-III.

«Пока мы ответа так и не получили, но тем временем видим движение (США. — RT) в противоположном направлении, в направлении наращивания напряжённости в сфере стратегической стабильности, в сфере ядерных вооружений», — уточнил Лавров. 

  • Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Скептический» настрой администрации Трампа

Позиция Соединённых Штатов неоднозначна. С одной стороны, Вашингтон не исключает продления СНВ-III, с другой — оттягивает этот момент, настаивая на подписании более широкого договора, участие в котором принял бы Китай. Более того, США считают необходимым включить в новый вариант соглашения все новые виды российских вооружений. 

«К вопросу о продлении срока действия договора СНВ-III, который истекает в 2021 году, администрация Трампа подходит скептически. Она хочет подписать новое соглашение с Россией и Китаем, которое охватило бы все виды ядерного оружия. Однако согласовать такую сложную сделку до истечения СНВ-III невозможно», — подчёркивает автор бюллетеня PISM.

Схожего мнения придерживается директор СВР России Сергей Нарышкин.

«Печальная судьба Договора о ракетах средней и меньшей дальности с высокой долей вероятности ожидает Договор о стратегических наступательных вооружениях, срок действия которого истекает в феврале 2021 года. Действия США — не что иное, как подрыв системы международной безопасности. Россия предпринимает решительные шаги по спасению архитектуры контроля над вооружениями, но мы не можем принудить к этому Вашингтон и его сателлитов», — отмечал Нарышкин. 

Прекращение действия СНВ-III может привести к резкой дестабилизации ситуации в мире, считает политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. 

«В настоящее время мир всё больше стремится к многополярности и существует множество стран, которые воспримут односторонний выход США из договора как угрозу себе... Ликвидация ограничений распространения ядерного оружия приведёт к тому, что ещё целый ряд держав поставит своей целью его создание. Это грозит непредсказуемыми последствиями в плане как глобальной, так и региональной безопасности», — заявил Шаповалов в беседе с RT.

Китайский фактор

На этом фоне в бюллетене PISM отмечается, что «оптимальный сценарий для НАТО подразумевает продление действия СНВ-III и участие США в параллельных переговорах с Россией и Китаем по вопросу расширения контроля над ядерными вооружениями».

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Дело в том, что инициатива США не нашла понимания и в КНР — там возможности участия в новом соглашении не рассматривают.

«Китай не уклоняется от ответственности. Мы готовы сокращать ядерные арсеналы до честных уровней. Если другие страны сократят свои арсеналы до уровня Китая, мы готовы присоединиться к процессу. Однако нереалистично ожидать, что Китай присоединится к так называемым трёхсторонним переговорам», — заявлял директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения китайского МИД Фу Цун. 

Стоит отметить, что если количество развёрнутых ядерных боеголовок у России и США, согласно СНВ-III, не должно превышать 1550, то у Китая, по различным экспертным оценкам, их общее число может составляет от 200 до 300 единиц (точные данные об объёмах китайского ядерного арсенала неизвестны).

  • Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения министерства иностранных дел Китая Фу Цун
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как отметил в беседе с RT генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, КНР работает над совершенствованием своих ядерных систем, однако, вероятно, не столько над увеличением количества, столько над повышением качества носителей.

«Понятно, что в контексте обострения отношений между Китаем и США китайский ядерный арсенал становится предметом внимания и озабоченности», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что Россия традиционно поддерживала идею перехода к многостороннему формату переговоров о ядерном оружии, однако с пониманием относится к неготовности китайского руководства включиться в процесс ограничения стратегических вооружений, так как ядерный арсенал Китая существенно уступает арсеналам РФ и США.

«В Вашингтоне, наверное, тоже нет иллюзий относительно китайской позиции. Думаю, что эти настойчивые требования включить Китай являются предлогом для того, чтобы отказаться от любых договорённостей по контролю над вооружением и обеспечить США максимальную свободу рук в этой стратегической сфере», — добавил Кортунов.

Владимир Шаповалов также уверен, что призыв Вашингтона пригласить к участию в договоре Пекин — лишь отговорка, чтобы отказаться от продления СНВ-III.

«Здесь мы видим совершенно притянутый за уши аргумент, который не выдерживает никакой критики и является всего лишь искусственным оправданием желания Соединённых Штатов наращивать свой ядерный потенциал и по-прежнему играть доминирующую роль в мире», — отметил эксперт в беседе с RT.

Подобной позиции придерживается и директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ, политолог Юрий Рогулёв.

«Помимо Китая у них есть и другие отговорки — что если продлевать договор в имеющемся тексте, то там не указаны многие новые виды вооружений, которые возникли... Да, сейчас в большей степени это выглядит как отговорка», — сказал Рогулёв.

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