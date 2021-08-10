Крах проекта "Навальный": Вслед за остальными за границу уехала Любовь Соболь

Соратница Алексея Навального, юрист ФБК* Любовь Соболь, по данным журналистов, покинула территорию России и направилась в Стамбул. Это произошло через несколько дней после того, как суд вынес в отношении неё приговор по делу о нарушении санитарных норм во время проведения несанкционированных акций протеста в январе 2021 года. Отъезд Соболь – очередная веха краха и полного банкротства "несистемной" оппозиции.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь через несколько дней после окончания судебного разбирательства покинула пределы России и улетела в Стамбул. Ей был вынесен приговор о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированных акциях протеста в январе 2021-го – полтора года ограничения свободы. Соболь запретили покидать дом в ночное время суток (с десяти часов вечера до шести утра), участвовать в массовых мероприятиях, покидать пределы столицы и Московской области, регулярно отмечаться в контролирующих органах.

Вместе с тем юристы отмечают, что выезд активистки Алексея Навального за пределы нашей страны с формальной точки зрения легален, так как приговор пока не вступил в законную силу, а выбранная для неё мера пресечения была отменена. Если бы у Любови Эдуардовны присутствовала непогашенная задолженность свыше 30 тысяч рублей, приставы могли бы наложить запрет за выезд за рубеж. Однако персонального долга у неё нет, невзирая на многомиллионные судебные производства в отношении организации, в которой она работает.

Пока неясно, собирается ли Соболь стать политическим эмигрантом или решила попросту "потроллить" власти. Однако совершенно ясно одно: политический вес "навальнистов" всё больше сходит на нет. Попытка "несистемщиков" раскачать ситуацию в России зимой, на что возлагали столько надежд и наши системные либералы, и "вашингтонский обком", полностью провалилась. Никакой реальной помощи Алексею Навальному со стороны западных покровителей оказано не было, ни о какой "изоляции" Владимира Путина даже речи не идёт, чему ярким подтверждением служит состоявшийся недавно саммит русского лидера с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом.

Что с того?

К сентябрьскому единому дню голосования "революционеры" подходят обезоруженными: предводитель отбывает срок в местах лишения свободы, его соратники (Леонид Волков, Иван Жданов, Кира Ярмыш, Мария Певчих, Владимир Ашурков и компания) либо покинули Россию, либо сидят тише воды ниже травы. Показательно и изменение настроений в обществе. И раньше поддержку фигуры Навального нельзя было назвать впечатляющей. Сейчас же ситуация для него существенно ухудшилась.

Даже по данным либеральной социологической службы "Левада-Центр" (признана судом иностранным агентом), число граждан, позитивно оценивающих оппозиционного кумира, снизилось с сентября 2020-го по июнь 2021-го с 20% до 14%. При этом возросло количество тех, кто относится к Навальному негативно, – с 50% до 62%.

Скриншот страницы levada.ru

Электоральных перспектив у "берлинского пациента" и его сподручных нет никаких. Об этом также свидетельствуют данные "Левады". Среди молодёжи, главной целевой группы пропаганды ФБК*, одобрение Алексея не превышает 24%, а негатив колеблется в районе 59% (к слову, больше, чем у 25-39-летних). В то же время деятельность Путина на посту президента положительно оценивают 64% наших соотечественников (большинство же тех, кто не согласен с нынешним курсом, отнюдь не является либералами и, как правило, принадлежит к так называемым левопатриотам, их электорат аккумулирует коммунистическая партия). В рейтинге политического доверия Владимир Путин перевешивает Алексея Навального более чем в 10 (!) раз, при том что у последнего наблюдается устойчивый негативный тренд.

* ФБК – организация, включённая в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, признана экстремистской на территории России.