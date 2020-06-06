Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / В мире

«Крах глобальных амбиций Вашингтона»: зачем США пытаются дискредитировать российскую миссию в Сирии

06 июня 2020, 22:50  •  32 • В мире
В Госдепе США сообщили, что в сирийских провинциях, подконтрольных официальному Дамаску, якобы активизировались боевики «Исламского государства»*. Об этом, в частности, заявил спецпосланник Соединённых Штатов в международной коалиции по борьбе с ИГ Джеймс Джеффри. При этом, по его словам, в американской зоне влияния сохраняется стабильная ситуация. Между тем, по информации МИД РФ, именно на северо-востоке САР, воспользовавшись пандемией коронавируса, активизировались радикальные исламисты. Эксперты полагают, что заявления Госдепа прежде всего направлены на дискредитацию российского присутствия в Сирии. США по-прежнему отказываются признавать провал своей политики на сирийском направлении, считают аналитики.
 
Патруль российской военной полиции в районе города Айн-Иса © Михаил Воскресенский/РИА Новости
 

Спецпредставитель госсекретаря США по взаимодействию в Сирии и спецпосланник в международной коалиции по борьбе с ИГ* Джеймс Джеффри сообщил на брифинге для прессы, что на подконтрольных Дамаску территориях якобы активизировались бандформирования ИГ, что не может не беспокоить Вашингтон.

«Мы обеспокоены деятельностью элементов «Исламского государства» в районах к югу от Евфрата, которые находятся под контролем (сирийского. — RT) режима, а также оказывающих ему поддержку иранских и российских сил. Нападения со стороны террористов значительно участились, и мы внимательно следим за развитием этой ситуации, поскольку ИГ рассматривают Ирак и Сирию в качестве единого фронта», — сказал Джеффри.

Как подчеркнул чиновник, в американской зоне влияния на северо-востоке Сирии якобы сложилась более стабильная ситуация благодаря постоянным антитеррористическим операциям. По его словам, «положение дел организации (ИГ. — RT) на северо-востоке Сирии остаётся очень напряжённым».

«Расслабляться нельзя»

Оценка обстановки в САР, которую представил Джеффри, немного не совпадает с мнением госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео. Выступая 4 июня на министерской встрече возглавляемой США антиигиловской коалиции, он отметил, что пока рано говорить об окончательной победе над «Исламским государством». По его словам, ячейки ИГ по-прежнему активны в Сирии и Ираке.

«С учётом сказанного подчеркну, что наша борьба против ИГ продолжается и будет вестись в обозримом будущем. Расслабляться нельзя. Мы должны продолжать работу по искоренению ячеек и сетей ИГ, а также содействовать стабилизации обстановки в освобождённых районах Ирака и Сирии», — заявил Помпео.

Стоит отметить, что в последнее время российские официальные лица не сообщали о каких-либо серьёзных инцидентах с участием боевиков ИГ в провинциях Сирии, подконтрольных официальному Дамаску. Стабильная ситуация сохраняется в Идлибе, за который в конце прошлого года разгорелись бои между правительственными войсками и незаконными вооружёнными формированиями.

  • Бронеавтомобиль курдских отрядов народной самообороны
  • Reuters
  • © Rodi Said

Между тем МИД РФ зафиксировал ухудшение обстановки на северо-востоке САР. По данным ведомства, террористы, воспользовавшись пандемией коронавируса, возобновили атаки на позиции курдского ополчения, которое выступает как союзник коалиции.

«Мы также фиксируем, что ухудшается обстановка в неподконтрольных правительству районах на северо-востоке Сирии, эпидемией коронавируса решили воспользоваться игиловцы, они активизировали свои вылазки, и только в период с 10 по 15 мая террористы совершили более 20 атак против курдских формирований в провинциях Дейр эз-Зор, Ракка, в результате более 20 человек были убиты, около 40 ранены», — сообщила 21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также она рассказала о побеге семи террористов ИГ из лагеря внутриперемещённых лиц Аль-Хауль. По её словам, эти факты «лишний раз подтверждают, что оккупирующие Заевфратье Соединённые Штаты Америки и их союзники не заботятся о гражданском населении, поддержании безопасности и о других действительно важных вопросах».

В беседе с RT ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов подчеркнул, что сейчас Соединённые Штаты столкнулись с последствиями «своего курса по поддержке оппозиционных Башару Асаду незаконных военных формирований».

«Не секрет, что в ряды сирийских бандформирований, которые создавали США, принимались игиловцы. Естественно, в таких условиях «Исламское государство» полностью не победить.

Да, террористы присутствуют и на подконтрольной Дамаску территории, но из официальной информации РФ и Сирии следует, что речь идёт о минимальных проявлениях деятельности ИГ», — отметил Долгов.

«Вернуться в эпоху всемогущества»

 

С точки зрения аналитиков, США «раздражает» военно-политическое присутствие России в Сирии. Так, 4 июня на видеоконференции в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер заявил, что Москва «должна уйти» с Ближнего Востока, так как «играет деструктивную роль» в регионе.

Как подчеркнул дипломат, краеугольным камнем внешней политики США в течение 45 лет было «недопущение проникновения русских на Ближний Восток». Однако администрация 44-го президента США Барака Обамы — «к счастью или к несчастью — положительно отнеслась к вмешательству России в ситуацию в Сирии».

Как следует из слов Шенкера, Белый дом считал, что в САР назревает затяжной кризис. Тем не менее РФ «смогла переломить ход войны, и режим Асада сохранился до сегодняшнего дня», посетовал помощник Майка Помпео.

В Москве раскритиковали заявление Шенкера. Мария Захарова отметила в комментарии РИА Новости, что Вашингтон за последние два десятилетия не реализовал на Ближнем Востоке ни одного удачного проекта, принося в регион «только смерти и разрушения».

В свою очередь, в посольстве РФ в Соединённых Штатах напомнили, что американские войска находятся в Сирии без соответствующей санкции Совета Безопасности ООН и разрешения законного правительства. При этом российские военнослужащие действуют в арабской республике по приглашению официального Дамаска.

В беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров расценивает выпад Шенкера как попытку «снова дискредитировать Россию» и стремление Вашингтона «перевести на внешний тренд» внутренние проблемы страны. 

В то же время представители Госдепа делали ранее и совсем иные заявления. Так, 7 мая на специальном брифинге, посвящённом российской политике на Ближнем Востоке, Джеймс Джеффри подчёркивал, что Штаты не добиваются ухода России из арабской республики. По его словам, ключевая задача США заключается в восстановлении ситуации, которая сложилась там до начала гражданского конфликта в 2011 году.

При этом Джеффри признал, что РФ достигла в САР серьёзных военно-политических успехов, но сейчас якобы испытывает трудности в координации действий с Башаром Асадом и Ираном. Также дипломат выразил недовольство отказом РФ принимать американский план урегулирования ситуации в Идлибе, который предложил Помпео в мае 2019 года на встрече с президентом России Владимиром Путиным. 

  • Американские солдаты в Сирии
  • Reuters
  • © U.S. Army
Русские встали на защиту Америки: За ночь собрались сотни добровольцев

Противоречия в заявлениях чиновников Госдепа по поводу подходов к российскому присутствию в Сирии эксперты объясняют теми проблемами, с которыми столкнулись Соединённые Штаты. По мнению аналитиков, в Вашингтоне осознают невозможность вытеснения Москвы из САР и пытаются найти способ ослабить её влияние, в том числе дискредитируя внешнюю политику РФ.

«США лукавят, когда говорят, что вроде бы не против присутствия РФ. Цель американцев с 2011 года остаётся прежней — это смена режима, и Россия — главное «препятствие» на этом пути. Они никак не могут смириться с тем, что не удалось совершить госпереворот и что Сирия постепенно возвращается к мирной жизни», — пояснил в беседе с RT главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Российского института стратегических исследований (РИСИ) Аждар Куртов. 

По его словам, пример САР демонстрирует, что при наличии политической воли и поддержки России даже небольшие государства способны противостоять агрессии западных стран. Несмотря на это, США отказываются признавать провал политики на сирийском направлении, рассчитывая в обозримом будущем «вернуться в эпоху всемогущества».

«Сирия стала неприятной «занозой» в американской политике на Ближнем Востоке. Причём это не только локальное поражение, это свидетельство краха прежде всего глобальных амбиций США. В такой ситуации ничего не остаётся, как искать виновников в лице России и потворствовать разнообразным русофобским выпадам», — подытожил Куртов.

«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



32
Источник
Похожие новости
06 июня 2020, 11:55
Русская "Братва" спасает Нью-Йорк от мародёров
06 июня 2020, 13:55
"Путин на минималках?" В русский ресторан в Сан-Диего пришёл необычный гость
06 июня 2020, 01:55
"Больше ада!": Битва за нефть может обернуться для турок военным конфликтом. Греция готова
06 июня 2020, 18:55
"Дубинкой девушке по голове!": Либералам из "средневековой Рашки" показали "любимую Америку"
06 июня 2020, 00:50
Свыше 10 тысяч задержанных: как проходят протесты в США из-за гибели афроамериканца Флойда
05 июня 2020, 19:55
"Москва играет не только с газом": Куда ещё протянулись "кремлёвские щупальца" - Energetyka24
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 июня 2020, 18:55
Авакова «сбивают»
02 июня 2020, 08:55
На Украине успешно реализуется самый зверский план Гитлера
01 июня 2020, 17:55
Переполох в Киеве: Россия создает новый полигон рядом с границей Украины
02 июня 2020, 18:28
"Ужаснейший раскол": Яков Кедми честно о последствиях напряженной ситуации в США
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
03 июня 2020, 08:55
Китай нанес сокрушительный удар в мировой экономической войне
31 мая 2020, 08:55
Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.