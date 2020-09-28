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Крах системы кредитных карт в России опровергли: "Это полная чушь", заявил Колташов

28 сентября 2020, 20:15  •  28 • Политика
Ассоциация российских банков (АБР) увидела риск для сегмента кредитных карт в России из-за поправок в закон "О потребительском кредите", который запрещает навязывать страховки и другие услуги. "Это полная чушь", - с уверенностью заявил экономист Василий Колташов.
Принятие поправок в закон "О потребительском кредите" может вызвать риски для банковской розницы, особенно для сегмента банковских карт, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) к главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову. Угрозу исчезновения кредитных карт в России прокомментировал для Царьграда руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Речь идёт о запрете обуславливать выдачу кредита клиента покупкой страховых, дополнительных услуг. Также в поправках предусмотрено право клиента на свободный выбор. Если клиент увидит, что ему навязали услуги, он может подать жалобу в суд о возмещении ущерба в двойном размере от стоимости услуги. Банки увидели в этом нарушение баланса прав кредиторов и заёмщиков в пользу последних.
По словам Василия Колташова, заявление банков - это полнейшая чушь. Он считает, что власти могли бы и должны были ответить на претензию банкиров следующим образом - баланс прав всегда регулировался процентной ставкой. И всё, что банки включают в виде дополнительных страховых выплат, принудительных часто, это всё, по сути, является частью их процентов. Это часть их процентов по кредиту. Просто завуалированная форма дополнительных соглашений. Поэтому баланс никакой нарушен не будет.
"Просто те, кто хочет взять больше, то есть брать столько, сколько они брали, они будут вынуждены показывать это открыто, показывать это в форме ставки процентов по потребительским кредитам. В результате получится ситуация, что они будут не очень хорошо выглядеть на фоне тех, кто не будет этого делать", - сказал Василий Колташов в интервью Царьграду.
Эксперт указал, что это приведёт к более честной конкуренции среди кредитных организаций. При этом сам процент по кредиту не обязательно станет ниже. Но он однозначно станет прозрачнее.
"И те банки, которые протестуют против этого, они протестуют, на самом деле, не против нарушения баланса, они этот баланс легко выправят, набавив себе процент, но они протестуют против появления на рынке большей прозрачности", - пояснил эксперт.
Он указал, что сейчас банки соблазняют потенциальных клиентов умеренным процентом по кредиту, а в процессе подписания договора выясняется, что помимо процента есть ещё страховка, которая значительно увеличивает выплаты.
"В идеале не должно существовать ничего, кроме процента. Ничего. Что касается так называемого страхования, то весь риск всегда заложен в процент. Всегда. Если вы хотите иметь большой риск, вы даёте кому попало под безумные проценты. И половина не возвращается, а все издержки покрывают все остальные. Вы можете уменьшить риск и процент иметь ниже и выдавать только надёжным клиентам. Но это к вопросу о том, как должно быть в идеале. А в реальности вот так, как я вам описал прежде", - подытожил Василий Колташов.

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